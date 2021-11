Mainz Die Polizei-News

Flughafen Hahn – erneute Durchsuchungen Gemeinsame

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz und des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz

Mainz (ots) – 1. Folgemitteilung – 2050 Js 25699/20

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Ermittlungsverfahren betreffend sechs

Gesellschaften am Flughafen Frankfurt-Hahn um zwei weitere Beschuldigte

erweitert. Das Verfahren richtet sich nunmehr gegen vier Verantwortliche von

sechs am Flughafen Frankfurt-Hahn tätigen Gesellschaften sowie einen

geschäftlichen Partner eines der schon bisher Beschuldigten. Die seit der ersten

Durchsuchungsmaßnahme in dem Verfahren – siehe Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Koblenz vom 24.07.2020 – durchgeführten Ermittlungen haben

gegen die Beschuldigten auch den Anfangsverdacht weiterer Straftaten ergeben.

Zur Aufklärung dieser hinzugetretenen neuen Anfangsverdachtsmomente haben heute

rund 75 Einsatzkräfte des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, der Steuerfahndung

Trier, der Kriminaldirektionen Koblenz, Mainz und Trier, der Polizeipräsidien

Südosthessen, Frankfurt und Mannheim sowie drei Staatsanwältinnen und

Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Koblenz Geschäftsräume der betroffenen

Firmen und Wohnräume der Beschuldigten durchsucht. Die Maßnahmen vor Ort stehen

kurz vor dem Abschluss. Zu detaillierteren Auskünften sieht die

Staatsanwaltschaft sich derzeit nicht berechtigt, da zuvor den Beschuldigten –

für die weiterhin die Unschuldsvermutung streitet – rechtliches Gehör zu

gewähren ist.

Welle von Betrugsanrufen im Stadtgebiet Mainz

Mainz (ots) – Aktuell kommt es in Mainz und Umgebung erneut zu einer Vielzahl

von betrügerischen Anrufern, bei denen insbesondere ältere Mitmenschen unter

verschiedensten Legenden dazu aufgefordert werden, ihr Geld und Wertsachen an

Täter zu übergeben. In den meisten Fällen werden in den Anrufen Notsituationen

unterschiedlichster Art von den Anrufenden vorgetäuscht, um die Opfer

zielgerichtet mit einem emotionalen Sachverhalt zu Geldübergaben zu bringen.

Diese Maschen werden durch die Täter zudem immer wieder mit dem Phänomen

„Falsche Polizeibeamte“ kombiniert. Aktuell erfolgt eine Mehrzahl der Anrufe

unter der Angabe, dass man Polizeibeamter oder Staatsanwalt sei und gegen ein

Familienmitglied oder nahestehende Personen ein Haftbefehl vorläge.

Die Polizei möchte ausdrücklich vor allen möglichen Arten von

betrügerischen Anrufen warnen:

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie erst dann und selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über Bargeld und Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Polizeikontrollen zur internationalen Bekämpfung mobiler

Tätergruppierungen (FOTO)

Mainz (ots) – Unter der Koordination des Landeskriminalamts hat sich die Polizei

Rheinland-Pfalz vom 3. bis zum 5. November an gemeinsamen internationalen

Kontrollen zur Bekämpfung mobiler Tätergruppierungen beteiligt.

Ziel der grenzübergreifenden Kontrollaktion ist die Bekämpfung der

Bandenkriminalität, insbesondere des Einbruchsdiebstahls, der Kfz-,

Betäubungsmittel- und Urkundenkriminalität, des Menschen- und Waffenhandels,

Zuwiderhandlungen gegen Zoll- und Steuervorschriften, sowie ausländerrechtliche

Verstöße.

Insgesamt waren 227 Polizeibeamtinnen und -beamte in Rheinland-Pfalz im Einsatz.

Im genannten Zeitraum wurden 269 Fahrzeuge und 470 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden zwölf Strafanzeigen gefertigt.

Im Rahmen von Durchsuchungen im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz kam es

nach dem Fund von nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln zur Festnahme von

insgesamt drei Tatverdächtigen.

Bei einer Blutprobenentnahme im Polizeipräsidium Mainz kam es zu einem

Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Sie wurden leicht verletzt,

blieben jedoch weiter dienstfähig.

Außerdem konnte im Bereich des Polizeipräsidiums Trier ein Fahrzeugdiebstahl

aufgeklärt werden. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Rheinpfalz flüchtete ein

Fahrzeugführer. Er konnte in Südhessen gewaltsam gestoppt werden. Im Fahrzeug

wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden.

Leiter der internationalen Aktionstage sind die Niederlande. Die bundesweite

Koordination erfolgte in Absprache mit dem Bundeskriminalamt durch das

Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Zeugen nach Unfallflucht in der Mainzer Oberstadt gesucht

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Montag kam es in der Zeit zwischen 06:40-16:00 Uhr im

Landwehrweg in Mainz zu einem Verkehrsunfall, wobei ein geparktes Fahrzeug

beschädigt wurde. Der Unfallverursacher ist derzeit noch unbekannt und flüchtig.

Am frühen Morgen gegen 06:40 Uhr parkte ein 58-jähriger Mainzer seinen

silberfarbenen Skoda Fabia am Fahrbahnrand im Landwehrweg in der Mainzer

Oberstadt. Als dieser am Nachmittag gegen 16:00 Uhr wieder zu seinem Auto

zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Zum

genauen Ablauf des Unfalls und zum Verursacher ist derzeit wenig bekannt. Daher

bittet die Polizei Mainz um Mithilfe von Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zeugen gesucht: Unfallfahrer flüchtet in Mainz-Laubenheim

Mainz-Laubenheim (ots) – Am Montagvormittag gegen 08:15 Uhr musste eine junge

Mainzerin einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Vorausgegangen waren ein

lauter Knall und ein flüchtender Autofahrer.

Die 26-jähirge Mainzerin hatte ihren gelben Opel Corsa zuvor in der

Rheintalstraße in Mainz-Laubenheim am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt und

begab sich kurzzeitig zu einer Freundin. Plötzlich war ein lauter Knall zu hören

und die jungen Frauen sahen, dass hier ein roter Mini Cooper mit dem

Außenspiegel des Opels der 26-Jährigen zusammengestoßen war. Die 27-jährige

Freundin reagierte schnell und konnte noch das Kennzeichen des flüchtenden Mini

Coopers ablesen. Die Polizei ermittelt nun zum flüchtigen Unfallfahrer.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

10 Monate Haft wegen Diebstahls

Mainz (ots) – Ein mit Haftbefehl gesuchter 38-jähriger Italiener wurde gestern

Abend im Hauptbahnhof Mainz von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert und

festgenommen.

Der wegen zweifachen Diebstahls bereits rechtskräftig verurteilte Mann war seit

Mitte Mai 2020 flüchtig.

Der Mann verbringt nun die nächsten 10 Monate in der Justizvollzugsanstalt

Rohrbach.

Drogenfahrt

Bingen, 08.11., In der Weide, 16:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt schloss die Streife auf einen vorausfahrenden Pritschenwagen auf. Der 36-Jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeichen eines zeitnahen BTM-Konsums, was ein Drogentest ebenfalls bestätigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Missbrauch von Notrufen

Münster-Sarmsheim, 08.11., Rheinstraße, 19:15 Uhr. Ein 21-Jähriger meldete einen akustischen Alarm in einer Flüchtlingsunterkunft. Zwei Streifenwagenbesatzungen, eine Rettungswagenbesatzung und 24 Einsatzkräfte der Feuerwehren von Münster-Sarmsheim und Waldalgesheim begaben sich vor Ort. Der stark alkoholisierte Mann erklärte, den Feuermelder mit dem Lichtschalter verwechselt zu haben.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 08.11., Saarlandstraße, 07:00 Uhr. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Opel Zafira in Richtung Innenstadt und wurde dabei von der 44-jährigen Fahrerin eines VW Polo übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten, wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Frau verletzte sich dabei an der Lippe und trug ein Schleudertrauma davon.