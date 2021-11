62-Jähriger Mann aus Worms tot aus Rhein geborgen

Trebur/Groß-Gerau(ots) – Am Dienstag 09.11.2021 wurde eine Wasserleiche im Rhein bei Trebur entdeckt. Ein Angler hatte gegen 14.45 Uhr die treibende Person im Wasser gesichtet und umgehend die Rettungsleitstelle verständigt. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und der Wasserschutzpolizei konnte der Tote geborgen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Toten um einen 62-jährigen Mann aus Worms, der dort als vermisst galt. Hinweise für das Vorliegen einer Straftat beziehungsweise Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden als Ursache für seinen Tod hindeuten, liegen nicht vor.

Berauscht und ohne Führerschein

Bischofsheim (ots) – Einen 42 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Dienstagnachmittag 09.11.21 in der Frankfurter Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 42-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Zudem konnte der Mann den Polizisten keinen Führerschein vorlegen.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis.

Darmstadt

Ungebetene Besucher in Kindertagesstätte

Darmstadt (ots) – Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben ungebetene Besucher am vergangenen Wochenende in einer Kindertagesstätte in der Arheilger Straße verursacht. Zwischen Freitag (5.11.) und Montag (8.11.) verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. In den Räumen suchten die Täter nach Wertvollem und ließen unter anderem Kleingeld mitgehen.

Doch dem nicht genug. Ihre Spuren hinterließen die Unbekannten auch in den Sanitärbereichen, wo sie die Waschbecken mit Papiertüchern verstopften. Das Kommissariat 42 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Im Verlauf des Dienstags 09.11.2021 haben Einbrecher die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus “Am Brombeerberg” heimgesucht. Über die Tür des Wintergartens waren die ungebetene Gäste in die Räume gelangt, die sie nach Beute durchsuchten. Die Kriminellen wurden fündig und machten sich mit Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro auf und davon.

Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Schwarzer Mini gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf einen schwarzen Mini, der in der Dieburger Straße parkte, hatten es Diebe in der Zeit zwischen Montag 8.11.2021 gegen 17.30 Uhr und Dienstag 9.11.2021 um 8 Uhr abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug mit den Kennzeichen DA-UA 459 und suchten damit das Weite.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise zu den Kriminellen oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Mögliche Verkehrsbehinderungen aufgrund von Polizeiübung rund um das Stadion

Darmstadt (ots) – Aufgrund einer Übung zusammen mit Kräften des Polizeipräsidiums Westhessen kann es im Laufe des Mittwochs (10.11.) zu Verkehrsbehinderungen rund um das Merck Stadion am Böllenfalltor kommen. Ab ca. 9.30 Uhr werden hier verschiendene Szenarien dargestellt. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dürften unter anderem die Traisaer Straße sowie den Böllenfalltorweg betreffen.

Verkehrsunfallflucht in Darmstadt: Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt Innenstadt (ots) – Am heutigen Dienstag, 09.11.2021, kam es gegen 12:57 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Bleichstraße, kurz hinter dem Mathildenplatz. Ein bislang unbekannter weißer Transporter mit Darmstädter Kennzeichen beschädigte aufgrund zu geringen seitlichen Abstandes einen parallel fahrenden schwarzen Mercedes. Der/die Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem unfallbeteiligten Transporter machen können.

Zeugen melden sich bitte beim 1. Polizeirevier in Darmstadt oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Darmstadt-Dieburg

75-Jährige Bewohnerin bei Brand gestorben – Ermittlungen laufen

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem am Dienstagvormittag 09.11.2021 der Dachstuhl der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ober-Ramstädter-Weg brannte und die Feuerwehr im Rahmen der Löscharbeiten eine tote Person auffand wurde das Kriminalkommissariat 10 mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Für die Klärung der Brandursache werden die Ermittler zusammen mit Experten des Hessischen Landeskriminalamtes am Donnerstag (11.11.) den Brandort untersuchen. Die Ermittler bestätigten, dass es sich bei der aufgefundenen Person um die 75-jährige Hausbewohnerin handelt. Eine Obduktion soll klären, wie die Frau zu Tode kam.

Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehr als 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Duo bei Fahrraddiebstahl ertappt – 16-Jähriger vorläufig festgenommen

Griesheim (ots) – Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung wird sich ein 16-Jähriger aus Griesheim strafrechtlich verantworten müssen. Der Jugendliche und sein noch unbekannter Mittäter hatten sich am späten Dienstagabend (9.11.) in einer Tiefgarage “Am Bahnhof” mit einem Bolzenschneider an zwei E-Bikes zu schaffen gemacht. Gegen 23 Uhr waren sie bei ihrem kriminellen Treiben von Zeugen überrascht und angesprochen worden. Hierauf zückte der 16-Jährige unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte dem aufmerksamen Anwohner ins Gesicht. Danach trat das Duo die Flucht an.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei den 16-Jährigen in der Kirchgasse fest. Von seinem Begleiter fehlt bislang jede Spur. Bei der Durchsuchung des Festgenommen stellten die Beamten Beweismaterial sicher, darunter auch das Pfefferspray.

Der junge Mann wurde zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Griesheimer seinen Eltern übergeben. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Mittäter geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Groß-Zimmern/B26 (ots) – Am Mittwoch, den 10.11.2021 gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf der B26 im Bereich der Anschlussstelle Groß-Zimmern in Fahrtrichtung Darmstadt ein Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Pkw, bei dem eine Person verletzt wurde (Stand 10.11.2021).

Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 64-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Dieburg bei Groß-Zimmern auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Darmstadt auffahren. Dies war aufgrund des Verkehrsaufkommens zunächst nicht möglich, sodass sie auf dem Standstreifen weiterfuhr.

Durch das darauffolgende Bremsmanöver einer 40-jährigen Fahrerin aus Dieburg, welche den rechten der zwei Fahrstreifen befuhr, musste der dahinterfahrende 21-jährige Fahrer aus Münster ausweichen. Dabei streifte er den Pkw der vorausfahrenden Dame und schleuderte über die Fahrbahn. Im Bereich der Mittelleitplanke kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Ein Unfallbeteiligter wurde nach bisherigem Stand leicht verletzt, und nach medizinischer Versorgung nach Hause entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 15.000 Euro.

Der linke Fahrstreifen musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 in Verbindung zu setzen.

Berufsverkehr nach Auffahrunfall blockiert

Babenhausen/B26 (ots) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 17:15 Uhr kam es auf der B26 in Richtung Aschaffenburg kurz vor dem Bahnübergang Babenhausen zu einem Auffahrunfall mit 5 Fahrzeugen. Hierbei wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Insassen leicht verletzt. Ein 39-jähriger Laufacher fuhr auf die abbremsenden Fahrzeuge vor ihm auf und schob ein Auto auf 2 Kleintransporter auf.

Er musste mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Eine Mutter mit Säugling fuhr mit ihrem Auto anschließend auf den Unfallverursacher auf. Sie kamen nach aktuellem Stand wohl mit dem Schrecken davon.

2 Kleintransporter konnten selbstständig von der Unfallstelle wegfahren, die 3 Autos mussten abgeschleppt werden. Da Brandgefahr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe bestand musste die Feuerwehr Babenhausen tätig werden.

Die Bundesstraße 26 war für kurze Zeit voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Dieburg konnte über eine Nebenstraße umfahren, der Verkehr in Richtung Aschaffenburg konnte über die Gegenfahrbahn geleitet werden.

Gegen 18:40 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen. Im Berufsverkehr kam es trotzdem zu erheblichen Behinderungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

Dieb steigt über Fenster in Wohnung ein

Dieburg (ots) – Einen Kasten, gefüllt mit unterschiedlichsten Werkzeugen im Wert von rund 1.300 Euro hat ein noch unbekannter Dieb in der Zeit zwischen Donnerstag 4.11. und Montag 8.11.21 aus einer Wohnung im Nordring mitgehen lassen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Täter über ein Fenster Zugang zu dem Raum verschafft und dort unbemerkt sein Unwesen getrieben. Die Polizei in Dieburg ermittelt wegen Diebstahl und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Fischbachtal-Niedernhausen (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021, in der Zeit zwischen 10-10:30 Uhr, kam es in Niedernhausen, Wiesenpfad 10 zu einem Unfall zwischen einem unbekannten Verursacherfahrzeug sowie einem geparkten Pkw.

Der geparkte Wagen mit italienischer Zulassung war am Ende der Sackgasse am linken Fahrbahnrand abgestellt und wurde hinten rechts beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.300 EUR geschätzt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das beteiligte Unfallfahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Ober-Ramstadt, Telefon 06154/63300.

Einbruch in Bürogebäude – 1.000 Euro Sachschaden

Griesheim (ots) – Am späten Montagabend 8.11.21 hat ein noch unbekannter Täter die Büroräume einer Firma in der Raiffeisenstraße heimgesucht. Gegen 22.40 Uhr hatte der Alarm des Hauses ausgelöst und den Kriminellen in die Flucht geschlagen. Zuvor hatte er sich über eine Rolltortür und weiteren Zwischentüren Zugang zu den Büros verschafft und nach Wertgegenständen gesucht.

Ob und in welchem Umfang er fündig wurde ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 42 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die den Unbekannten möglicherweise beobachten konnten, entgegen.

Toom Baumarkt Parkplatz, Unfallflucht – Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Montag, den 08.11.2021, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr ereignete sich auf dem TOOM Baumarkt Parkplatz in Pfungstadt, Mainstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Hyundai i30 auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Unfallhergang werden bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer: 06157 95090 entgegen genommen.

Kreis Bergstraße

Motorsäge bei Transporteraufbruch erbeutet

Viernheim (ots) – Ein in der Nibelungenstraße geparkter Transporter der Marke Iveco geriet in der Nacht zum Mittwoch (10.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen Scheiben ein und verschafften sich so Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Dort ließen sie eine Motorsäge im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen.

Hinweise bitte an die Polizei in Viernheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06204/9377-0.

Einbruch in Wohnhaus

Zwingenberg (ots) – Ein Wohnhaus in der Annastraße geriet am Dienstag (09.11.), in der Zeit zwischen 7.20 und 15.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher Schränke und Behältnisse. Sie erbeuteten Schmuck und ein Notebook.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall A67 Richtung Mannheim

A 67/Gem. Lorsch (ots) – Am frühen Dienstagabend 09.11.2021 kam es um kurz nach 17:30 Uhr auf der dreispurigen BAB 67 zwischen der Autobahnanschlussstell Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim in Höhe der Tank- und Rastanlage Lorsch West zu einem schweren Unfall. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zu einer Berührung zwischen einem Ferrari California auf der linken und einem Mercedes X 5 M auf der mittleren Spur, wodurch beide Autofahrer die Kontrolle über die Fahrzeuge verloren.

Durch die Kollisionen wurde lediglich der 39-jährige Mercedesfahrer aus dem Westerwaldkreis leicht verletzt. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Ludwigshafener Ferrarifahrer blieb unverletzt. Ein nachfolgender Sattelzug fuhr daraufhin über Fahrzeugteile des Ferraris und erlitt dadurch einen Reifenplatzer.

Die A 67 musste mit begleitender Rundfunkwarnmeldung und Umleitungsempfehlung während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 18:30 vollgesperrt und für anschließende Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Mannheim bis ca. 21:00 Uhr teilgesperrt werden.

Mehrere Rettungswägen, Notarzt und die Feuerwehr waren ebenfalls eingesetzt.

Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 180.000 EUR geschätzt.

Quelle: Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

