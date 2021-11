Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 10. November kam es gegen 15:50 Uhr in der Karolinenstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem 11-jährigen Radfahrer. Als die 27-jährige Fahrzeugführerin in die Schillerstraße einbog, übersah sie den Jungen, der über den Fußgängerüberweg fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Neustadt: Bei Verkehrsunfall Vorfahrt mißachtet – eine Person leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 09.11.2021 gegen 13:40 Uhr in der Schillerstraße wurde ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Ein 60-jähriger Autofahrer wollte von der Alban-Haas-Straße nach links in die Schillerstraße einbiegen und übersah hierbei das Fahrzeug eines 31-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-Jährige nur leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird jedoch mit ca. 60.000 Euro angegeben.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

