Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfallflucht auf Toom-Parkplatz

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.11.2021 im Zeitraum von ca. 12:30 bis 13:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des TOOM-Marktes in der Bruchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hat demnach, vermutlich beim Ein-/Ausparken, das links daneben stehende Fahrzeug einer Bad Dürkheimerin, einen grauen VW Golf Plus, touchiert und am rechten vorderen Radkasten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Erpolzheim: Verkehrsüberwachung am Kindergarten

Erpolzheim (ots) – Am Vormittag des 10.11.2021 im Zeitraum 08:30 bis 09:45 Uhr wurde in Erpolzheim, Höhe des Kindergartens in der Hauptstraße, durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Kontrollstelle eingerichtet und der durchfließende Verkehr kontrolliert. Insgesamt wurden hierbei sieben Verkehrsteilnehmer festgestellt, deren Fahrzeuge Mängel aufwiesen bzw. die Fahrzeugführer nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

