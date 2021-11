Drei Verletzte nach Unfall im Baustellenbereich, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Mittwoch, 10.11.2021, 18:23 Uhr

(wie)Am Mittwochabend sorgte ein Auffahrunfall in der Baustelle auf der A3 für

Verkehrsstörungen, zudem gab es dabei drei Verletzte. Ein 60-Jähriger befuhr mit

einem Mercedes Kleintarnsporter die A3 von Frankfurt kommend in Richtung Köln

auf dem Einzelfahrstreifen im Baustellenbereich. Hierbei bemerkte er zu spät,

dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und fuhr auf den Toyota eines 51-Jährigen

auf, der dadurch auf den Audi einer 28-Jährigen geschoben wurde. Bei dem

Aufprall wurden alle drei Personen verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle wurde nach ca. 2,5 Stunden wieder freigegeben. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

LKW fährt in Autobahnbaustelle,

Bundesautobahn 3, Höhe Hattersheim am Main, Donnerstag, 11.11.2021, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag ist ein Lkw auf der A 3 in Höhe Hattersheim in

eine Absperrung einer Nachtbaustelle gefahren. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Der Sattelzug befuhr die Autobahn aus Richtung Köln in Richtung Würzburg. In

Höhe der Anschlussstelle Hattersheim fuhr das Gespann auf der rechten Fahrspur

aus bislang ungeklärter Ursache und ungebremst in einen „Vorwarner“ einer

Baustelle. Bei diesem handelte es sich um einen abgestellter LKW mit

Warnanhänger. Das Unfallfahrzeug kollidierte neben dem „Vorwarner“ auch mit

Teilen der Baustelleneinrichtung. Der 35-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich

leicht und musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch

den Zusammenstoß entstand hoher Sachschaden, der auf insgesamt etwa 75.000 Euro

beziffert wird. Arbeiter wurden dabei nicht verletzt. Das durch den Unfall

entstandene Trümmerfeld musste durch die Autobahnmeisterei beseitigt werden.

Sowohl der „Vorwarner“, als auch der unfallverursachende Lkw mussten

abgeschleppt werden. Die rechte Spur musste für die erforderlichen Maßnahmen im

Zeitraum von 02:00 Uhr 06:00 Uhr gesperrt bleiben.

Jugendliche Räuber gehen leer aus,

Wiesbaden, Bierstadt, Aukammtal-Anlage, Mittwoch, 10.11.2021, 18:45 Uhr

(jc) Am Mittwochabend versuchten zwei jugendliche Räuber in der Aukammtal-Anlage

Beute zu machen. Die unbekannten Täter näherten sich zwei 30 und 41 Jahre alten

Fußgängern und forderten die Herausgabe von Bargeld. Dabei unterstrichen die

Täter ihre Forderung, indem sie eine Schusswaffe und ein Messer vorzeigten. Ob

es sich dabei um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist nach derzeitigem

Ermittlungsstand nicht bekannt. Nachdem die Geschädigten nicht der Aufforderung

nachgekommen waren und sich nicht einschüchtern ließen, flohen beide Täter ohne

Beute. Es wurde niemand verletzt. Die männlichen Täter sollen 16 bis 19 Jahre

alt, in etwa 185 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Täter soll

eine dunkelblaue Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Die Polizei nimmt Hinweise

von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

In Mercedes eingebrochen,

Wiesbaden, Mitte, Saalgasse, Dienstag, 09.11.2021, 23:00 Uhr bis Mittwoch,

10.11.2021, 15:45 Uhr

(jc) Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in

der Saalgasse in einen geparkten Mercedes ein und entwendeten eine schwarze

Mappe unter anderem mit Bargeld und Bankkarte. Dabei zerstörten die Täter die

Scheibe auf der Beifahrerseite. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa

dreihundert Euro und entfernten sich unbemerkt vom Tatort. Die Polizei nimmt

Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Achtung Betrugsmasche – Gewinnversprechen!

Wiesbaden, Bierstadt,

Dienstag, 09.11.2021, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 10.11.2021, 11:00 Uhr

(jc) Auf ein Gewinnversprechen eines angeblichen Gewinnspielveranstalters

reagierte ein 56-jähriger Wiesbadener in den vergangenen Tagen genau richtig. Er

ging auf die Forderung nicht ein und gab keinerlei Daten preis. Zuvor wurde er

angerufen und ihm mitgeteilt, dass er einen hohen Geldbetrag gewonnen habe. Um

das Geld zu bekommen, müsse er jedoch zunächst mehrere Hundert Euro überweisen.

Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen. Es kann

jeden als Opfer erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn

sehr groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker

eingelassen. Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben,

Gutscheincodes telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes

zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts

bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter

www.polizei-beratung.de .

Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet,

Wiesbaden, Mitte, Schiersteiner Straße, Höhe Hausnummer 4, Mittwoch, 10.11.2021,

15:10 Uhr

(jc) Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Schiersteiner Straße in

Wiesbaden eine Verkehrsunfallflucht, bei der gleich zwei Pkw beschädigt wurden

und ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht wurde. Der unbekannte

Unfallverursacher befuhr die Schiersteiner Straße in Richtung Adelheidstraße und

fuhr auf Höhe der Hausnummer 4 gegen ein geparktes Fahrzeug und schob dieses mit

einem weiteren zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen

ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der

Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst

der Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der

Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Schadensträchtige Unfallflucht,

Wiesbaden, Lindenstraße, Wiesenstraße, Montag, 08.11.2021

(jn) Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Lindenstraße in Wiesbaden ist am

Montag ein schwarzer Audi A5 erheblich beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte

zwischen 08:10 Uhr und 17:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Lindenstraße, kurz

hinter dem Einmündungsbereich der Wiesenstraße auf Höhe der Hausnummer 2, als

ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem linken hinteren Fahrzeugheck

kollidierte. Ohne sich um den Schaden, der sich auf etwa 5.000 Euro beläuft, zu

kümmern, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin

unerlaubt von der Unfallstelle. Die Spuren lassen darauf schließen, dass es sich

bei dem flüchtigen Pkw um eine flache Limousine oder ein Coupé mit der Farbe

Weiß oder Grau handeln dürfte. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion

Wiesbaden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 2240.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Diebstähle aus geparkten Pkw, Oestrich-Winkel,

Westendstraße, Dienstag, 09.11.2021, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 10.11.2021, 13:00

Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zogen Diebe durch die Westendstraße

in Oestrich-Winkel und brachen in mehrere geparkte Fahrzeuge ein. Gegen 14:00

Uhr stellte die Inhaberin eines VW Golfs fest, dass ihr Fahrzeug von Unbekannten

durchwühlt worden war und informierte die Polizei. Wie sich den Beamten im

Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigte, blieb es nicht bei der einen Tat. Auch ein

BMW der 5er Reihe sowie ein Skoda Fabia wurden durch die Täter auf bislang

unbekannte Art und Weise geöffnet und im Anschluss durchsucht. Alle drei Pkw

standen im Bereich der Westendstraße. Insgesamt gelangten die Diebe an Bargeld

in Höhe von einigen hundert Euro.

Die zuständige Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Toyota Prius gestohlen,

Oestrich-Winkel, Kirchstraße, Mittwoch, 10.11.2021, 16:00 Uhr bis Donnerstag,

11.11.2021, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Oestrich-Winkel zum Diebstahl eines

grauen Toyota Prius. Der Pkw, welcher mit dem amtlichen Kennzeichen „MZ-JA 482“

versehen war, parkte zuvor in der Kirchstraße, wo er auf bislang unbekannte Art

und Weise entwendet wurde.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Handwerker bieten überteuerte Dienste an, Aarbergen-Kettenbach,

Scheidertalstraße, Dienstag, 09.11.2021, 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag klingelten unseriöse Handwerker an einem Haus in der

Scheidertalstraße in Aarbergen-Kettenbach und boten ihre Dienste an. Im Nachgang

setzten die Unbekannten den Hausbesitzer unter Druck und gelangten so an einen

unverhältnismäßig hohen Arbeitslohn. Die Gruppe, bestehend aus etwa einem halben

Dutzend Männern, klingelte gegen 11:30 Uhr bei dem Hausbewohner und bot

Reinigungsarbeiten am Dach an. Nach Aussage des Kettenbachers habe man sich

vorab auf ein Honorar geeinigt. Als die Arbeiten bereits im Gange waren, hätten

die Unbekannten plötzlich einen hohen, nicht verhältnismäßigen Betrag

eingefordert. Der Hausbesitzer habe sich von den Unbekannten unter Druck gesetzt

gefühlt und letztlich die hohe Geldsumme ausgehändigt.

Es ist lediglich bekannt, dass die Unbekannten mit zwei Transportern mit

polnischen (PL) Kennzeichen unterwegs gewesen seien sollen. Ein Pkw sei weiß,

der andere schwarz gewesen.

Die zuständige Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts

des Wuchers aufgenommen und nimmt Hinweise zu den vermeintlichen Handwerkern

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgende Verhaltensvorschläge hin,

falls Sie einen Handwerker benötigen sollten: