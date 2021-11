Neustadt: Neues Sirenennetz für den Katastrophenfall

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße erneuert ihr Sirenennetz zum Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall. Vorgesehen sind 19 hochmoderne Anlagen, mit denen unter anderem auch Durchsagen möglich sind. Der Stadtrat hat diesem Vorhaben einstimmig zugestimmt.

Aktuell wird von einer Investitionssumme von 300.000 Euro ausgegangen. Es bestehen Fördermöglichkeiten durch Bund und Land.

Um das Sirenennetz erneuern zu können, ist eine genaue Prüfung der bereits vorausgewählten Sirenenstandorte und der technischen Machbarkeit nötig. Dies geschieht durch ein Fachingenieurbüro. Die Stadtverwaltung geht von der Inbetriebnahme des neuen Sirenennetzes frühestens im dritten Quartal 2022 aus. Es ist mit Lieferengpässen zu rechnen, da die Nachfrage nach neuen Sirenen aktuell sehr hoch ist.

Ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung waren die Erkenntnisse aus dem bundesweiten Katastrophen-Warntag vor einem Jahr. Es wurde deutlich, dass die Flächenabdeckung im Neustadter Stadtgebiet inklusive der Weindörfer mit dem bisherigen Sirenennetz lückenhaft ist.

Die heute verfügbare, wesentlich modernere Sirenentechnik ermöglicht umfangreiche Verbesserungen, welche in Neustadt an der Weinstraße mit den Sirenen des aktuellen Typs nicht zu realisieren sind. Die derzeit vorhandenen Sirenen sollen daher deaktiviert und durch 19 neue und leistungsfähige Sirenen ersetzt werden. Ein Teil der Sirenen soll an bereits bestehenden Standorten installiert werden, andere wiederum an neuen Standorten. Grundsätzlich weisen die neuen Sirenen ein weitaus größeres Spektrum der Schallausbreitung aus. Dies in Kombination mit entsprechenden Standorten soll für eine optimale Flächenabdeckung sorgen.

Zu den Vorteilen der modernen Sirenen gehört insbesondere auch, dass diese auch mit einem Akku betrieben werden können und Sprachdurchsagen ermöglichen. Somit können Informationen und Handlungsanweisungen auch ohne Stromversorgung kommuniziert werden. Zusätzlich ermöglichen die neuen Sirenen die Anbindung an Landes- und Bundesämter, die in Gefahrenlagen eigenständig und ohne Zeitverluste ebenfalls Warnungen verbreiten können.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße verfügt aktuell über 30 herkömmliche Sirenen. 23 davon wurden vor einigen Jahren bereits so aufgerüstet, dass sie digital ansteuerbar sind.