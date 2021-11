Trickdiebin überrumpelt Senior und drängt sich ins Haus

Kassel-Philippinenhof/Warteberg (ots) – Am Dienstagnachmittag 09.11.2021 wurde ein hochbetagter Mann in seinem Haus in der “Ahnabreite” in Kassel Opfer eines Trickdiebstahls durch eine bislang unbekannte Täterin. Es soll sich um eine etwa 55 Jahre alte, 1,60 Meter große und korpulente Frau gehandelt haben, die ein südosteuropäisches Erscheinungsbild hatte. Nach Verlassen des Hauses stieg sie als Beifahrerin in einen silberfarbenen Kombi, der von einer anderen Frau gesteuert wurde.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich die Tat in der Ahnabreite, nahe der Frommershäuser Straße, gegen 15:15 Uhr. Die unbekannte Täterin klingelte zu dieser Zeit an der Haustür und sagte zu dem hochbetagten Bewohner, dass man sich doch kenne und sie sich Geld leihen müsse. Bevor er darauf reagieren konnte, drängte sich die Frau an dem überrumpelten und körperlich unterlegenen Senior vorbei in das Haus.

Im weiteren Verlauf nahm die dreiste Täterin in der Küche und im Wohnzimmer kurzerhand das dort vorgefundene Bargeld an sich und ging damit aus dem Haus, ohne dass der altersbedingt eingeschränkte Mann dagegen vorgehen konnte. Nach einer ersten Feststellung erbeutete die Trickdiebin mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die am gestrigen Nachmittag Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben und den ermittelnden Beamten Hinweise auf die Täterin oder das von der mutmaßlichen Komplizin gefahrene Auto geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Erneut größere Kontrollen in Kasseler Innenstadt: Polizei überprüft 116 Personen

Kassel-Mitte (ots) – Erneut hat die Kasseler Polizei am Dienstag 09.11.2021 größere Kontrollen an Kriminalitätsbrennpunkten in der Innenstadt durchgeführt. Dabei überprüften die Einsatzkräfte, die Razzien in 9 verschiedenen Lokalitäten und führten Personenkontrollen im öffentlichen Raum bei insgesamt 116 Personen durch. 8 Strafanzeigen sowie 15 OWI vorwiegend wegen Corona-Verstößen in Lokalen, sind das Ergebnis der Kontrollen, die von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes begleitet wurden.

Nachdem die Pandemieeffekte im vergangenen Jahr für einen allgemeinen Rückgang der Kriminalität im öffentlichen Raum und auch an Brennpunkten sorgten, musste die Polizei in diesem Jahr nun wieder ein signifikantes Aufkommen an Straftaten an diesen Örtlichkeiten der Innenstadt verzeichnen.

Neben Rauschgiftdelikten kam es dort zuletzt insbesondere zu einer Zunahme von Körperverletzungsdelikten innerhalb des Milieus. Zur Bekämpfung der Kriminalität sind die polizeilichen Kontrollen in diesen Bereichen deutlich intensiviert und die Polizeipräsenz sichtbar erhöht worden.

Bei den am Dienstag durchgeführten Kontrollen suchte nun erneut ein größeres Aufgebot an Polizeikräften gegen 16:30 Uhr den Bereich südlich des Sterns auf und sperrte die Untere Königsstraße sowie die Jägerstraße schlagartig ab. Die Beamten führten im weiteren Verlauf Razzien in verschiedenen Gaststätten und Spielotheken durch und kontrollierten zeitgleich zudem mehrere Personen im Bereich der Gießbergstraße/Schillerstraße.

Zu späterer Stunde folgten weitere Razzien in Bars und Cafés im Bereich des Holländischen Platzes sowie Kontrollen am Lutherplatz und an der Haltestelle “Stern”. Bei den acht eingeleiteten Strafverfahren handelt es sich um vier Rauschgiftdelikte wegen Besitzes von Marihuana und der Kaudroge “Khat”, zwei Waffendelikte, einen Ladendiebstahl sowie eine Anzeige wegen verbotener Ausübung der Prostitution.

Die Kasseler Polizei wird den Druck auf Straftäter an diesen Örtlichkeiten weiterhin hochhalten und auch in Zukunft offen und verdeckte Kontrollmaßnahmen durchführen.

Ertappte Reifendiebe flüchten mit dunklem Auto

Baunatal (ots) – Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht beim Einbruch auf das Gelände eines Baunataler Reifenhändlers von einem Lkw-Fahrer auf frischer Tat ertappt worden. Daraufhin ergriffen sie mit einem dunklen Auto, möglicherweise einem Opel, die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das genutzte Fluchtfahrzeug geben können.

Ereignet hatte sich die Tat in der Fuldastraße gegen 2:50 Uhr in der Nacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Unbekannten sich über den Parkplatz des Einkaufszentrums angenähert und dort den Maschendrahtzaun des Autohandels durchgeschnitten. Nachdem sie so auf das Gelände gelangt waren, warfen sie mehrere neue Autoreifen über den Zaun. Noch bevor sie die Beute in ihr Fahrzeug laden konnten, wurden die Täter von dem anliefernden Lkw-Fahrer ertappt. Der dunkle Pkw flüchtete über die Fuldastraße in Richtung Grifter Straße, wo sich die Spur verliert. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Einer der Reifendiebe wird als Mann mit Vollbart und dunklen Haaren beschrieben, der dunkel gekleidet war und weiße Turnschuhe trug.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen