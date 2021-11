Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsüberwachung

Bad Dürkheim (ots) – Im Rahmen durchgeführter Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Tagesverlauf des 09.11.2021 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mussten mehrere Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Zum einen führten diese teilweise erforderliche Dokumente wie Führerschein, Fahrzeugschein etc. nicht mit – zum anderen wurde eine junge Dame kontrolliert, die aufgrund der Nutzung ihres Mobiltelefons zuvor mehreren Verkehrsteilnehmern durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Gegen alle Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung eines Mobiltelefons und damit verbundener Ablenkung weißt die Polizei nochmals auf die damit einhergehenden Gefahren im Straßenverkehr hin.

Weitere Infos zum Thema „Ablenkung“ finden Sie z.B. unter folgendem Link:

https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/verkehr/haeufige-unfallursachen/ablenkung/

Haßloch: Unfallflucht auf der Holiday-Park-Straße

Haßloch (Pfalz) (ots) – Eine 45-jährige Frau aus Bad Dürkheim befuhr am Dienstag, 09.11.2021, gegen 19:30 Uhr die L529 in Fahrtrichtung Holiday-Park und ordnete sich nach links zum Abbiegen ein. Ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in kam von der L530 und fuhr anschließend nach rechts in die L529 ein. Hierbei bog der PKW offenbar in einem zu weiten Bogen ab und touchierte den weißen Citroen C4 an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW der Geschädigten konnte blauer Lackabrieb festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen unter Tel. 06324-9330 oder per eMail unter pihassloch@polizei.rlp.de.

Meckenheim: Unfall durch tiefstehende Sonne

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):