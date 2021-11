Kirchheimbolanden: 6. Kirchheimbolander Varieté-Nacht am 20. November 2021

Kirchheimbolanden – Sie ist längst eine feste Größe im Kirchheimbolander Veranstaltungskalender: die Varieté-Nacht „Magie in der Orangerie“. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr wird sich nun am 20. November 2021 die Stadthalle an der Orangerie endlich wieder in einen zauberhaften Varietépalast verwandeln.

„Gerade nach diesen schwierigen und kulturlosen Zeiten können wir alle wohl endlich wieder ein paar magische Momente gut gebrauchen“, sagt Fabian Kelly, Produzent der Show. „Was gibt es da Schöneres, als sich von den besten Artisten und Magiern des Landes ein paar Stunden in eine andere Welt entführen zu lassen?“ In der Tat ist es Kelly auch in diesem Jahr gelungen, echte Größen der internationalen Varieté-Szene für Kirchheimbolanden zu verpflichten. „Ich freue mich, als Moderator den weltweit gefeierten Cody Stone gewinnen zu können“, verrät Kelly stolz. Der bekannte TV-Illusionist aus Hannover, der unter anderem schon eine ganze Insel verschwinden ließ, war mit seiner eigenen Sendung „Magic Attack“ mehr als fünf Jahre lang auf Super RTL und im Disney Channel zu sehen. Als Moderator verzauberte Stone in über 100 Episoden junge und alte Zuschauer gleichermaßen. Der Gewinner zahlreicher Auszeichnungen wird aber nicht nur charmant durch den Abend führen, sondern zudem selbst aktiv werden. Als „Gadget Magier“ verbindet er High-Tech und Magie.

„Für die Varieté-Nacht wird Cody Stone einige seiner spektakulärsten Tricks im Gepäck haben“, verspricht Fabian Kelly. International wird es beim restlichen Ensemble: „Wir haben dieses Jahr die perfekte Mischung aus exotischer Spitzenartistik, spektakulären Showacts sowie einer gehörigen Prise Humor und Comedy“, verrät Kelly. Mit dem Duo Yingling werden dieses Jahr erstmals Künstler aus Fernost auf der Stadthallen-Bühne stehen. Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten chinesischen Ausnahme-Artistinnen begeisterten bereits Zuschauer in ganz Europa. Während sie spektakuläre akrobatische Figuren präsentieren, bringen sie mit Händen und Füßen farbenprächtige Schirme und Tücher zum Schwingen und schaffen so zeitlose, berührende Bilder voller chinesischer Eleganz und Schönheit.

Mit Eleganz begeistert auch „Kaa“: Artistin Petra Quednau verwandelt sich in die Schlange aus dem „Dschungelbuch“ und verbindet an einem Ring, hoch in der Luft freischwebend, Artistik und Schwarzlicht.

Sehr schräg, sehr laut und sehr lustig, das ist Sammy Tavalis. Der gefeierte TV-Comedian, wird mit seiner unnachahmlichen Art über die Bühnewirbeln – mal als „Rock’N’Roll-Baby“, mal als „Ein-Mann-Samba-Ensemble“.

Einen feurigen Abschluss verspricht schließlich „Project PQ“ und einer opulenten Feuershow.

Die Varieténacht findet gemäß den Bestimmungen der Stadt unter 2G-Bedingungen statt, Zutritt haben also nur Geimpfte oder Genesene.

Weitere Informationen:

„Magie in der Orangerie – Die 6. Kirchheimbolander Varieté-Nacht“

Samstag, 20. November 2021, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Stadthalle an der Orangerie, Dr. Edeltraud-Sießl-Allee 2a, 67292 Kirchheimbolanden

Kartenvorverkauf:

Tickets ab 27 Euro (ermäßigt 23 Euro) unter www.stadthalle-kirchheimbolanden.de und www.reservix.de, Tickethotline: 01806/ 700733, im Ticket-Shop der RHEINPFALZ und im Büro Stadthalle an der Orangerie, Dr. Edeltraud-Sießl-Allee 4, 67292 Kirchheimbolanden (dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr) Außerhalb dieser Zeiten erhalten Sie Tickets zu den Veranstaltungen in allen Reservix-Vorverkaufsstellen (z.B. Officestar Enders).