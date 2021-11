Eigentümer zu entwendetem Fahrrad gesucht

Lambsheim (ots) – Am Deinstag 09.11.2021 kam es in Lambsheim zu einem Hausfriedensbruch. Hierbei führte der 37-jähriger Mann ein Fahrrad mit, welches jedoch nicht ihm gehörte. Über die Herkunft des Fahrrades konnte der Mann keine hinreichenden Angaben machen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Bisher ist hinsichtlich des Fahrrades keine Anzeige bei der Polizei bekannt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-graues Trekkingrad der Marke KTM mit auffälligen gelben Zierstreifen an Sattel, Rahmen und Felgen. Der Eigentümer wird ersucht, sich mit der PW Maxdorf in Verbindung zusetzen. Das Rad kann gegen einen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Betrügerische Telefonanrufe

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Am Abend des 09.11.2021 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu betrügerischen Anrufen. Hierbei riefen angebliche Verwandte an und gaukelten mit weinerlicher Stimme vor, in einen schweren bzw. tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein.

Die Polizei sei ebenfalls schon vor Ort. Die Angerufenen witterten den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Unfall mit erheblichem Sachschaden

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die Landesstraße 532 von Waldsee in Richtung Schifferstadt. An der Einmündung zur Mannheimer Straße bog die Fahrerin nach links in Richtung Wasserturm ab. Hierbei kam die 18-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Der PKW kam in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Die Fahrerin wurde vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn gesperrt.