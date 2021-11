Diebstahl mit Selbstüberlistung

Frankfurt-Altstadt (ots)-(em) – Am Montagvormittag 08.11.2021 hat ein 32-jähriger Mann einen Rucksack aus einem Auto entwendet. Er selbst führte schließlich maßgeblich zur Tataufklärung bei. Gegen 10.10 Uhr öffnete der Mann in der Domstraße einen unverschlossenen VW Crafter, griff sich einen mit Wertsachen gefüllten Rucksack und zog mit der Beute von dannen. Während der Tatausführung verlor er sein eigenes Mobiltelefon.

Daher rief er kurzerhand auf seiner eigenen Handynummer an, um es wenig später beim 1. Polizeirevier abzuholen. Die Freude über sein wiedererlangtes Handy sollte jedoch nicht lange währen: Für den 32-Jährigen klickten noch vor Ort die Handschellen, da er im Verdacht steht für den Diebstahl verantwortlich zu sein.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Bargeld geraubt

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(ne) – Eine 30-jährige Frau war Dienstagabend 09.11.2021 gegen 20:00 Uhr am Baseler Platz Opfer eines Straßenräubers geworden. Der unbekannte Täter sprach die 30-Jährige an und forderte unter Vorhalt eines Schraubenziehers Bargeld. Die junge Frau händigte ihm 15 Euro aus. Das nahm der Täter an sich und flüchtete.

Der Räuber war etwa 160-165 cm groß, hellhäutig und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Maske (MNB), eine dunkle Bomberjacke und hatte einen Schraubenzieher mit dunklem Griff dabei.

Auffälliges Fahrmanöver einer 52-Jährigen

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(ro) – Die Polizisten der Verkehrsüberwachung richteten Dienstagabend 09.11.2021 eine Verkehrskontrollstelle auf der Dillenburger Straße ein. Eine Autofahrerin zog dabei mit einem auffälligen Fahrmanöver die Aufmerksamkeit auf sich. Die 52-jährige Frau befuhr gegen 20:30 Uhr die Dillenburger Straße aus Richtung Maybackbrücke kommend. In Höhe der kreuzenden Nassauer Straße stellte sie fest, dass sie auf eine Kontrollstelle der Polizei zufährt.

Die Tatsache, dass sich noch etwa 5 Fahrzeuge in der Reihe vor ihr befanden, wollte die 52-Jährige dabei nutzen, um sich heimlich der Kontrolle zu entziehen. Im Zuge dessen legte sie den Rückwärtsgang ein und setzte in Richtung Maybachbrücke zurück. Zu Fuß und mittels Fahrzeug nahmen die aufmerksamen Polizisten die Verfolgung auf und hielten die Frau nach etwa 300 Metern an. Die anschließende Kontrolle förderte den Grund ihrer Flucht zutage. Die 52-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ob sie bei ihrer Rückwärtsfahrt andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, ist aktueller Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Da ihre Fahrt vor Ort beendet war, musste das Auto der 52-Jährigen durch einen Abschleppdienst umgesetzt werden.

Festnahmen nach Drogengeschäft

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ro) – Zivilfahnder der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) stellten Dienstagnachmittag 09.11.2021, zwei Männer bei einer Drogenübergabe in Sachsenhausen fest. Ihre Festnahmen förderten dabei größere Mengen an Kokain zutage. Beide Männer sollen noch heute haftrichterlich vorgeführt werden.

Gegen 16:15 Uhr konnten die Beamten beobachten, wie ein 35-jähriger Mann in der Gartenstraße einen verdächtigen, weißen Gegenstand an einen Gleichaltrigen übergab und schöpften Verdacht. Beide Personen entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Empfänger nutzte dabei für seine Weiterfahrt eine Straßenbahn, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen.

Bei seiner Kontrolle entpuppte sich das übergebene Päckchen als Drogenvorrat von mehr als 21 Gramm Kokain. Auch der Übergeber konnte sich einer Polizeikontrolle nicht lange entziehen und im Bereich des Theodor-Stern-Kais kontrolliert werden. Nach dem Ausgraben eines Drogenverstecks in einer Grünanlage, klickten auch bei ihm die Handschellen.

Als die Polizisten ihn festnahmen, wehrte sich der 35-Jährige und warf einen faustgroßen, hellen Gegenstand auf den angrenzenden Schienenweg der Straßenbahn. Das entledigte Objekt entpuppte sich schließlich als Gummihandschuh mit einem Inhalt von mehr als 44 Gramm Kokain. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des mutmaßlichen Dealer wurden Bargeld, Utensilien zum Abwiegen und Verpacken und eine weitere Substanz sichergestellt, die noch auf ihre Betäubungsmitteleigenschaft hin untersucht werden muss.

Beide Männer wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Küchenbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Feuerwehr Frankfurt am Main/Preungesheim (ots)-(am) – Am Dienstag 09.11.2021 gegen 22:50 Uhr, brannte es in einem Wohnhaus in Preungesheim. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer in einer Küche im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienwohnhauses lokalisieren. Das Feuer war bei Eintreffen bereits gelöscht.

Die Einrichtungsgegenstände wurden kontrolliert und die verrauchte Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. 3ü´ Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Berkersheim waren im Einsatz. Schadenhöhe und Brandursache werden von der Polizei ermittelt.

