Radfahrer wird von Straßenbahn eingeklemmt

Mannheim-Herzogenried (ots) – Am Dienstagnachmittag 09.11.2021 gegen 16:30 Uhr war ein 48-jähriger Radfahrer zunächst auf der Waldhofstraße in Richtung des neuen Messplatzes unterwegs. Auf Höhe der Spelzenstraße überquerte er nach links die Straße und übersah die hinter ihm fahrende Straßenbahn. Diese erfasste den Mann und klemmte ihn kurzzeitig ein.

Die Straßenbahn musste eine Vollbremsung einleiten, wodurch zwei Fahrgäste, eine 63 und eine 47-jährige Frau, stürzten und sich leicht verletzten. Der Straßenbahnverkehr war für ungefähr eine Stunde beeinträchtigt. Der Radfahrer verletzte sich nicht und kam mit einem Schrecken davon. Der Sachschaden ist derzeit noch unbekannt und wird im Rahmen der Unfallermittlungen beziffert.

Mann löst durch Aufenthalt im Gleisbereich Polizeieinsatz aus

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag 09.11.2021 stellte ein Triebfahrzeugführer im Bereich Mannheim-Waldhof eine männliche Person im Gleisbereich fest und alarmierte die Bundespolizei in Mannheim. Die Beamten rückten unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort aus und konnten die Person vor Ort feststellen und aus dem Gleis-/ Gefahrenbereich holen.

Er wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Warum sich der Mann im Gleisbereich aufgehalten hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Durch das Handeln des Mannes musste die betroffene Strecke gesperrt werden, wodurch es zu Zugausfällen und Verspätungen kam. Sich im Gleisbereich aufzuhalten ist kein Spaß, sondern stellt zu jeder Zeit eine Gefahr dar. Weitere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter: www.bundespolizei.de.

Falsche Polizeibeamte – Betrügerei aufgedeckt

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag 09.11.2021 reagierten eine 87-Jährige und ein 72-Jähriger besonnen und konnten so rechtzeitig die Betrugsmasche zweier angeblicher Polizeibeamter aufdecken.

Gegen 15:00 Uhr erhielt die 87-jährige Seniorin aus Käfertal einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser teilte ihr mit, dass soeben nach dem Überfall auf eine ältere Frau mehrere Personen festgenommen worden seien. Die Täter hätten angeblich einen Zettel mit dem Namen der angerufenen Dame bei sich getragen. Auf diesem sei zudem vermerkt gewesen, dass die 87-Jährige Bargeld und Gold bei sich zu Hause habe. Die Seniorin reagierte klug und fragte nach, wer am Telefon sei. Hier erkannte sie, dass sich der angebliche Polizeibeamte als Angehöriger einer Dienststelle ausgab, die nicht für sie zuständig ist. Als sie diesen darauf ansprach, wurde das Telefonat beendet und die Seniorin meldete sich umgehend beim Polizeinotruf.

Gegen 16:00 Uhr erhielt der 72-Jährige aus dem Stadtteil Neckarstadt zunächst einen Anruf einer weinenden Frau, die ihm mitteilte, sie habe soeben einen Verkehrsunfall verursacht. Sie kündigte auch an, dass sich die Polizei gleich deshalb bei dem Mann melden würde. Da der Senior davon ausging, dass er einen Anruf seiner Ehefrau erhalten habe, nahm er den zweiten Anruf ebenfalls entgegen. Hier stellte sich eine weibliche Stimme als Polizeibeamtin vor.

Der 72-Jährige schöpfte jedoch auch Verdacht, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein und erfragte Namen, Dienststelle und Telefonnummer der angeblichen Polizeibeamtin. Daraufhin beendete diese das Gespräch.

Die zuständige Kriminalinspektion der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Anrufern geben können oder selbst Opfer solcher Betrugsmaschen wurden, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Tasche aus unverschlossenem PKW entwendet

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 23-jähriger Sicherheitsmitarbeiter des UMM staunte am frühen Mittwochmorgen 10.11.2021 nicht schlecht, als er einen Patienten vom Gelände des Krankenhauses laufen sah, der die Sporttasche des 23-Jährigen bei sich trug. Der 23-Jährige hatte den 61-Jährigen am Abend zuvor von der Pforte in die Notaufnahme begleitet, da dieser in betrunkenem Zustand gestürzt war und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte. Hier hatte der 61-Jährige noch kein Gepäck bei sich.

Als er am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr an der Pforte vorbeilief, trug dieser dann eine auffällige Tasche, die der Sicherheitsmitarbeiter sofort als die seine erkannte. Die Sporttasche lag in seinem unverschlossenen Fahrzeug, das unmittelbar neben der Pforte geparkt war. Bei einer Nachschau stellte der 23-Jährige fest, dass die Tasche fehlte.

Er sprach den 61-Jährigen an, der gerade die Sporttasche durchsuchte und nahm diese wieder an sich. Der 61-Jährige setzte seinen Weg aber unbeirrt fort. Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt fing den Dieb vor einem Brauereigelände in der Nähe wieder ein und nahm ihn mit zum Polizeirevier.

Hier wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und sieht nun einer Anzeige wegen Diebstahls entgegen.

Mehrere Hundert Meter Kupferkabel entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Montag 08.11.2021 zwischen 08:30-19:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Kabeltrommel mit mehreren hundert Metern Kupferkabel aus einer Tiefgarage in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Das Kabel hatte einen Wert von fast 8.000 Euro und war in einer Tiefgarage unter einer dortigen Baustelle gelagert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Auffahrunfall in der Banaterstraße – 11.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr wechselte eine 73-jährige VW-Fahrerin kurz vor dem Ende der zweispurigen Fahrbahn auf der Banaterstraße den Fahrstreifen von rechts nach links. Eine bereits auf der linken Fahrspur befindliche 48-jährige Mercedes Fahrerin musste dadurch stark abbremsen.

In der Folge fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Citroën durch mangelnden Sicherheitsabstand auf den Mercedes auf. Ein hinter dem Citroën befindlicher 68-jähriger LKW-Fahrer konnte ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Citroën. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der 43-jährige Mann wurde leicht verletzt. Die 48-jährige Frau im Mercedes erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.