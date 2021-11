Ladendieb mit Schlange unter der Jacke

Wiesbaden-Hauptbahnhof (ots) – Nicht schlecht staunte eine Streife der Bundespolizei, als sie am Dienstagabend 09.11.2021 einen 38-jährigen Mainzer durchsuchten, der gegen 21 Uhr aus einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Wiesbaden eine Flasche Wodka entwendet hatte. Als der Mainzer seine Jacke auszog kam eine etwa 1,20 Meter lange Schlange zum Vorschein, die sich entspannt um seinen Hals und Schultern geschlungen hatte.

Erst nachdem er die Schlange, bei der es sich um eine ungiftige Königspython handelte, abgenommen hatte, konnte die Polizisten mit der Durchsuchung starten. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurde die von ihm entwendete Wodkaflasche, im Wert von 14 Euro, dem Drogeriemarkt wieder ausgehändigt. Die Schlange durfte der Mann nach Rücksprache mit dem Wiesbadener Ordnungsamt behalten.

Einbrecher in Mehrfamilienhaus unterwegs, Wiesbaden,

Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Dienstag, 09.11.2021, 06:30 Uhr bis 16:50 Uhr

(jc) Unbekannte Täter brachen am gestrigen Dienstag in einem Mehrparteienhaus in

der Erich-Ollenhauer-Straße in mehrere Wohnungen ein und entwendeten unter

anderem Schmuck und Bargeld. Die Täter betraten das Mehrfamilienhaus, drangen

gewaltsam in vier Wohnungen ein und durchwühlten die Räumlichkeiten nach

Wertsachen. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen,

die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich

unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Balkontür aufgehebelt, Wiesbaden, Rheingauviertel, Robert-Schumann-Straße,

Montag, 08.11.2021, 21:00 Uhr bis 21:35 Uhr

(jc) Am Montagabend überwanden unbekannte Täter in der Zeit von 21:00 Uhr bis

21:35 Uhr die Balkontür einer Wohnung in der Robert-Schumann-Straße und

entwendeten Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro. Die Täter durchwühlten das

Schlafzimmer der Geschädigten, stahlen mehrere Schmuckstücke und ergriffen die

Flucht. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem

genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

In Reihenhaus eingebrochen, Wiesbaden, Südost, Gertrud-Bäumer-Straße,

Dienstag, 09.11.2021, 16:50 Uhr bis 21:00 Uhr

(jc) Unbekannte Täter brachen am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der

Getrud-Bäumer-Straße ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand ist das Diebesgut noch nicht bekannt. Die Täter flüchteten in

unbekannte Richtung. Nachdem die Geschädigte den Einbruch festgestellt hatte

alarmierte sie die Polizei. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen,

die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich

unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Badarmaturen auf Baustelle gestohlen, Wiesbaden, Nordenstadt, Rotkelchenweg,

Freitag, 05.11.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 08.11.2021, 09:00 Uhr

(jc) In den vergangenen Tagen demontierten unbekannte Täter diverse Armaturen

aus einem unbezogenen Rohbau im Rotkelchenweg im Wert von 12.000 Euro. Wie der

Polizei gestern bekannt wurde, drangen unbekannte Täter zwischen

Freitagnachmittag und Montagfrüh in den Rohbau ein und entwendeten eine Vielzahl

von dort installierten Waschbecken-, Badewannen- und Duscharmaturen.

Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut. Die Polizei nimmt Hinweise

von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Sprinter beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Mitte, Marktplatz, Dienstag,

09.11.2021, 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(jc) Am Dienstagmorgen ereignete sich am Marktplatz in Wiesbaden eine

Verkehrsunfallflucht, bei der an einem silberfarbenen Sprinter ein Sachschaden

von etwa 5.000 Euro entstanden ist. Der Sprinter wurde für zwei Stunden durch

den Fahrzeugführer auf dem Marktplatz abgestellt. Als dieser zu dem Fahrzeug

zurückkehrte, stellte er den Schaden fest und erstattete Anzeige bei der

Polizei. Es wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das

Fahrzeug beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle

entfernte. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise

von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Hochwertiger Porsche aus Einfahrt gestohlen,

Niedernhausen-Königshofen, Herzstruth, Dienstag, 09.11.2021, 20:30 Uhr bis

Mittwoch, 10.11.2021, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Niedernhausen einen

hochwertigen Porsche gestohlen. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer fest,

dass sein gelber Porsche 911, dessen Wert sechsstellig beziffert wird, aus

seiner Einfahrt in der Straße „Herzstruth“ entwendet wurde. Zuletzt war der Pkw

mit den amtlichen Kennzeichen „RÜD-GO 991“ versehen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt, Taunusstein-Wehen, Am Marktplatz,

Dienstag, 09.11.2021, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend kam es gegen 22:30 Uhr auf dem Gelände eines

Kindergartens in der Straße „Am Marktplatz“ in Wehen zum Vollbrand einer mobilen

Toilettenkabine. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung

aus. Umliegende Gebäude wurden durch das Feuer nicht tangiert. Es entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Berauscht und ohne Kennzeichen auf Elektroroller unterwegs, Eltville am

Rhein, Rheingauer Straße, Dienstag, 09.11.2021, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag zog eine Streife der Polizeistation Eltville den

Fahrer eines Elektrorollers aus dem Verkehr, welcher sowohl unter dem Einfluss

von berauschenden Mitteln, als auch ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Gegen 15:00 Uhr fiel den Beamten der Fahrer des Rollers auf, welcher die

Rheingauer Straße in Eltville entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung befuhr.

Die im Anschluss durchgeführte Kontrolle des 36-jährigen Berliners zeigte, dass

dieser ohne vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen unterwegs war. Weiterhin

ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von berauschenden

Mitteln, und Alkohol, sodass der Mann für eine Blutentnahme auf die Dienstelle

gebracht werden musste. Gegen den Berliner wurden mehrere Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Unfall verursacht und geflüchtet, Bundesstraße 260, Höhe Bad

Schwalbach-Heimbach, Dienstag, 09.11.2021, 18:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend fuhr ein Fahrzeug auf die B260 in Höhe Heimbach auf,

verursachte dabei einen Verkehrsunfall und flüchtete daraufhin. Gegen 18:30 Uhr

wurde ein blauer VW Golf im Rahmen eines Abschleppvorgangs von einem Opel Astra

mit Hilfe einer Abschleppstange gezogen. Das Gespann befuhr die Bundesstraße 260

von Wiesbaden in Richtung Koblenz. In Höhe der Auffahrt von Heimbach sei

plötzlich ein silberner, größerer Pkw von der Landesstraße 3456 auf die B 260

eingefahren ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 73-jährige Fahrerin

des Opel habe daraufhin stark abbremsen müssen und sei ins Schlingern gekommen.

Sowohl der Opel, als auch der mit der Abschleppstange verbundene Golf kamen nach

rechts von der Fahrbahn ab und landeten letztlich im Straßengraben. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der silberne Pkw

habe seine Fahrt unvermittelt fortgesetzt, ohne den Pflichten eines

Unfallbeteiligten nachzukommen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen, die den

Unfallhergang beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben

können, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.