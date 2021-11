Neustadt: Modernisierung von vier Fußgängerampeln im Stadtgebiet

Neustadt an der Weinstraße – Heute, 11.11.2021, wurde mit der Modernisierung von vier Fußgängerampeln im Stadtgebiet begonnen. Betroffen sind die Anlagen in den Straßen An der Bleiche in Höhe der Hausnummer 17 und An der Eselshaut in Höhe Nummer 44 in Mußbach, der Branchweilerhofstraße in Höhe Nummer 57 sowie an der K1/ Ecke Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf.

Die alten Ampelanlagen waren noch mit konventionellen Leuchtmitteln ausgestattet. Zum Einsatz kommen nun neue, energiesparende Steuergeräte, LED-Technik in den Signalen, akustische Signalgeber für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen sowie berührungsfreie Anforderungstaster. Außerdem schalten die Anlagen künftig in den Abend- und Nachtstunden auf Standby, wobei rund um die Uhr „Grün“ angefordert werden kann, um sicher über die Fahrbahn zu gelangen. Durch die Erneuerung werden der Stromverbrauch und die Wartungskosten gesenkt, außerdem sind die neuen Anlagen weniger störungsanfällig.

Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro und werden teilweise vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) übernommen. Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Bis zur Inbetriebnahme der neuen Technik werden provisorische Fußgängerampeln eingerichtet.