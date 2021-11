Rhein-Neckar-Kreis: Traditioneller Verkauf von Schmuckreisig im November 2021

Heidelberg / Neckargemünd – Das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises bietet in diesem Jahr in der Adventszeit wieder Schmuckreisig zum Verkauf an. Die Zweige stammen von Nordmanntannen aus regionalen Odenwälder Weihnachtsbaumkulturen. Sie werden im Zuge von Pflegemaßnahmen frisch eingeschlagen und gelangen auf dem kürzesten Weg zum Zielort.

Ob zur Gestaltung von Adventskränzen und -gestecken, als vorweihnachtlicher Schmuck oder als dekorative, schützende Hülle für empfindliche Gartenpflanzen im Winter, die Zweige können vielfältig und kreativ verwendet werden.

Der Verkauf findet an folgenden sechs Terminen auf dem Parkplatz vor dem Kreisforstamt, Langenbachweg 9, 69151 Neckargemünd, statt:

Mittwoch, 17. und 24. November 2021 von 8 bis 17 Uhr

Donnerstag, 18. und 25. November 2021 von 8 bis 17 Uhr

Freitag, 19. und 26. November 2021 von 8 bis 14 Uhr

Verkauft werden Bündel mit je 5 kg zum Preis von 10 Euro. Um den Verwaltungsaufwand und die Kontakte möglichst gering zu halten, bittet das Kreisforstamt alle Kundinnen und Kunden den Geldbetrag möglichst passend mitzubringen und die aktuellen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen einzuhalten sowie eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Reservierungen sind in diesem Jahr nicht möglich.