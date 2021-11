Friedberg: Die Polizei-News

Wem gehört das türkise Damenrad? (siehe Foto)

Wöllstadt (ots) – Ein schickes türkises Damenrad stand einige Zeit auf einem Gehweg in Ober-Wöllstadt. Niemand schien sich für das hübsche Rad mit braunen Lenkergriffen und braunem Sattel zu interessieren. Ein Anwohner meldete sich schließlich am Montag 08.11.2021 bei der Polizei in Friedberg und wies auf das Rad der Marke “Atlanta”, Typ Chic hin.

Die Polizei sucht die eigentliche Besitzerin des Rades. Wie es nach Ober-Wöllstadt zum Fundort kam ist bislang nicht bekannt. Vielleicht wird es irgendwo vermisst? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Mit Promille in geparktes Fahrzeug

Friedberg (ots) – Einen lauten Schlag dürfte die Kollision eines Opels am Samstagabend 6.11.21 in Dorheim erzeugt haben. Auf dem Weg von Friedberg nach Wölfersheim kam eine 20-Jährige gegen 23.20 Uhr nach rechts von der Straße ab und fuhr in ein, auf der Wetterauer Straße geparkten Mitsubishi hinein. Die junge Fahrerin verletzte sich bei der Kollision leicht.

An ihrem Opel entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die gesamte Fahrzeugfront wurde beim Crash in Mitleidenschaft gezogen. Ein Abschleppdienst verbrachte den Wagen von der Unfallstelle. Der Mitsubishi hatte ein beschädigtes Fahrzeugheck. Der Schaden beläuft sich auch hier auf ca. 5.000 Euro.

Ursächlich für den Unfall war offenbar die Alkoholisierung der jungen Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Im Krankenhaus wurde bei der Leichtverletzten eine Blutentnahme durchgeführt. Diese wird Aufschluss über den konkreten Alkoholisierungsgrad geben. Bis zur weiteren Entscheidung eines Gerichts darf die 20-Jährige kein Kraftfahrzeug mehr im Straßenverkehr führen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel.: 06031/601-0 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin stürzt – Autofahrer flüchtet

Butzbach: Zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Auto kam es am Freitag 05.11.2021 zwischen 11.30-12 Uhr. Eine Radfahrerin fuhr die Bismarckstraße vom Bahnhof in Richtung B3. An der Kreuzung Färbgasse bog ein PKW nach links in die Bismarckstraße ein. Dabei drängte der PKW offenbar die 60-Jährige auf dem Fahrrad nach rechts ab, so dass sie gegen den Bordstein stieß. Die Radlerin kam zu Fall und verletzte sich beim Sturz.

Der Fahrer des PKW hielt zunächst an, sprach mit der Gestürzten und verließ die Unfallstelle schließlich unerlaubt, ohne sich weiter um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei Butzbach sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug unter Tel.: 06033/7043-4010.

E-Roller gestohlen

Bad Nauheim: Während der Besitzer eines E-Scooters im Unterricht einer Schule “Am Solgraben” saß und lernte, entwendete ein bislang unbekannter Dieb sein Fahrzeug. Am Montag (8.11.) trug sich die Tat zwischen 8 Uhr und 13.10 Uhr zu. Der Elektroroller der Marke Segway war gegen Wegnahme mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer gesichert.

Die Langfinger brachen offenbar das Schloss auf und nahmen den Roller im Wert von ca. 300 Euro mit. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Graffiti an Schulgebäude

Friedberg: Farbschmierereien hinterließen Unbekannte an einer Schule im Brüder-Grimm-Weg in Dorheim. An den Gebäuden brachten sie im Laufe des Wochenendes Zahlen, Buchstaben und Zeichen an. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen unter der Tel.: 06031/601-0

Mit Promille in die Leitplanke

Altenstadt: Auf seinem Weg von Lindheim in Richtung Altenstadt kam ein 38-Jähriger Autofahrer am Montag (8.11.) kurz nach 23 Uhr von der Fahrbahn ab. In einer leichten Linkskurve, kurz vor der Auffahrt zur A45, verlor der Mann die Kontrolle über seinen grauen Skoda, als er in die Bankette geriet. Mehr als 100 Meter schleifte der PKW an der Leitplanke entlang bevor er auf der Fahrbahn schließlich zum Stehen kam. Der alkoholisierte Fahrer blieb unverletzt. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Das Fahrzeug trug von der Kollision Schäden an Stoßstange, Reifen und Vorderachse und Kratzer auf der Beifahrerseite davon. Auch die, über mehrere Felder beschädigte Leitplanke schlägt beim Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro zu Buche. Ein Abschleppwagen musste das Unfallauto von der Unfallstelle holen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

