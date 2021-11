Zwischenstand zur Kontrollwoche – Drohne im Einsatz (Foto)

Wörth (ots) – Bis zum 10.11.2021 wurden an mehreren Örtlichkeit im Dienstgebiet Kontrollen durchgeführt. Bei Schulwegüberwachungen mussten 12 junge Radfahrer auf ihre nicht ordnungsgemäße Beleuchtung hingewiesen werden. Mehrere der sogenannten Elterntaxis mussten auf Grund ihrer Parkverstöße und der Missachtung von Einfahrtsverboten verwarnt werden.

Weiterhin ergaben sich 20 Verstöße wegen der Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer, 26 Gurtverstöße, 18 Vorfahrtsverstöße und 77 sonstige Verwarnungen rund um den fließenden Verkehr.

Als Besonderheit kam am 10.11.2021 im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle des Kontrolltrupps der PD Landau eine Drohne zum Einsatz. Mittels dieser wurde aus sicherer Entfernung das LKW Überholverbot auf der BAB 65 überwacht. In einem Überwachungszeitraum von einer Stunde ergaben sich vier Verstöße.

Durch den Kontrolltrupp wurden weiterhin 12 LKW auf technische Mängel überprüft. Hierbei ergaben sich in der Summe 25 Maßnahmen. Unterstützt wurde die Kontrolle auch durch Kräfte der Zentralen Verkehrsdienste und einer Einheit des Zolls.

Baucontainer aufgebrochen

Jockgrim (ots) – Am Montag 08.11.2021 gegen 22:00 Uhr wurde durch zwei unbekannte Täter ein Baucontainer im Bereich des Kieswerks aufgebrochen. Die Täter konnten bei der Tat videografiert werden. Dennoch geland der Diebstahl von diversem Werkzeug und Maschinen.

Terassentür aufgehebelt

Wörth am Rhein (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Hanns-Martin-Schleyer Straße. Unbekannte Täter hebeltn eine Terassentür in dem Mehrparteienhaus auf und gelangten so in die Wohnung des Geschädigten.

Durch Zeugen konnten noch zwei verdächtige Personen festgestellt werden, die sich vom Anwesen entfernten. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wörth am Rhein (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 befuhr um 18:30 Uhr der Fahrer eines Pkw, Ford, die L 546 von Schaidt in Richtung Freckenfeld. Nach dem Ortsausgang Schaidt setzte der Fahrer zum Überholen eines vorausfahrenden LKW’s an. Der 62-jährige Fahrer übersah jedoch einen entgegenkommenden PKW, Volvo und es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden PKW.

Durch den Zusammenstoß wurde die 32-jährige Fahrerin leicht, der Unfallverursacher schwer verletzt. Beide Beteiligten mussten in einen Krankenhaus weiterbehandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR

berauscht am Steuer

Bellheim (ots) – Um 23 Uhr erfolgte am Dienstag 09.11.2021 die Kontrolle eines 38-jährigen Autofahrers in der Hauptstraße in Bellheim. Zwar war mit dem Pkw alles in Ordnung, jedoch nicht mit dem Fahrzeugführer. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da er einen Urintest verweigerte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Schulwegkontrolle

Rülzheim (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 führte die Polizei in Rülzheim eine Schulwegkontrolle durch. Auch hier war das Ergebnis ähnlich erfreulich wie bei den Kontrollen am Vortag in Schwegenheim.

Die kontrollierenden Beamten stellten lediglich an 3 Fahrzeugen technische Mängel fest. Bei einem hohen Verkehrsaufkommen wurden zudem viele verkehrserzieherische Gespräche geführt.