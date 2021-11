Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf den 08.08.2021 kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal in der Bliesstraße, zwischen einer 4-köpfigen südeuropäisch aussehenden Männergruppe und Gästen am Nebentisch. Ein 50-Jähriger sowie der geschädigte 40-Jährige wollten schlichten. Hierbei wurde der 40-Jährige von einer Person aus der 4-köpfigen Gruppe durch mehrere Messerstiche schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen durch umfangreiche und intensive Ermittlungen einen 36-jährigen Mann aus Ludwigshafen als Tatverdächtigen ermitteln.

Auch die 3 weiteren Personen, welche an der vorausgegangenen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, konnten identifiziert werden. Es handelt sich um 3 Männer im Alter von 25, 36 und 41 Jahren aus Ludwigshafen.

Gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen, welcher den 40-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben soll, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes des versuchten Totschlages erlassen.

Er wurde am Montag 08.11.2021 vorläufig festgenommen und dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Erstmeldung