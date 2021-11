Erwachsener greift 8-Jährigen an – Polizei sucht dringend Zeugen

Viernheim (ots) – Für den Fortgang der Ermittlungen wegen Körperverletzung an einem 8-jährigen Jungen sucht die Polizei in Viernheim dringend Zeugen. Der 8-Jährige soll bereits am 1. November von einem erwachsenen Mann geschlagen worden sein. Dabei zog sich der Junge Verletzungen im Gesicht zu. Der Vorfall habe sich um die Mittagszeit, gegen 12.30 Uhr in der Ludwigstraße/Ecke Lorscher Straße abgespielt.

Der Junge war mit seinem Bruder und einem Freund auf dem Nachhauseweg von der Schule. Während die Jungen miteinander gealbert hätten, sei ein älterer Mann auf die Kinder zugegangen und habe unvermittelt dem 8-Jährigen ins Gesicht und in den Bauch geschlagen.

Nach Aussagen der Kinder war der Mann in Begleitung einer Frau gewesen.

Der Gesuchte habe eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose getragen. Der Brillenträger habe graues Haar. Seine grauhaarige Begleitung soll ähnlich gekleidet gewesen sein, wie der Mann.

Wer Hinweise zu dem Vorfall am 1. November in der Ludwigstraße geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Viernheim. Telefon: 06204 / 9377-0.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Heppenheim (ots) – Einen 45 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Montagabend (08.11.) in der Lorscher Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 45-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Der Wagenlenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Zigarettenautomaten gesprengt

Viernheim (ots) – Auf bislang nicht bekannte Weise sprengten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (09.11.), gegen 0.20 Uhr, einen in der Georg-Büchner-Straße angebrachten Zigarettenautomaten. Der Automat wurde hierbei stark beschädigt. Zahlreiche Zigarettenpackungen sowie Bauteile des Automaten flogen mehrere Meter weit. Zudem wurde durch die Tat ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Ob und was genau die Kriminellen erbeuteten und auf welche Art und Weise die Sprengung erfolgte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bereits in der Nacht zum Samstag (06.11.), zwischen 23.00 und 0.00 Uhr ereignete sich eine ähnlich gelagerte Tat in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Täter entwendeten dort eine bislang nicht bekannte Anzahl von Zigarettenpackungen, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 42 der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0.

Darmstadt

Ungebetene Besucher in Kindertagesstätte

Darmstadt (ots) – Einen Schaden von mehreren Hundert Euro haben ungebetene Besucher am vergangenen Wochenende in einer Kindertagesstätte in der Arheilger Straße verursacht. Zwischen Freitag (5.11.) und Montag (8.11.) verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. In den Räumen suchten die Täter nach Wertvollem und ließen unter anderem Kleingeld mitgehen.

Doch dem nicht genug. Ihre Spuren hinterließen die Unbekannten auch in den Sanitärbereichen, wo sie die Waschbecken mit Papiertüchern verstopften. Das Kommissariat 42 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Leblose Person bei Löscharbeiten von Dachstuhlbrand geborgen

Groß-Zimmern (ots) – Am Dienstagvormittag 9.11. kam es gegen 11.15 Uhr aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand im Ober-Ramstädter-Weg. Im Zuge der Löscharbeiten wurde von den Kräften der eingesetzten Feuerwehr eine leblose Person geborgen. Dem ersten Anschein nach handelt es sich bei der Toten um eine 75-jährige Hausbewohnerin.

Weitere Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei aus Darmstadt (K10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dieb steigt über Fenster in Wohnung ein

Dieburg (ots) – Einen Kasten, gefüllt mit unterschiedlichsten Werkzeugen im Wert von rund 1.300 Euro hat ein noch unbekannter Dieb in der Zeit zwischen Donnerstag 4.11. und Montag 8.11.21 aus einer Wohnung im Nordring mitgehen lassen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Täter über ein Fenster Zugang zu dem Raum verschafft und dort unbemerkt sein Unwesen getrieben. Die Polizei in Dieburg ermittelt wegen Diebstahl und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Einbruch in Bürogebäude – 1.000 Euro Sachschaden

Griesheim (ots) – Am späten Montagabend 8.11.21 hat ein noch unbekannter Täter die Büroräume einer Firma in der Raiffeisenstraße heimgesucht. Gegen 22.40 Uhr hatte der Alarm des Hauses ausgelöst und den Kriminellen in die Flucht geschlagen. Zuvor hatte er sich über eine Rolltortür und weiteren Zwischentüren Zugang zu den Büros verschafft und nach Wertgegenständen gesucht.

Ob und in welchem Umfang er fündig wurde ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 42 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die den Unbekannten möglicherweise beobachten konnten, entgegen.

TOOM Baumarkt Parkplatz, Unfallflucht – Zeugen gesucht

DA-DI, Pfungstadt (ots) – Am Montag, den 08.11.2021, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr ereignete sich auf dem TOOM Baumarkt Parkplatz in Pfungstadt, Mainstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Hyundai i30 auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Unfallhergang werden bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer: 06157 95090 entgegen genommen.

Groß-Gerau

Transporter auf Firmengelände geplündert – Über 20.000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots) – Drei auf einem Firmengelände in der Lise-Meitner-Straße in Königstädten abgestellte Transporter gerieten in der Nacht zum Dienstag (09.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich in zwei der Fahrzeuge gewaltsam durch das Beschädigen von Fahrzeugscheiben Zugang in die Laderäume und entwendeten daraus anschließend zahlreiche Werkzeuge. An einem dritten Transporter scheiterten die Unbekannten mit ihren Hebelversuchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Schaden von insgesamt über 20.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher in Gaststätte

Raunheim: (ots) – Eine Gaststätte in der Kelsterbacher Straße geriet in der Nacht zum Dienstag (09.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich Zugang in das Gebäude.

Sie öffneten dort anschließend gewaltsam eine Kasse und erbeuteten mehrere hundert Euro, bevor sie wieder das Weite suchten. Hinweise an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Wohnungseinbrecher gehen leer aus

Bischofsheim (ots) – Eine Wohnung in der Schulstraße suchten sich Einbrecher am Montagabend (08.11.), in der Zeit zwischen 17.20 und 19.15 Uhr, für ihre Tat aus. Die Täter drangen durch die aufgehebelte Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten dort anschließend sämtliche Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nichts.

Die ungebetenen Besucher hinterließen allerdings einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kriminelle auf Baustelle

Rüsselsheim (ots) – Ein Baustellengelände am Gabelsberger Platz geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (04.11.) und Montag (08.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang zur Baustelle und entwendeten die bereits verbaute und am Strom angeschlossene Außenbeleuchtung im Wert von über 7.000 Euro.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Verkehrsunfall- Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Dienstag, den 02.11.2021 gg. 17:00 Uhr fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit Offenbacher Kennzeichen und weiß/ silbernen Fahrzeugtyp einem grauen Opel Zafira in der Industriestraße in Mörfelden beim Wartevorgang an der dortigen Lichtzeichenanlage (Ampel)auf.

Beide Fahrzeuge warteten auf der linken Abbiegespur nach Langen(B486). Jedoch rollte das Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichen auf dass hinter ihm stehende Fahrzeug (Opel Zafira) in grau leicht auf. Es entstand hierbei Sachschaden an dem Opel Zafira im Frontbereich.

Nachdem der unbekannte Fahrzeugführer des weiß/silbernen Fahrzeuges ausstieg, ein paar Bilder des Unfall fertigte, fuhr er nach links in Fahrtrichtung Langen ohne seine Pflicht zum Personalienaustausch bzw. Wartepflicht nachzukommen davon.

Zeugen, die sich an den Vorfall erinnern bzw. der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges melden sich bitte bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/ 41006-0.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Erbach (ots) – In der Zeit von Samstag (06.11.) 14:00 Uhr bis Sonntag (07.11.) 11:00 Uhr kam es in der Straße “Westring” in einer dortigen Parkbucht zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte, blaue BMW wurde dort von einem unbekannten PKW an der linken hinteren Stoßstange beschädigt, indem das Fremdfahrzeug tiefe Kratzer und eine große Delle verursachte. Der bzw. die Fahrzeugführer/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062/953-0.

