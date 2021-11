37-Jähriger überschlägt sich

Rasdorf – Aus bislang unbekannten Gründen verunfallte am Donnerstagmorgen (11.11.), gegen 5.35 Uhr, ein 37-jähriger Mann und wurde leicht verletzt. Der Fahrzeugführer aus Rasdorf kam auf der L 3170 zwischen Leibolz und Eiterfeld von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Da der Verdacht bestand, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.100 Euro.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Schwarzer Mazda beschädigt

Haunetal – Ein 60-jähriger Mann aus Hünfeld parkte am Mittwoch (10.11.), um 17.35 Uhr, seinen schwarzen Mazda ordnungsgemäß in der Buchenbornstraße in den Parkbuchten zwischen einer Baumgruppe. Als der Geschädigte gegen 19:36 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein unbekannter Unfallverursacher gegen die Beifahrertür seines Mazda gefahren war und sich anschließend, ohne um den Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern, von der Unfallstelle entfernte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Schlitz – Zwischen Freitag (05.11.), 12 Uhr, und Montag (08.11.), 8 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer gegen das Verkehrszeichen „Rechts vorbei“ auf der Verkehrsinsel im Einmündungsbereich Otto-Zinßer-Straße / Bahnhofstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Homberg – Am Dienstag (09.11.), gegen 17.10 Uhr, befuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Homberg mit ihrem roten Audi die K56 von Maulbach in Richtung Homberg/Ohm. Zur gleichen Zeit befuhr ein 22-jähriger Mann aus Gemünden mit seinem Ford Focus die Feldgemarkung zwischen Maulbach und der Kreisstraße. Er wollte mit seinem Fahrzeug auf die K56 in Richtung Homberg/Ohm einbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Audi rutschte rund 50 Meter weiter, bis er im Straßengraben auf der linken Fahrzeugseite zum Erliegen kam. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 15.750 Euro.

Verdacht der Jagdwilderei

Ebersburg/Schmalnau – Unbekannte erlegten in der Zeit von Freitagmorgen (05.11.) bis Samstagvormittag (06.11.) auf einer Grünfläche zwischen den Ortsteilen Schmalnau und Dalherda ein Reh. Ein 78-jähriger Mann entdeckte das verendete Tier und informierte den zuständigen Jagdpächter, der Anzeige erstattete. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellencontainer aufgebrochen

Künzell – In der Nacht zu Mittwoch (10.11.) verschafften sich unbekannte Täter in der Danziger Straße Zutritt zu einem Baustellengelände. Dort brachen sie mehrere Container auf und entwendeten diverse elektrische Werkzeuge der Marken „Hiliti“ und „Bosch“ sowie Arbeitsmaterial, wie Schrauben und Trennscheiben, im Gesamtwert von rund 20.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls in der Danziger Straße von unbekannten Tätern auf ein weiteres Baustellengelände eingebrochen. Auch dort wurden diverse Bau- und Rollcontainer aufgebrochen und elektrische Bauwerkzeuge, Akkus, Ladegeräte und sonstige Materialien im Wert von rund 1.500 Euro entwendet.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Getränkemarkt

Eichenzell – Zwei unbekannte Täter liefen am Mittwochabend (10.11.), gegen 19.30 Uhr, in den Eingangsbereich eines Getränkemarktes in der Straße „Im Streich“. Einer der Täter riss eine Kasse aus der Verankerung und entwendete diese samt Inhalt. In der Kassette befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die zwei Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 ist circa 16 bis 17 Jahre alt, männlich, schmal und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Er trug zum Zeitpunkt des Diebstahls einen grauen Pullover, eine dunkle Steppweste mit Kapuze, eine Jogginghose (oben schwarz, unten grau), weiße Turnschuhe, einen schwarzen Adidas-Rucksack mit senkrechten, weißen Streifen, eine blaue OP-Maske sowie blaue Einmalhandschuhe. Täter 2 ist ebenfalls männlich, hat eine kräftige Statur und ist circa 185 bis 190 Zentimeter groß. Er trug eine dunkelgraue Steppjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe mit weißer Sohle sowie eine FFP2-Maske. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf BAB 7 – Sattelzug kommt von Fahrbahn ab BAB 7 Gem. Knüllwald (ots)

Am Mittwoch, dem 10. November 2021, gg. 18.25 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Kassel mit einem Sattelzug die BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg (Efze) und der AS Bad Hersfeld (West).

In Höhe km 349,500, Gemarkung Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen sowie den Wildschutzzaun. Er kam anschließend im angrenzenden Flutgraben sowie der Böschung zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert, konnte von dort aber als unverletzt geltend wieder entlassen werden.

Zwecks Bergungsmaßnahmen mussten sowohl der erste, als auch der zweite von insgesamt drei Fahrstreifen, für die Dauer von etwas mehr als 90 Minuten seitens der Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt werden. Gegen 22.45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder komplett freigegeben.

Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000,- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.