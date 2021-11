Schlägerei am Taxistand – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Wohl vollkommen willkürlich griffen zwei Brüder am Dienstag 09.11.2021 zunächst das stehende Taxi, dann den Taxifahrer tätlich an. Im Zuge des Ausweichens stürzte der 33-jährige Taxifahrer zu Boden und verletzte sich leicht.

Die beiden 22-jährigen Zwillingsbrüder liefen gegen 21.30 Uhr am Taxistand in der Karlstraße entlang und einer schlug unvermittelt gegen die Frontscheibe eines dort abgestellten Taxis. Der Taxifahrer, der in unmittelbarer Nähe zu seinem Fahrzeug stand, sprach die beiden Männer auf ihr Verhalten an. Einer der beiden versuche sofort den Geschädigten durch Tritte zu treffen, der andere schlug mit einer leeren Flasche nach ihm. Der Taxifahrer wich zurück und fiel hierbei zu Boden. Er verletzte sich leicht.

Nur durch das beherzte Eingreifen weiterer Passanten können weitere Handgreiflichkeiten verhindert werden. Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen ergriffen beide Brüder die Flucht. Sie konnten aber aufgrund der Personenbeschreibung beide in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden.

Zeugen des Vorfalls und auch eventuelle weitere Geschädigte können sich gerne mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung setzen.

Vollsperrung B 36 nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 36, Höhe Linkenheim-Hochstetten ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 07 Uhr eine 42 Jahre alte Ford-Fahre, sowie ein 54 Jahre alter Citroën-Fahrer hintereinander auf der B 36 in Richtung Mannheim. Aufgrund einer Gefahrenbremsung eines Lkws musste der 54-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß mit den vor ihm ebenfalls bremsenden Pkws zu verhindern. Die hinterherfahrende Ford-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Citroën auf. Um durch die Wucht des Aufpralls nicht auf seinen stehenden Vordermann aufgeschoben zu werden, lenkt der 54-Jährige sein Fahrzeug nach links, durchbricht den angrenzenden Wildtierzaun und kommt ca. 20 m in der angrenzenden Grünfläche letztendlich zum Stehen.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Kurz nach 09 Uhr konnte die Fahrbahn für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.

Einbrecher wird durch Eigentümerin überrascht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannter Täter drang am Dienstagabend in der Grünwinkler Bernsteinstraße in eine Erdgeschosswohnung ein, nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte.

Der Einbrecher durchwühlte vermutlich in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr mehrere Schränke und Regale. Als die Geschädigte gegen 18:00 Uhr nach Hause kam, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete mit Schmuck und Bargeld als Beute.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird um Meldung beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721 666-5555 gebeten.

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 10. Ein 56-Jähriger war gegen 03.00 Uhr mit einem Sattelzug auf der B 10 in Richtung Pfalz unterwegs. Kurz nach der Auffahrt Knielingen kam er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke.

Beim anschließenden Gegenlenken kam er zu weit nach links und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Sattelzuges und Reinigung der Fahrbahn musste der linke Fahrstreifen bis gegen 07.00 Uhr gesperrte werden.

Unfall in Daxlanden – 3 Personen verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls an der Kreuzung Daxlander Straße / Waidweg am Montagabend. Gegen 18.15 Uhr fuhr eine ältere Dame mit ihrem Daimler Benz auf dem Waidweg und wollte nach links in die Daxlander Straße abbiegen. Sie hatte Grünlicht und übersah wohl den geradeausfahrenden Pkw eines 55-Jährigen.

Die 79-Jährige Beifahrerin im Daimler Benz wurde schwer verletzt, die 78-jährige Fahrerin leichter. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leichter verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Eisenstangen auf A8 – Mehrere Autos beschädigt

Karlsruhe (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Dienstag gegen 19:00 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf der Fahrbahn liegende Eisenstangen.

Noch bevor die beschleunigt anfahrende Streife den Bereich nahe des Autobahndreieck Karlsruhe absichern konnte, wurden mindestens zwei Fahrzeuge beim Überfahren der Eisenstangen beschädigt. Der an den Autos entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand ist der Verursacher noch unbekannt.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, welcher Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Karlsruher Autobahnpolizei unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 16:00, als ein 50-jährige Autofahrer die Vorfahrt eines 61-jährigen Fahrradfahrers missachtete.

Der Pkw-Fahrer wollte ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge von der Kriegsstraße rechts auf die Brauerstraße abbiegen und achtete hierbei offenbar nicht auf den auf dem Radschutzstreifen fahrenden Mann. Dieser konnte zwar ein Zusammenstoß durch starkes Bremsen verhindern, stürzte infolgedessen jedoch und verletzte sich dabei leicht. Der 61-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Landkreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstählen in Pkw und Wohnmobil

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich in der Mannheimer Straße und dem Brüsseler Ring in Leopoldshafen Zugang zu zwei Fahrzeugen.

Der oder die Täter brachen am Dienstag zwischen 12.30 und 18.45 Uhr in ein am Brüsseler Ring parkendes Wohnmobil ein. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten sie durch aufhebeln eines Seitenfensters in das Reisegefährt und durchwühlten es. Nach Angaben der Eigentümerin wurde augenscheinlich jedoch nichts gestohlen.

Eine 59-jährige Frau meldete der Polizei, dass im Zeitraum zwischen Samstag 14.00 Uhr und Dienstag 11.00 Uhr das Verdeck ihres Cabrios aufgeschnitten wurde. Die Unbekannten entriegelten im Laufe des Einbruchs die Türen und entwendete aus einem verschlossenen Fach ein portables Navigationssystem. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 700 Euro.

Zeugen, die bezogen auf die beiden Ereignisse etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Telefon 0721/967180 zu melden.

Brennender Öltank löst Großeinsatz aus

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Einen Großeinsatz für die Feuerwehren löste ein brennender Öltank in einer alten Gärtnerei in Leopoldshafen aus. Gegen 10:15 Uhr wurde der brennende Öltank in der Straße “Im Wörth” gemeldet. Durch die alarmierten umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es beim Zerlegen des alten Öltanks mithilfe eines Schweißbrenners zu einer Verpuffung. In der Folge entzündete sich der Restbestand in dem Tank und fing an zu brennen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der durch die Flammen entstandene Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.