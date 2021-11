Ein Verletzter und hoher Unfallschaden (siehe Foto)

Mehlingen (ots) – Eine schlechte Sicht könnte am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Sembach und Mehlingen zu einem Unfall beigetragen haben. Frühmorgens war es neblig, als eine 48-jährige Autofahrerin an der Einmündung nach Baalborn einen Unfall verursachte. Beim Linksabbiegen schätze die Frau die Verkehrssituation falsch ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen.

Nach dem Zusammenstoß klagte der 55-jährige Fahrer des Fahrzeugs über Schmerzen.

Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallwagen wurden abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 17.000 Euro. Die 48-Jährige blieb unverletzt. |erf

Diebe stehlen Registrierkasse

Kaiserslautern (ots) – 2 Männer haben am Dienstag 09.11.2021 aus einem Geschäft in der Steinstraße die Registrierkasse mit Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Männer gesehen?

Die Verdächtigen betraten gegen 16 Uhr das Fachgeschäft. In einem unbeobachteten Moment schnappten sie sich die Kasse und flüchteten aus dem Laden. In der Kasse befanden sich etwa 500 Euro. Der Neuwert der Registrierkasse dürfte mindestens 650 Euro betragen.

Die Diebe könnten von Passanten wahrgenommen worden sein, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Beide Täter sind etwa 18 bis 20 Jahre alt, schlank und circa 1,80 Meter groß. Sie sprachen deutsch. Einer der beiden habe dunkle Hautfarbe, der andere einen gebräunten Teint, so der geschädigte Inhaber. Die Männer waren unter anderem mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet. Ihre Kapuzen hatten sie über den Kopf gezogen. Außerdem trugen sie jeweils eine schwarze Mund-Nase-Maske.

Mit der Kasse flüchteten die Täter in die Engelsgasse und dann nach rechts in die Klostergasse, wo sich ihre Spur verlor. Eine Fahndung nach den Dieben verlief erfolglos. Zeugen, die Hinweise geben können oder denen die Verdächtigen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Schulwegüberwachung im südlichen Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Im südlichen Stadtgebiet hat die Polizei am Dienstagmorgen Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere ging es um die Überwachung des Schulweges im Bereich Walter-Flex-Straße, Pfaffenbergstraße und “Im Kuckucksschlag”. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass hier Verkehrsteilnehmer regelmäßig morgens entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Walter-Flex-Straße in die Pfaffenbergstraße einfahren, um den Berufs- und Schulverkehr im Dunkeltälchen zu umgehen.

Im Kontrollzeitraum am Dienstag zwischen 7 und 8.20 Uhr stellten die Einsatzkräfte acht Verstöße dieser Art fest. Die erwischten Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt und in einem Gespräch auf die Gefährlichkeit ihres Verhaltens hingewiesen. |cri

Die Spezialisten der Polizei unterbinden die Weiterfahrt

A6/Bereich Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 09:30 Uhr, staunten die Fachleute der zentralen Verkehrsdienste der Polizei nicht schlecht. Bei der Überprüfung eines spanischen Sattelschleppers, auf dem Parkplatz “Schweinsdell” an der Abfahrt Kaiserslautern-Ost, fielen am Auflieger erhebliche Mängel auf. Neben einem beschädigten Reifen und einem nicht verschließbaren Werkzeugkasten wurde am Auflieger eine komplette Achse, wegen eines Radlagerschadens, nach oben gebunden. ä

Hierdurch fielen neben der Federung auch noch große Teile der Bremse aus. Die unkonventionelle “Reparatur” wurde laut Fahrer bereits am Vortag in Frankreich durchgeführt um eine Weiterfahrt des beladenen Gespanns zu ermöglichen. Die Fahrt endete in Kaiserslautern. Es wird geprüft ob man den Spediteur für sein verantwortungsloses Handeln zur Rechenschaft ziehen kann.

Wohnungstüren verwechselt?

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise in der Tür geirrt, hat sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet. Als die 19-jährige Wohnungsinhaberin nachts nach Hause kam, stand ihre Wohnungstür offen. An der Tür stellte sie Beschädigungen fest. In ihrer Wohnung war alles unverändert.

Der Verdacht: Ein Nachbar könnte vor ihr alkoholisiert nach Hause gekommen sein und sich schlicht in der Tür geirrt haben. Vermutlich ohne größeren Kraftaufwand ließ sich die Tür zur Wohnung der 19-Jährigen aufdrücken. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. |erf

Weihnachtskranz statt Christbaum geliefert

Kaiserslautern (ots) – Über einen Online-Shop hat eine 54-Jährige einen Weihnachtsbaum bestellt, bekommen hat sie einen kleinen Weihnachtskranz.

Bereits im Oktober kümmerte dich die Frau um ihre Weihnachtsdekoration. Den Baum erwarb sie für 29 Euro. Allerdings dürfte die weihnachtliche Vorfreude nicht lange gehalten haben, mit dem Paket kam die Enttäuschung: Statt des erhofften rund 1,80 Meter großen Christbaums hatte der Verkäufer lediglich einen mickrigen, im Durchmesser 16 Zentimeter kleinen Weihnachtskranz verschickt. Die 54-Jährige erstattete eine Anzeige. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs.

Ob festliche Dekoration, Staubsaugerroboter oder Spielekonsole – in der Vorweihnachtszeit brummt der Online-Handel und leider auch das Geschäft von Betrügern.

Die Betrüger verstehen ihr Handwerk. Sie präsentieren gut aufgemachte Internetseiten, bieten augenscheinlich günstige Waren feil und wenn das Geld erstmal in der Kasse klingelt, war es das auch schon: So schnell wie der Fake-Shop online war, ist er auch wieder von der Bildschirmfläche verschwunden und das Geld der Opfer damit meist auch. Die Geprellten bleiben oft auf dem finanziellen Schaden sitzen. Nicht selten führt die Spur der Betrüger ins Ausland, dann ist es auch für die Ermittlungsbehörden nicht leicht, die Gauner dingfest zu machen.

Tipps für einen sicheren Online-Kauf

Keine Spontankäufe: Bevor Sie ein Produkt in den Warenkorb eines Online-Shops legen, sollten Sie den Preis des Produkts bei anderen Anbietern wie dem Händler vor Ort vergleichen. Denn Betrüger locken ihre Opfer mit unwahrscheinlich niedrigen Preisen.

Informieren Sie sich: Geben Sie den Namen des Online-Shops in eine Suchmaschine ein, dadurch können Sie negative Erfahrungen anderer Kunden herausfinden und müssen sich nicht auf die Versprechungen der Shop-Betreiber verlassen. In vielen Selbsthilfeforen erfahren Sie ebenfalls, ob Ihr gewählter Online-Händler unseriöse Geschäftspraktiken anwendet.

Verbraucherzentrale hilft: In der Regel führt auch ein Anruf bei einer Verbraucherzentrale zur gewünschten Information über einen Online-Händler.

Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug durch Fake-Shops schützen. Getätigte Überweisungen können jedoch allenfalls kurzfristig rückgängig gemacht werden. Beim Lastschriftenverfahren können vorgenommene Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert werden. Nutzen Sie beim Onlinekauf keine Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard.

Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, kaufen Sie am besten gar nicht im gewählten Shop. Sie sollten das gewünschte Produkt nur beim Händler Ihres Vertrauens erwerben.

Was tun, wenn man Opfer geworden ist

Sollten Sie bereits Geld für Ihren Kauf überwiesen haben, informieren Sie sich umgehend bei Ihrer Bank, ob Sie die Zahlung rückgängig machen können. Dies ist innerhalb eines bestimmten Zeitraums in der Regel noch möglich. Bei anderen Zahlungsarten (bspw. Bargeldtransfer) kontaktieren Sie sofort den Dienstleister und lassen ihn die Transaktion stoppen.

Sichern Sie alle Beweise für Ihren Online-Kauf: Ob Kaufvertrag, Bestellbestätigung oder E-Mails, bewahren Sie alle Belege für Ihren Kauf auf. Drucken Sie diese aus.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei: Mit den gesicherten Unterlagen sollten Sie sich möglichst sofort an die Polizei wenden und Strafanzeige erstatten. Auch wenn die strafrechtliche Verfolgung von Tätern schwierig ist, weil diese aus dem Ausland agieren, sollten Sie sich nicht von einer Anzeige abbringen lassen. Nur dann können Löschungen von Fake-Shops konsequent vorangetrieben werden.

Diese und viele weitere Tipps finden Sieim Internet unter www.polizei-beratung.de |er

Warnung vor Teer-Kolonnen

Polizei Landstuhl (ots) – Die Polizei Landstuhl warnt vor sogenannten Teer Kolonnen, welche in aller Regel ihre Arbeit an der Haustüre oder im Internet anpreisen. Die Arbeiten sind aufgrund der minderwertigen Materialien überteuert und bringen oft weitere, immense Folgekosten mit sich. Grundsätzlich ist bei Haustürgeschäften größte Vorsicht geboten.

Zu einem derartigen Vorfall wird die Polizei am Dienstag nach Lambsborn gerufen. Dort konnte den “Betrügern” das Handwerk gelegt werden. Weiterhin wird festgestellt, dass die betreffenden Personen keine Aufenthaltstitel und auch keine Arbeitserlaubnis besitzen. Die Polizei sowie das Ausländeramt haben die Ermittlungen aufgenommen. |pilan