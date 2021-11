Häusliche Auseinandersetzung – Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Marburg (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 10.11.2021 gegen 01.40 Uhr, waren die Polizei und der Rettungsdienst nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Cappeler Straße im Einsatz. Nach der Erstversorgung von Schnitt- und Stichverletzungen durch den Notarzt transportierte ein Rettungswagen den schwer verletzten 65-jährigen Mann ins Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang nahm die Polizei die zunächst geflüchtete 45-jährige Mitbewohnerin vorläufig fest. Sie hatte nach ersten Ermittlungen offenbar den Notruf abgesetzt. Ein genauer Geschehensablauf und auch etwaige Hintergründe der Auseinandersetzung stehen bislang nicht fest.

Ruhestörer griff Polizei an

Wenkbach (ots) – Als die Polizei in der Nacht zum Mittwoch 10.11.2021 wegen einer gemeldeten Ruhestörung durch überlaute Musik in die Dorfstraße kam, traf sie auf einen 47-jährigen Verursacher, der sein Fehlverhalten überhaupt nicht einsah. Der Mann verweigerte die Musik leise zustellen und verhielt sich zudem ziemlich aggressiv.

Das Verhalten mündete schließlich in einem schlagenden und tretenden Angriff auf die Polizisten. Letztendlich konnte die Polizei den Mann überwinden und in Gewahrsam nehmen. Sowohl der Mann als auch die beiden eingesetzten Polizisten erlitten durch das Geschehen leichte Verletzungen.

Der 47-Jährige stand leicht unter Alkoholeinfluss und lt. Testergebnis auch unter dem Einfluss anderer Rauschmittel.

Holzhausen a.H. – Platte Reifen

Aufgrund erster Erkenntnisse liegt es nahe, dass es in der Nacht zum Montag 08.11.2021 in der Martin-Luther-Straße zur Sachbeschädigungen an 2 Fahrzeugen kam. An einem grauen Opel Astra und an einem schwarzen Opel Zafira, beide Fahrzeuge parkten in unmittelbarer Nachbarschaft, waren jeweils 2 Reifen platt.

Wer hat in dieser Nacht rund um den Tatort Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis – Polizeikontrollen

(ots) – Das Ergebnis der mehrfachen mobilen und einer stationären Kontrolle am Montag 08.11.2021 spricht für sich:

5 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

2 x Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln

3 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

3 x Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Dazu kamen noch Barverwarnungen wegen geringfügigerer Verstöße gegen die Verkehrsvorschriften.

Um kurz nach 17 Uhr zeigte der Alkotest eines 57-jährigen Mannes einen Wert von 0,74 Promille und sein Drogentest reagierte auf THC. Der Mann musste seinen Motorroller in der Neuen Kasseler Straße stehen lassen. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Ebenfalls eine Blutprobe war nötig nach einer Pkw-Kontrolle um 21.20 Uhr in Moischt. Der Drogentest des 22-jährigen Autofahrers zeigte einen Einfluss von Amphetaminen an.

Und dann gab es noch von 18-21.15 Uhr eine stationäre Kontrolle auf der B 454 beim Plausdorfer Tor. In zwei Fällen fanden und stellten die Beamten Mariuhana sicher. Ein Autofahrer zeigte deutliche Anzeichen eines Einflusses von Alkohol und Drogen. Sein Alkotest bestätigte mit einer Anzeige von 0,15 Promille einen nur geringfügigen Alkoholeinfluss. Einen Drogentest verweigerte der Mann. Für wen oder was er den bei weiteren Maßnahmen gefundenen künstlichen Urin benötigte, sagte der Mann nicht.

Ein weiterer Autofahrer blies 1,8 Promille und stand zudem unter dem Einfluss von Amphetaminen. Letztlich fielen drei Fahrer auf, die für das benutzte Gefährt keinen Führerschein hatten. Da sie jeweils nicht auf sie zugelassene Fahrzeuge nutzten, müssen sich eben auch die Besitzer wegen des Zulassens des Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Poller am Markt umgefahren

Zwischen 14 Uhr am Freitag und 07.30 Uhr am Montag, 08. November, fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug am Marktplatz gegen einen der Metallpoller und hob diesen dabei aus dem Fundament. Die Stadt schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 500 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin.

Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise z.B. zu einem frisch unfallbeschädigten Fahrzeug mit typischem Schadensbild nach dem Zusammenstoß mit einem Pfeiler, Schildermasten oder eben Poller geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain – Laterne im Feldweg umgefahren

Am Dienstag, 09. November, zwischen 06 und 22.50 Uhr, kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug im Feldweg an dem Fußweg zur Bushaltestelle in Höhe der Einmündung Biegenstraße mit einer dortigen Straßenlaterne. An der Laterne entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Aufgrund gefundener Glassplitter steht ein Schaden, eventuell an den Scheinwerfern des verursachenden Fahrzeugs fest.

Wer hat entsprechende Unfallgeräusche gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen und kann nähere Angaben dazu machen? Wo steht ein Fahrzeug mit einem frischen Schaden an gläsernen Fahrzeugteilen wie z.B. Scheinwerfern/Spiegel. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen