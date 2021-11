23-Jähriger nach Diebstählen in Rhein Galerie gefasst

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 08.11.2021 gegen 17:50 Uhr, wurde ein 23-Jähriger von einem Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Rhein Galerie beobachtet, wie er einige Kleidungsstücke entwendete, in dem er diese mit in die Umkleidekabine nahm und sie dort unter seine eigene Kleidung zog. Als er das Geschäft verließ, verfolgte der Ladendetektiv ihn unauffällig und sah, dass er in einen Drogeriemarkt ging und dort einige Parfumflacons an sich nahm.

Kurz darauf verließ der 21-Jährige auch den Drogeriemarkt, ohne die Ware zu bezahlen und konnte von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden sie die gestohlenen Kleidungsstücke sowie die Parfumflacons. Der 23-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Einbrüche in Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 07.11.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 08.11.2021, gegen 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, mehrere Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Langgartenstraße aufzubrechen, teilweise mit Erfolg. Sie stahlen verschiedene Arbeitsgeräte. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Mercedes gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 08.11.2021 auf den 09.11.2021 stahlen unbekannte Täter einen weißen Mercedes, der vor einem Wohnhaus in der Marie-Juchacz-Allee geparkt war. Sie hatten das Funksignal des Autoschlüssels abgefangen und das Auto mit den ausgespähten Daten geöffnet (Key-Less-Entry). Das Auto hat einen Zeitwert von etwa 40.000 Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Mercedes geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Tipps Ihrer Polizei, wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den “abgeschirmten” Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. Zudem gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Kellerräume eines Hotels

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 07.11.2021, gegen 15:00 Uhr und dem 08.11.2021, gegen 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Kellergeschoss eines Hotels in der Pasadenaallee ein. Sie durchwühlten Spinde, Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Ob und was gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

80-Jährige fällt nicht auf Schockanruf rein

Ludwigshafen (ots) – Am 05.11.2021, gegen 14:00 Uhr, wurde eine 80-jährige Ludwigshafenerin von einer unbekannten Frau angerufen, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen schweren Unfall gehabt habe und nicht selber sprechen könne. Im Hintergrund hörte die Seniorin eine weinende Frau.

Als die unbekannte Anruferin das Gespräch dann an eine weitere unbekannte Frau weitergab, die sich gegenüber der 81-Jährigen als Polizeibeamtin ausgab, bat die Seniorin die angebliche Polizeibeamtin, dass sie ihre Tochter beschreiben sollte. Als die Anruferin dies nicht konnte, legte die Seniorin vorbildlich auf.

45-Jährige fällt nicht auf Anruf von falschem BKA Beamten rein

Ludwigshafen (ots) – Am 08.11.2021, gegen 13:30 Uhr, erhielt eine 45-jährige Ludwigshafenerin zwei Anrufe, bei dem eine Bandansage ihr mitteilte, dass das BKA kriminelle Aktivitäten in Bezug auf ihren Personalausweis festgestellt habe. Sie solle durch drücken der Taste 1 sich mit einem Beamten verbinden lassen. Beim zweiten Anruf tat sie dies tatsächlich und es meldete sich ein unbekannter Mann. Als die 45-Jährige fragte, was vorliegen würde, erklärte er ihr, dass man ihr zweimal Post geschickt habe und sie nie darauf reagiert habe.

Die 45-Jährige erwiderte daraufhin, dass sie nie Post vom BKA erhalten habe. Daraufhin wollte der Unbekannte die Daten der 45-Jährigen, damit er sie identifizieren könne. Als diese sagte, dass ihm die Daten doch bereits bekannt sein müssten, erwiderte der Anrufer, dass sie so nicht mit einem Beamten reden könne. Als sie daraufhin entgegnete, dass er doch über ihren Namen auch ihre Adresse erfahren könne, legte der unbekannte Anrufer auf.