Karlsruhe – Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag

am Karlsruher Rondellplatz sucht die Verkehrspolizei Karlsruhe noch Zeugen. Eine

76-jährige Frau war gegen 12.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem

Zweirad zur Seite gestürzt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen.

Sie musste durch herbeigeeilte Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden.

Die Umstände des Sturzes konnten bislang nicht näher geklärt werden.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 / 944840 mit

der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei findet bei festgenommenem Mann Rauschgift und gefälschte Impfpässe

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Karlsruher

Kaiserstraße haben Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz in der Nacht

auf Dienstag einen wegen Diebstahlsdelikten per Untersuchungshaftbefehl

gesuchten Mann festgenommen.

Die Polizei stellte bei dem 31-Jährigen zudem eine geringe Menge Rauschgift

sowie drei Blanko-Impfpässe sicher, in denen mutmaßlich gefälschte Aufkleber zu

Corona-Impfungen angebracht waren.

Der Festgenommene wird noch im Laufe des Mittwochs einem Richter vorgeführt und

muss nun mit weiteren Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie unerlaubtem Besitz

von Betäubungsmitteln rechnen.

Karlsruhe – 53-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec

kam es am Montag gegen 14:25 Uhr in der Einmündung Moltkestraße /

Erzbergerstraße in Karlsruhe.

Der 53 Jahre alte Pedelec-Fahrer wollte ersten polizeilichen Erkenntnissen

zufolge die Moltkestraße an dem dortigen Fuß- und Radüberweg queren und wurde

von dem 81-jährigen Pkw-Fahrer scheinbar übersehen. Infolge des Zusammenstoßes

stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zur Versorgung in

ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Philippsburg – Arbeiter zwischen Betonrohren tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen

auf dem Gelände einer Baustofffirma in Rheinsheim. Ein 55-jähriger Arbeiter kam

dabei ums Leben.

Bei Kranarbeiten mit Betonrohren geriet gegen 8 Uhr aus bislang nicht geklärter

Ursache der Kopf des 55-Jährigen zwischen zwei rund 25 Tonnen schwere

Betonrohre. Der Mann erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er verstarb im

Krankenhaus.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Mehrere Mitarbeiter der Firma

mussten durch Notfallseelsorger betreut werden. Ein Mitarbeiter des

Gewerbeaufsichtsamtes war ebenfalls an der Unglücksstelle.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Karlsruhe – Alkoholisierter Sattelzug-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Mit einer Alkoholisierung von rund 1,2 Promille wurde am

Montag gegen 16.10 Uhr ein 51-jähriger Sattelzuglenker erwischt, nachdem er auf

der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und -Bruchsal mit

einem 54-jährigen Lkw-Fahrer zusammengestoßen war. Der 54-Jährige wurde bei dem

Verkehrsunfall leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000

Euro.

Die Streifenbeamten nahmen vor Ort bei der Verkehrsunfallaufnahme starken

Alkoholgeruch wahr und ließen den 51-Jährigen einen Alkoholvortest durchführen.

Danach musste er die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten.

Karlsruhe – Psychisch beeinträchtigter Mann nach Bedrohung festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar psychisch kranker 35-Jähriger konnte am

Dienstagmorgen auf der Haid-und-Neu-Straße vorläufig festgenommen werden. Der

Mann betrat kurz vor 07.00 Uhr eine Bäckerei, verlangte ein Brötchen und ging

ohne dies zu bezahlen aus dem Geschäft. Kurze Zeit später kam er zurück,

bedrohte verbal die zwei Mitarbeiterinnen der Bäckerei und verlangte Bargeld.

Eine Mitarbeiterin gab dem 36-Jährigen daraufhin einen kleineren Geldbetrag.

Anschließend ging er zu einer Tankstelle und wurde dort aber, da er keinen

Mund-Nasen-Schutz trug, aus dem Geschäft verwiesen. Daraufhin versuchte er auf

der Haid-und-Neu-Straße Fahrzeuge anzuhalten. Eine Steife sprach den 36-Jährigen

an, der daraufhin ein Messer zog. Nachdem die Beamten beruhigend auf den

36-Jährigen eingewirkt hatten, legte er das Messer auf den Boden und konnte

vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik gebracht. Die sichtlich

unter dem Eindruck des Geschehenen stehenden Mitarbeiterinnen der Bäckerei

mussten zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend von einem

Seelsorger psychologisch betreut werden.

Karlsruhe- 36-jährige Frau leistet bei Festnahme Widerstand

Karlsruhe (ots) – Eine 36-jährige Frau leistetet am späten Montagnachmittag bei

Ihrer Festnahme auf dem Werderplatz in der Karlsruher-Südstadt Widerstand gegen

die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 17:15 Uhr sollte die polizeibekannte und stark alkoholisierte Frau in

Schutzgewahrsam genommen werden. Hierbei richtete sie sich widerwillig und

schwankend auf. Um einen Sturz zu verhindern und musste die 36-Jährige beim Gang

zum Polizeifahrzeug gestützt werden. Hierbei leistete die Frau Widerstand.

Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Dame einen Wert

von über 3,6 Promille. Nach Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle konnte sie

das den Polizeigewahrsam zu Fuß verlassen. Die 36-Jährige muss nun mit einer

Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Karlsruhe – Aggressiver Mann greift Passanten und Polizeibeamte an

Karlsruhe (ots) – Ein aggressiver Mann wurde nach einem vorausgegangenen

Körperverletzungsdelikt am Montagabend vor einem Einkaufsmarkt am

Mendelssohnplatz festgenommen. Hierbei wehrte er sich so massiv gegen die

einschreitenden Polizeibeamten, dass einer der Beamten schwer verletzt wurde.

Gegen 20.40 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei nachdem er beobachtet hatte,

wie einer von zwei jungen Männern, beide aus Nigeria stammend, eine Passantin

offenbar grundlos angeschrien und sich bedrohlich vor Ihr aufgebaut hatte. Der

andere, der jüngere der beiden, hatte sich auf einem Fußgängerüberweg

erleichtert. Der ältere der beiden Männer griff den 62-jährigen Zeugen beim