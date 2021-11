Heidelberg-Handschuhsheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Samstag, 13:30 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße. Ein

bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand

geparkten Fiat Panda, und entfernte sich anschließend einfach von der

Unfallstelle. Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 1.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer

06221-45690, zu melden.