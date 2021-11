Kaiserslautern – . Frauen sollten so frei sein, wie sie träumen – diesen Wunsch verbindet Fidan aus der Türkei mit ihrem Bild „Freiheit im Geist“. Es ist eines von zahlreichen ausdrucksstarken und vielschichtigen Gemälden aus dem Malteser-Kunstworkshop für geflüchtete Frauen.

Seit Dezember 2020 haben sich 15 Frauen im Alter von 14 bis 57 Jahren aus unterschiedlichen Herkunftsländern künstlerisch mit dem komplexen Thema „Lebenswelten“ auseinandergesetzt. Unterstützt und begleitet wurden sie von sechs ehrenamtlichen Künstlerinnen aus Deutschland, der Türkei und dem Iran. Pandemie-bedingt fand der Kunstworkshop digital statt und die Teilnehmenden tauschten sich per Whats App und Zoom über ihre Erfahrungen und Vorstellungen ebenso wie über den Gestaltungsprozess ihrer Bilder aus. Die Bereiche Frauenbilder, interkulturelles Zusammenleben und Umwelt standen dabei im Fokus.

„Wir konnten die Leinwände und Farben bei den Maltesern abholen und haben uns dann digital getroffen“,

berichtet die 18-jährige Anahita, die im Iran geboren ist und als Kleinkind mit ihrer Familie nach Deutschland kam.

„Es war richtig schön auf diesem Weg den Kontakt mit anderen Hobby-Künstlerinnen unterschiedlichster Herkunft zu knüpfen und zu halten.“

Anahitas Gemälde zeigt ihr Vorstellungsbild von Mutter Natur als Frau.

„Mutter Natur ist in sich vollkommen. Sie ist die Liebe dieser Welt und schützt uns vor uns selbst und vor dem Hass. Lasst uns auch sie wertschätzen und lieben, denn wir brauchen sie“,

so lautet ihr Apell.

Freiheit, Hoffnung, Lebensfreude, aber auch Einsamkeit, Angst und Wut – die Emotionen und Botschaften der mehr als 30 Exponate sind so unterschiedlich und vielfältig wie die Künstlerinnen, die sie erschaffen haben. Während der Sommermonate waren die Bilder in einer Wanderausstellung der Diakonie Pfalz zu sehen. Nun kann man auch in einer digitalen Kunstgalerie (www.malteser-kaiserslautern.de/online-kunstgalerie) in die Lebenswelten der Frauen eintauchen.

Eine Besonderheit der Online-Ausstellung: Zwei Ehrenamtliche haben die Exponate an bekannten Plätzen in Kaiserslautern in Szene gesetzt und abgelichtet.

Seit Mitte Oktober läuft bereits die nächste und damit insgesamt vierte Runde des beliebten Kunstworkshops der Malteser.

„Es ist schön zu sehen, wie das Selbstbewusstsein der Frauen währen der Teilnahme am Workshop wächst“,

freut sich Michelle Sturgis-Kratz, Koordinatorin der Malteser Integrationshilfe in Kaiserslautern und Initiatorin der Workshop-Reihe.

„Einige Teilnehmerinnen zeichnen schon seit vielen Jahren, haben sich aber bisher nicht mit anderen über ihre Gedanken und Gefühle zu ihren Bildern ausgetauscht. Andere hatten schon länger den Wunsch zu malen, haben es sich aber bisher noch nicht zugetraut. Der Kunst-Workshop ist für alle mit Freude am Malen geeignet und die Ergebnisse sind mehr als beeindruckend.“

Wer Interesse an der Wanderausstellung der Malteser Integration hat, kann sich gerne mit Frau Sturgis-Kratz in Verbindung setzen. Ende Januar 2022 werden die Bilder in der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche in Hochspeyer ausgestellt. Weitere Ausstellungsmöglichkeiten sind ebenso willkommen wie weitere Kunstschaffende, die den Kunstworkshop ehrenamtlich unterstützen möchten. Der Kunstworkshop 2021 wurde von der Stadt Kaiserslautern und der Postcode Lotterie finanziell unterstützt.