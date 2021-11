Neustadt: Sonderaktionen im Impfzentrum – Neustadt bietet Booster-Impfungen an

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße plant eigene Sonderimpfaktionen. Das teilt Oberbürgermeister Marc Weigel mit. Gestartet wird die Reihe am Freitag, 26. November 2021. Angesprochen sind bereits gegen Covid-19 geimpfte Menschen, die nun eine Auffrischung möchten. Die sogenannten Booster-Impfungen können alle Personen erhalten, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Organisiert und durchgeführt werden die Sonderaktionen von der Stadtverwaltung mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt. Verabreicht werden die Spritzen von in Neustadt niedergelassenen Ärzten. Die Stadt nutzt dafür die Räume im Telekom-Hochhaus, die zuvor als „Landesimpfzentrum“ genutzt wurden.

Das Land Rheinland-Pfalz hatte seine Impfzentren am 30. September 2021 geschlossen, so auch das in Neustadt (Chemnitzer Straße). Es ist seither im sogenannten „Stand-by-Modus“ und darf im Regelbetrieb ohne Aufforderung bzw. Zustimmung des Landes nicht öffnen.

Mittlerweile ist die Nachfrage nach Covid-19-Immunisierungen jedoch stark angestiegen. Entsprechende Rückmeldungen der Ärzteschaft und der große Andrang an den Landes-Impfbussen legen den Verdacht nahe, dass die niedergelassenen Ärzte alleine die starke Nachfrage nicht zeitgerecht abdecken können. Bürgerinnen und Bürger melden lange Wartezeiten für Impftermine. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße will mit ihrem Angebot einen Beitrag dazu leisten, der hohen Nachfrage zu begegnen.

Es sind drei bis vier Sonderaktionen mit mehreren Hundert Impfungen geplant. Uhrzeiten, die folgenden Aktionstage nach dem 26. November und Details zum Ablauf gibt die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße in Kürze bekannt.