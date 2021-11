Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: In Haus eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag zwischen 15:30 Uhr

und 18:50 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu

einem Haus im Dreisamweg. Diese hatten zunächst versucht, über den Wintergarten

in das Anwesen einzudringen. Da ihnen dies nicht gelang, stiegen der oder die

Täter dann über einen Sockel auf einen Balkon im 1. OG und hebelten dort ein

Fenster auf. Anschließend durchwühlten der oder die Unbekannten sämtliche Zimmer

des Hauses. Der Diebstahlsschaden lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht

beziffern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621

174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Garage aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag,

09:00 Uhr, verschafften sich im Sinsheimer Stadtteil Hilsbach ein oder mehrere

unbekannte Täter Zutritt zur Garage eines Hauses und entwendeten verschiedene

Werkzeuge und elektronische Geräte. Hierunter befanden sich u.a. ein

hochwertiger Hochdruckreiniger, ein Stromerzeuger und ein Navigationsgerät. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 4.000.- Euro. Laut bisheriger

Ermittlungen des zuständigen Polizeiposten Angelbachtal wurde das Diebesgut

wahrscheinlich mittels eines Fahrzeuges abtransportiert.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich

Hilsbach beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten

Angelbachtal unter der Rufnummer 07265 911200 zu wenden.

Hockenheim/Neulußheim/Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrräder bei Durchsuchung sichergestellt – Geschädigte bzw. Eigentümer gesucht

Hockenheim/Neulußheim/Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen

Donnerstag stellten Beamtinnen und Beamte des Polizeipostens Neulußheim bei

einer Wohnungsdurchsuchung wegen des Verdachts des Diebstahls in einer Garage in

Reilingen mehrere Fahrräder sicher.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Fahrräder

zuvor im Bereich Reilingen bzw. den umliegenden Ortschaften gestohlen wurden.

Zehn der sichergestellten Fahrräder konnten ihren Eigentümern bisher nicht

zugeordnet werden. Sofern Sie auf einem der beigefügten Bilder ihr gestohlenes

Fahrrad wiedererkennen, können Sie sich beim Polizeiposten Neulußheim (Tel.:

06205/31129) oder beim Polizeirevier Hockenheim (Tel.: 06205/2860-0) melden.

Eine Herausgabe kann nur durch Vorlage eines eindeutigen Eigentumsnachweises

(z.B. Rechnungsbeleg mit Rahmennummer, Unterlagen zur Fahrradcodierung etc.)

erfolgen.

Hockenheim, BAB6: Großkontrolle der Verkehrspolizei an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West

Hockenheim, BAB6 (ots) – Am gestrigen Montag führten Beamtinnen und Beamte der

Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim zwischen 10 und 15 Uhr

ganzheitliche Verkehrskontrollen an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West

durch. Unterstützt wurden die 63 Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums

Mannheim durch das Polizeipräsidium Einsatz sowie Verkehrspolizistinnen und

-polizisten der Polizeipräsidien Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart. Im Rahmen

der Sicherheitskooperation nahmen außerdem Beamtinnen und Beamte der hessischen

Landespolizei an der Kontrollmaßnahme teil.

Insgesamt 113 Einsatzkräfte kontrollierten im Laufe des Tages 372 Personen und

165 Fahrzeuge und stellten 29 Straftaten und 40 Ordnungswidrigkeiten fest.

Besonders auffällig: Bei 41 kontrollierten LKW bzw. Sprintern wurden in 63

Prozent der Fälle Beanstandungen festgestellt. So kam es beispielsweise zu 15

Verstößen gegen Sozialvorschriften (z.B. Lenk- und Ruhezeiten nicht

eingehalten), 8 Verstößen gegen die Ladungssicherung und 3 Beanstandungen wegen

Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts.

Im Verlauf des Kontrolltages eingeleitete Strafverfahren:

11 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

8 Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

7 Verstöße gegen das Waffengesetz

2 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz

eine Urkundenfälschung

ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Darüber hinaus wurden sieben weitere Personen unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln im Straßenverkehr festgestellt. Allen Fahrzeugführern wurden

Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Im Gesamten stellten die Beamtinnen und Beamten rund 13 Gramm Amphetamine, 8

Gramm Marihuana und 2 Gramm Haschisch sicher.

Ein Kraftfahrzeugführer und dessen Beifahrer, welche im Laufe der Kontrolle in

den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler gerieten, müssen sich wegen Verstößen

gegen das Waffengesetz verantworten. Die Männer hatten zwar einen Waffenschein,

führten ihre Langwaffen samt Munition allerdings ohne jegliche Sicherung

zugriffsbereit im Fahrzeug mit. Nach entsprechenden Überprüfungen und

ordnungsgemäßer Sicherung konnten die Männer ihre Fahrt wieder fortsetzen.

Die Kontrollen an der Tank- und Rastanlage haben sich erneut bewährt. Die

Ergebnisse zeigen, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der

Verkehrssicherheit leisten und werden daher auch in Zukunft intensiv

fortgesetzt.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Wohnung

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wegen eines ausgelösten Brandmelders

wurden am Montagabend gleich mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der

Dresdener Straße auf einen Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss

aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter

Ursache entfachte sich in der Abwesenheit der Inhaber gegen 21:30 Uhr ein Feuer

in deren Wohnungsflur, was den Rauchmelder auslöste. Ein Nachbar öffnete

daraufhin gewaltsam die Wohnungstüre und versuchte den Brand zu löschen, was ihm

jedoch nicht gelang. Alle anderen Bewohner des Hauses verließen derweil das

Haus. Die alarmierten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim konnten den

Brand schnell löschen und eine Gefährdung für die Hausbewohner nach Messungen

ausschließen. Die betroffene Wohnung bleibt jedoch aufgrund der Rußbildungen und

des entstandenen Brandschadens vorerst unbewohnbar. Die Brandermittler des

Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers

aufgenommen.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall durch Wendemanöver

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr kam es in

der Oberdorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem

Radfahrer. Eine 64-jährige Volvo-Fahrerin wendete ihr Fahrzeug auf der Straße,

um in Richtung Ortsmitte zu fahren. Dabei übersah sie einen Fahrradfahrer,

welcher von Waldhilsbach kommend ebenfalls in Richtung Ortskern fuhr. Durch die

Kollision mit dem Fahrzeug zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu und

wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte und ca. 20 000,- Euro Sachschaden

Mühlhausen (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger

Ford-Fahrer die K 4172 in Richtung der B 39. Im dortigen Einmündungsbereich

(Mühlhausen-Süd/Östringen) ordnete sich der 27-Jährige zunächst zum

Linksabbiegen ein, fuhr nachdem er kurz gewartet hatte los und fuhr auf die B 39

auf. Hier missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines

von links aus Richtung Eichtersheim kommenden weiteren Fords eines 78-Jährigen

und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision wurde der Ford des

Unfallverursachers abgewiesen, drehte sich und kollidierte im weiteren Verlauf

mit einem im Einmündungsbereich wartenden Mercedes-Benz eines 22-Jährigen.

Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb erlitten beide Ford-Fahrer

Verletzungen, die in einer umliegenden bzw. Heidelberger Klinik behandelt werden

mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in

Höhe von ca. 20 000,- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren wurde alle drei

Fahrzeuge abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten

musste die B 39 phasenweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde

eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren Rettigheim und Mühlhausen befanden

sich mit insgesamt 27 Mann vor Ort.