Unfall auf der Niederfeldstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 21:05 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Schreberstraße in Richtung Niederfeldstraße und bog in diese nach rechts ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Niederfeldstraße.

Beim Abbiegen übersah der 30-Jährige den 46-Jährigen, so dass dieser eine Vollbremsung machte und versuchte, auszuweichen. Hierbei rutschte das Vorderrad weg und der 46-Jährige stürzte auf den Boden. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Unfall auf der Maudacher Straße

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 18:55 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger auf dem linken Fahrstreifen der Maudacher Straße in Richtung Maudach. Zur gleichen Zeit fuhr ein 32-Jähriger auf dem linken Fahrstreifen der Maudacher Straße in entgegenkommender Fahrtrichtung. An der Einmündung Maudacher Straße/Von-Kieffer-Straße zeigte die Ampel in beide Richtungen grün.

Der 34-Jährige missachtete hierbei beim Linksabbiegen zur Von-Kieffer-Straße den Vorrang des entgegenkommenden 32-Jährigen und stieß mit dessen Auto zusammen. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von etwa 10.000 Euro. Der 34-Jährige erklärte den Polizeibeamten, dass er keinen Führerschein habe.

Da er bereits mehrfach aufgrund von Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung getreten war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Daraufhin wurde der 34-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Danach wurde er wieder entlassen.

Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 08:55 Uhr, fuhren eine 40-Jährige, eine 59-Jährige und ein 31-Jähriger mit ihren Autos hintereinander auf dem linken Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Als der 31-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, achtete er auf den Verkehr hinter ihm und bekam zu spät mit, dass die Autos vor ihm langsamer wurden, so dass er auf das Auto der 59-Jährigen auffuhr.

Das Auto der 59-Jährigen wurde durch den Aufprall auf das Auto der 40-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Die Autos des 31-Jährigen und der 59-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde durch Polizeibeamte abgesichert bis die Fahrbahn wieder frei war. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 32.000 Euro.

Ehepaar fällt nicht auf Schockanruf rein

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 19:00 Uhr, wurden eine 79-jährige Ludwigshafenerin und ein 86-jähriger Ludwigshafener von einer unbekannten Frau angerufen, die am Telefon hysterisch schrie, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt habe.

Da die 79-Jährige durch die Schreie am Telefon etwas schockiert war, übergab sie das Telefon an ihren 86-jährigen Mann. Dieser durchschaute die Betrugsmasche sofort und erklärte der Anruferin geistesgegenwärtig, dass er das nicht glauben würde. Daraufhin legte die Anruferin auf.

Geldbeutel gestohlen und Geld abgehoben

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 08.11.2021 gegen 15:50 Uhr, kaufte eine 37-Jährige in einem Kiosk in der Ludwigstraße Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße ein. Ihre Handtasche hing am Griff des Kinderwagens. An der Kasse stellte sie den Kinderwagen hinter sich ab und wendete sich dem Verkäufer hinter dem Tresen zu. Während sie bezahlte, griff ein hinter ihr stehender Mann in ihre Handtasche und stahl ihren Geldbeutel.

Kurze Zeit später stellte sie per Online-Banking fest, dass mit ihrer Bankkarte zwei Abhebungen von insgesamt knapp tausend Euro an unterschiedlichen Banken in der Nähe des Kiosks vorgenommen wurden. Daraufhin ließ sie ihr Konto sofort sperren. Die Polizei rät, Wertsachen immer am Körper zu tragen und nie unbeaufsichtigt zu lassen.