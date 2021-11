Mannheim-Oststadt: Zweimal nach Unfall geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Montag verursachte ein bisher unbekannter

Fahrzeugführer gegen 18:50 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle in unmittelbarer Nähe

zueinander und entfernte sich danach unerlaubt von den Unfallstellen.

Zunächst informierte ein 52-jähriger Toyota-Fahrer die Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt über einen Verkehrsunfall in der Viehhofstraße

auf Höhe der Schwetzinger Straße. Der 52-Jährige habe dort mit seinem Toyota auf

dem linken der beiden Fahrstreifen an der für ihn „rot“ zeigenden Ampel in

Fahrtrichtung Reichskanzler-Müller-Straße gestanden. Hier sei ihm ein

unbekanntes Fahrzeug hinten aufgefahren. Nachdem der 52-Jährige ausgestiegen

war, um Bilder der beiden Unfallfahrzeuge zu machen, sei der Unfallverursacher,

der sein Fahrzeug zur Seite fahren wollte, dann in Richtung Schwetzinger Straße

geflüchtet. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Fahrzeughalter und

teilte mit, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen in der Krappmühlstraße

geparkten Ford Mustang beim Vorbeifahren – entgegen der Fahrtrichtung –

beschädigt habe und anschließend in Richtung Schwetzinger Straße / Kaiserring

geflüchtet sei.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen dunklen Kombi

handeln. Weiteres zum Fahrer oder dem Fahrzeug ist nicht bekannt. An dem Toyota

entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000.- Euro. Zudem wurde der 52-Jährige

bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Ford Mustang des 33-Jährigen entstand

ebenfalls ein Schaden in Höhe von 3.000.- Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun unter anderem wegen

Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unbekannten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfällen oder dem Fahrer, bzw. dem

Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174-3310 zu

melden.

Mannheim-Feudenheim: Geldautomat beschädigt

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am frühen Montagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 04:00

versuchten Unbekannte mittels eines Hebelwerkzeuges einen Geldautomaten im Foyer

einer Bank in der Hauptstraße aus der Verankerung zu hebeln oder diesen

aufzubrechen. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Hinweise auf den Verursacher nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Tel. 0621

174-4444 entgegen.

Mannheim-Innenstadt: Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Mannheim (ots) – Am Montag, gegen 08:45 Uhr, geriet im Quadrat S1 ein Suzuki

aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Ein Zeuge, der den Ausbruch des

Feuers beobachtete, konnte Schlimmeres verhindern, indem er es mit einem

Feuerlöscher löschte. Nachdem die alarmierte Feuerwehr das Auto gesichert hat,

musste es abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.

Mannheim: Auseinandersetzung im Auto – Wer kann weitere Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und

einer Frau während der Fahrt in einem Auto sorgte am Montagnachmittag zu einer

augenscheinlich unsicheren Fahrt. Eine aufmerksame Zeugin verständigte die

Polizei, nachdem das Auto durch die Fahrweise auffiel und es dadurch beinahe zu

einem Unfall gekommen sein soll. Dabei soll der Beifahrer die Fahrerin

körperlich angegangen haben. Die Beiden sollen gegen 14:55 Uhr nahe der

Kapuzinerplanken in eine weiße Mercedes A-Klasse eingestiegen und anschließend

in Richtung Wasserturm gefahren sein. Die Fahrt endete anschließend nahe eines

Autohändlers im Stadtteil Fahrlach. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt stellten, nach einem Anruf eines weiteren Zeugen, die Frau und

den Mann in der Gottlieb-Daimler-Straße. Gegen den Beifahrer, einen 25-Jährigen,

wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

sowie Körperverletzung ermittelt. Da er auch die Beamten während der

polizeilichen Maßnahmen beleidigte, muss er sich nun auch strafrechtlichen wegen

des Vorwurfs der Beleidigung verantworten.

Für die weiteren Ermittlungen, insbesondere des Hergangs während der Fahrt,

sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nach Zeugen, die das Geschehen

ebenfalls beobachteten. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 zu

melden.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 05.11.2021,

zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in der Straße „Am Oberen Luisenpark“, bei dem der

Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 10, in Fahrtrichtung

Carl-Benz-Stadion, geparkten Mini und entfernte sich danach einfach vom

Unfallort ohne seinen Festellungspflichten nachzukommen. Am Mini entstand ein

Schaden von rund 6.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich

beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt, unter der Telefonnummer

0621-441125, zu melden.