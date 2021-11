Neustadt: Gedenken am 14. November 2021 auf dem Hauptfriedhof und in den Weindörfern

Neustadt an der Weinstraße – In diesem Jahr finden wieder öffentliche Gedenkfeierlichkeiten zum Volkstrauertag auf dem Neustadter Hauptfriedhof und in den Ortsteilen statt. Bürgerinnen und Bürger sind am Sonntag, 14. November 2021, bundesweit zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt aufgerufen.

Beigeordneter Bernhard Adams wird einen Kranz auf dem Hauptfriedhof niederlegen.

Die Zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag 2021 im Deutschen Bundestag steht im Zeichen der Erinnerung an den besonders grausamen und verlustreichen Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa, der vor 80 Jahren mit der Besetzung von Jugoslawien und Griechenland sowie dem Überfall auf die Sowjetunion begann.

Feierstunde zum Volkstrauertag am 14. November 2021, um 10 Uhr auf dem Hauptfriedhof, Landauer Straße 96

Kolpingskapelle Hambach e.V.: Trauermarsch

Chor – Wir waren Weinkehlchen: Lied

Dekan Andreas Rummel: Gedenkrede

Frau Edda-Christa Hebach, Ortsverbandsvorsitzende des Sozialverband VdK Neustadt an der Weinstraße: Totengedenken

Elvan Özkan und Tyra Thielsch, Jugendvertretung der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße: Rede aus Sicht eines jungen Menschen

Kolpingskapelle Hambach e.V.: Ich hatt’ ein Kameraden

Beigeordneter Bernhard Adams: Ansprache

Chor – Wir waren Weinkehlchen: Lied

Feierlichkeiten zum Volkstrauertag in den Neustadter Ortsteilen

Diedesfeld: Kranzniederlegung an der Friedhofshalle – 11 Uhr

Duttweiler: Gedenkfeier auf dem Friedhof – 11 Uhr

Geinsheim: Gedenkfeier nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul – 9.30 Uhr

Haardt: Gottesdienst in der Protestantischen Kirche mit anschließender Kranzniederlegung – 10:30 Uhr

Lachen-Speyerdorf: Gedenken an der Friedhofshalle mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal – 16 Uhr

Mußbach: Evangelische Kirche, ökumenischer Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung an der protestantischen Johannes-Kirche – 10 Uhr

In den Ortsteilen Gimmeldingen und Hambach sind keine Gedenkfeierlichkeiten geplant. Die Gedenkfeier im Ortsteil Königsbach findet bereits am Samstag, 13. November, um 18 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes statt.