Evakuierung am 01.12.2021: Verdacht auf Fliegerbomben am Rauschenberg

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Fulda, der Gemeinde Petersberg und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda/Petersberg, 5. November 2021. Bei der Kampfmittelsondierung am Rauschenberg in Petersberg sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Diese müssen nun entschärft werden. Dafür ist am 01.12.2021 eine Evakuierung in Teilen von Petersberg und Fulda nötig. Die Evakuierungsmaßnahmen beginnen um 8:30 Uhr und dauern voraussichtlich mindestens 10 Stunden an.

Zwei Verdachtsfälle gefunden

Seit Januar dieses Jahres wird der Rauschenberg auf Kampfmittelreste aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Die Arbeiten sind kurz vor dem Abschluss. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrmals kleinere Kampfmittel wie Wurfgranaten oder Stabbrandbomben gefunden wurden, steht nun eine wesentlich größere und ungleich gefährlichere Entschärfungsaktion an: Es geht um zwei tiefer liegende Verdachtsfälle, bei denen es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Fliegerbomben handelt. Diese sind möglicherweise mehrere Hundert Kilo schwer und verfügen über eine enorme Sprengkraft. Die Verdachtsfälle werden am 01.12.2021 gemeinsam mit Experten des für Kampfmittelräumung zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt freigelegt.

Rund 1200 Menschen von der Evakuierung betroffen

Aufgrund der potenziellen Sprengkraft dieser Fliegerbomben ist an diesem Tag eine Evakuierung des Gebiets in einem Radius von 750 Metern rund um die Fundorte nötig. Die betroffenen Straßenzüge sind der beigefügten Karte zu entnehmen.In diesen Straßenzügen wohnen etwa 1200 Menschen.

Die Evakuierung beginnt um 8:30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser Straßen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Betroffenen sollten auch auf Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei achten, die auf den Beginn der Evakuierung hinweisen werden.

Betreuungsstelle und Shuttle-Busse eingerichtet

Für die Bürgerinnen und Bürger ist eine Betreuungsstelle im Gemeindezentrum Künzell eingerichtet worden. Dort können sich Betroffene aufhalten, sollten sie keine andere Möglichkeit haben unterzukommen. Da die Evakuierung mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird, werden die Bürgerinnen und Bürger in der Betreuungsstelle verpflegt. Sollte sich die Entschärfung bis zum nächsten Tag hinziehen, sind dort Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden.

Es sind Bushaltestellen für die betroffenen Straßenzüge eingerichtet worden, von denen die Bürgerinnen und Bürger kostenlos nach Künzell und nach Abschluss der Maßnahme wieder zurückgebracht werden. In den Bussen gilt die Maskenpflicht. Die Haltestellen lauten:

Petersberg, Friedenstraße (Heiligenhäuschen)

Petersberg, Busplatz Goerdeler Straße

Petersberg, Im Dillenroth 21

Fulda-Lehnerz, St.-Elisabeth-Kirche

Die Betroffenen müssen nicht das Angebot der Betreuungsstelle annehmen, dürfen jedoch während der Evakuierungsmaßnahme das gekennzeichnete Gebiet nicht betreten. Die Polizei wird Absperrungen einrichten und den Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen behilflich sein.

Bürgertelefon ab Dienstag besetzt

Zudem ist ein Bürgertelefon eingerichtet worden, an das man sich bei Fragen rund um das Thema wenden kann. Die Nummer des Bürgertelefons, das ab Dienstag, 09.11.2021, besetzt ist, lautet: (0661) 6206-45 (Petersberg) oder (0661) 102-1333 (Fulda).

Auch Gewerbebetriebe, Arbeitsstätten sowie alle anderen Einrichtungen in dem betroffenen Gebiet (zum Beispiel Kindertagesstätten, Gaststätten oder Vereinsheime) dürfen während der Evakuierungsmaßnahme nicht betreten werden. Die Kita Rauschenberg in Petersberg bleibt an diesem Tag geschlossen.

Die Konrad-Adenauer-Schule, die Rauschenbergschule, die Martin-Luther-Schule und das Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung selbst liegen zwar nicht im Evakuierungsbereich, bleiben aber aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen und weiterer nicht vorhersehbarer Einschränkungen am Tag der Evakuierung geschlossen. An diesem Tag werden die Schulen in den Distanzunterricht gehen. Weitere Informationen erhalten Eltern bei den jeweiligen Schulleitungen.

Straßensperrungen notwendig

Es muss darüber hinaus die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Fulda-Mitte gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die B27 und die A66 von bzw. zur Anschlussstelle Fulda-Süd. Auch weitere überörtliche Straßen wie die Landesstraße 3418 (Petersberg-Lehnerz) sowie die Kreisstraßen 1 und 6 (Lehnerz-Götzenhof und Götzenhof-Stöckels) müssen gesperrt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Autofahrer werden gebeten, diese Straßen am Tag der Evakuierung großräumig zu umfahren und sich gegebenenfalls auf Einschränkungen einzustellen.

Auch die Bahnstrecke Frankfurt-Göttingen muss gesperrt werden. Die Deutsche Bahn wird über ihre Kanäle informieren, welche Zugverbindungen dadurch eingeschränkt werden.

Gemeinsames Ziel aller beteiligten Behörden ist es, die Belastung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten. Die Maßnahmen dienen der Sicherheit und dem Schutz der Bevölkerung. Je schneller die Evakuierung abgeschlossen ist, desto früher kann mit der Entschärfung der Kampfmittel begonnen werden und desto eher können die Bürgerinnen und Bürger in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Informationen am Einsatztag auf Homepage und über Twitter

Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden in den kommenden Tagen individuell angeschrieben. Am Tag der Evakuierung wird die Bevölkerung über das Bürgertelefon, in der Betreuungsstelle sowie auf den Homepages der Stadt Fulda, der Gemeinde Petersberg und dem Twitter-Kanal des Polizeipräsidiums Osthessen (@polizei_oh) durchgängig über den Stand der Evakuierung informiert.

Verkehrsunfall auf der A4 – Ersthelfer reanimieren Unfallfahrer nach medizinischem Notfall und retten dessen Leben

Kirchheim – Am Dienstag (09.11.) kam es gegen 11.25 Uhr auf der A 4, Kirchheim-Dresden, Gemarkung Bad Hersfeld, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Ein 81-jähiger Fahrzeugführer aus der Nähe von Leipzig befuhr mit seinem Mercedes-Benz C 180 die dreistreifige A4 in östlicher Fahrtrichtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Fahrer zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Bad Hersfeld aus bisher unbekannten Gründen plötzlich das Bewusstsein. Das Fahrzeug kam in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen und schleuderte hier gegen einen, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden, Sattelzug aus Bosnien-Herzegowina. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug etwa 800 Meter unkontrolliert weiter, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich im angrenzenden Flutgraben zum Stillstand.

Sofort anhaltende Verkehrsteilnehmer – ein 38-Jähriger aus Zwickau, ein 50-Jähriger aus Bad Brückenau und ein 32-Jähriger aus Bad Hersfeld – zögerten nicht lange, retteten den bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen.

Mit Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes an der Unfallstelle, konnte die Person erfolgreich reanimiert und vor Ort soweit stabilisiert werden, dass sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden konnte.

Die Beifahrerin wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der 36-jährige Sattelzugfahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Aufgrund der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen in Fachrichtung Dresden für etwa 90 Minuten gesperrt. Es kam zu keiner nennenswerten Beeinträchtigung des nachfolgenden Verkehrs.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Beim Ausparken Laterne umgefahren

Lauterbach – Am Montag (08.11.) stieß, gegen 11:15 Uhr, ein VW-Van-Fahrer beim Rangieren aus einer Parklücke im Neuen Steinweg gegen eine Straßenlaterne. Diese brach in der Folge ab und fiel auf einen dahinter geparkten Fiat-500. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Laterne beträgt circa 4.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Unfall im Begegnungsverkehr

Feldatal – Am Montag (08.11.), gegen 6:15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Lautertal mit seinem Pkw die L 3071 aus Groß-Felda kommend in Richtung Ermenrod. Unmittelbar vor einer Kuppe kam es in einer scharfen Linkskurve zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Tiguan. Die Fahrerin des VW erlitt hierbei durch den auslösenden Airbag leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 15.000 Euro beziffert.

Fahrzeug beim Überholen beschädigt

Alsfeld – Am Montag (08.11.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrer Mercedes E-Klasse die Schwabenröder Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 56 wurde sie von einem Pkw überholt. Beim Überholvorgang wurde der Mercedes an der hinteren linken Stoßstangenecke beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Bundespolizei sucht Zeugen nach Körperverletzung im Bahnhof

Bad Hersfeld (FOTO)

Bad Hersfeld (ots) – Nach einer Körperverletzung im Bahnhof Bad Hersfeld sucht

die Bundespolizei weitere Zeugen. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16

Jahren, beide stammen aus Niederaula, sollen durch bislang Unbekannte mit

Fausthieben auf den Kopf und durch Flaschenbewurf verletzt worden sein.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Oktober, gegen 18.30 Uhr, an den

Bahnsteigen 3 und 1 im Bahnhof der Festspiel-Stadt.

Personenbeschreibung:

Der Haupttäter, der aus einer Gruppe agierte, war schätzungsweise etwa 18 Jahre

alt. Er trug zur Tatzeit eine helle Oberbekleidung und eine helle Hose. Nach

ersten Zeugenhinweisen soll der mutmaßliche Schläger inzwischen nicht mehr in

Bad Hersfeld, sondern in Gießen wohnen.

Ein zweiter Täter sei etwa 16 Jahre alt gewesen. Dieser trug einen dunklen

Pullover und eine schwarze Weste. Zur Begleitung der Tatverdächtigen sollen auch

zwei Mädchen im Alter von schätzungsweise 15 und 16 Jahren gehört haben, beide

hätten lockige Haare gehabt.

Beamte der Polizei Bad Hersfeld übernahmen am Tattag die ersten Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat inzwischen die Ermittlungen übernommen

und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de .

Schulgebäude beschmiert

Fulda – Ein öffentliches Schulgebäude in der Goerdelerstraße wurde in der Zeit von Freitag (05.11.) bis Montag (08.11.) Ziel Unbekannter. Die Täter beschmierten die Außenfassade des Gebäudes mit mehreren Schriftzügen in schwarzer Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenfassade von Schule beschädigt

Fulda/Horas – In der Einhardstraße beschädigten Unbekannte zwischen Freitag (05.11.) und Montag (08.11.) die Außenfassade einer Schule. Die Täter beschossen mehrere Glasscheiben und den Außenputz mit einem unbekannten Gegenstand und verursachten einen Schaden von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen beschädigt

Ludwigsau – Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstagmittag (06.11.) bis Montagmorgen (08.11.) zwei Reifen eines blauen Audi A2. Das Auto stand zur Tatzeit in der Straße „Alte Landstraße“ im Ortsteil Rohrbach. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub

Kirchheim – Eine Tankstelle in der Hauptstraße wurde am Montagabend (08.11.), gegen 20:15 Uhr, Ziel eines bis dato unbekannten Täters. Der Mann legte mehrere Waren auf den Kassentresen und täuschte vor, diese kaufen zu wollen. Währenddessen begab sich der Unbekannte hinter den Tresen zu der Kassiererin und forderte diese unter Vorhalt eines Messers zum Öffnen der Kasse auf. Als die Mitarbeiterin dem Täter mitteilte, dass sie die Kasse nicht einfach so öffnen könne, flüchtete dieser. Der unbekannte Täter kann als männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, mit braunen Haaren, braunen Augen und schmaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen hellblauen Pullover mit roter Aufschrift, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Einbruch

Schotten – Eine Baustelle in der Straße „Auf der Oberwiese“ im Ortsteil Rainrod wurde in der Zeit von Freitag (05.11.) bis Montag (08.11.) Ziel unbekannter Einbrecher. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangten die Täter in den dortigen Bürocontainer, aus dem sie Werkzeuge im Gesamtwert von circa 6.000 Euro entwendeten. Zudem hebelten die Unbekannten an der Fahrzeugtür eines dort abgestellten Baggers. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Friedewald. Nachdem am vergangenen Donnerstag (04.11.) auf einem Privatgrundstück in Straße „Große Hohle“ eine amerikanische Splitterbombe vorgefunden und diese in der Folge erfolgreich entschärft werden konnten, wurde zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren gegen einen 58-jährigen Mann aus Friedewald wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet.

Die Bombe befand sich bei Eintreffen der Polizei oberirdisch im Außenbereich des Grundstücks. Die genauen Umstände des Auffindens sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Bad Hersfeld.

Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Bad Hersfeld – Am Freitag (05.11.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Wildecker mit seinem Pkw die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck. In Höhe der Autobahnanschlussstelle zur A 4 übersah er die für ihn rot zeigende Ampel. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Pkw eines 37-jährigen Friedewalder zusammen, der von der Autobahnabfahrt der A 4 in die B 27 einbog. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war kurzzeitig gesperrt.

18-Jähriger überschlägt sich

Schenklengsfeld – Ein 18-jähriger Hohenrodaer befuhr am Freitag (05.11.), gegen 11.30 Uhr, die Landstraße 3171 aus Richtung Malkomes kommend in Richtung Schenklengsfeld. In Höhe km 1,000 verlor er aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Pkw landet in Bach

Hauneck – Ein 43-jähriger Rasdorfer befuhr am Freitag (05.11.), gegen 11.30 Uhr, mit seinem Pkw die Landstraße 3170 von Eiterfeld in Richtung Eitra. In Höhe der Abfahrt Bodes wollte er nach links abbiegen. Dabei bemerkte er das Fahrzeug einer entgegenkommenden 39-Jährigen aus Hohenroda zu spät. Der 43-Jährige bremste ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 39-Jährige aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Bach. Dort kam sie auf dem Dach liegend zum Stehen und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Hersfeld – Ein 20-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw von Samstag (06.11.), 19.30 Uhr, bis Sonntag (07.11.), 00.30 Uhr, in Bad Hersfeld in der Fritz-Rechberg-Straße am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel des Fahrzeugs und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Zapfsäule beschädigt

Bad Hersfeld – Am Sonntag (07.11.), gegen 2 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Bad Hersfelder die Rudolf-Diesel-Straße in Bad Hersfeld. Bei der Einfahrt auf ein dortiges Tankstellengelände verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen eine Zapfsäule. An der Zapfsäule entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, am Pkw von circa 3.000 Euro.

Außenspiegel abgefahren

Bad Hersfeld – Am Samstag (06.11.), gegen 19.30 Uhr, parkte ein 20-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen silberfarbenen Ford Fiesta am Straßenrand in der Fritz-Rechberg-Straße in Bad Hersfeld. Als der 20-Jährige am Sonntag (07.11.), gegen 0.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel seines Ford Fiestas auf der Straße lag. Ein unbekannter Unfallverursacher hat ersten Erkenntnissen zu folge den Spiegel im Vorbeifahren abgefahren und ist von der Unfallstelle geflüchtet. Es entstand Schaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht dank Zeugen verhindert

Bad Hersfeld – Am Samstag (06.11.), gegen 12.50 Uhr, parkte ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem roten Kia Rio auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße sein Fahrzeug aus. Dabei tuschierte er den schwarzen BMW einer 49-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, wurde jedoch durch einen Zeugen angehalten und zur Unfallstelle zurückgeschickt. Es entstand Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht beim Ausparken

Bad Hersfeld – Am Freitag (05.11.), um 18.30 Uhr, fuhr eine 48-jährige Frau aus Burghaun mit ihrem silberfarbenen Skoda Fabia gegen einen auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße geparkten braunen BMW 520d eines 26-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Anschließend verließ die Frau aus Burghaun die Unfallstelle und kehrte kurze Zeit später zurück. Es entstand Schaden in Höhe von 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht beim Abbiegen

Bad Hersfeld – Donnerstag (04.11.), gegen 8.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit seinem Holztransporter mit Anhänger den rechten Linksabbiegerstreifen der B 27 aus Richtung Bebra kommend. An der Einmündung der B 324 musste der Lkw-Fahrer an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, bog der Transporter-Fahrer nach links ab. Zur selben Zeit befand sich ein unbekannter Pkw-Fahrer auf der linken Abbiegespur und streifte im Vorbeifahren den Transporter. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr der Pkw-Fahrer davon. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht beim Ausparken

Bad Hersfeld – In der Zeit von Donnerstag (04.11.), 14:45 Uhr bis 21 Uhr, parkte eine 47-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren grauen BMW X3 auf einem Parkplatz am Wendeberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der neben dem BMW parkte, touchierte in dieser Zeit das Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Schutzplanke gestreift

Antrifttal – Am Freitag (05.11.), gegen 6.15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Lauterbach mit seinem grauen Suzuki Vitara die L 3070 aus Ruhlkirchen kommend in Richtung Arnshain. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ihm dort eine Sattelzugmaschine mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Daraufhin kam der Autofahrer in einem Kurvenbereich zunächst nach rechts auf die Bankette und streifte im weiteren Verlauf die dortige Schutzplanke. Der Fahrer der Sattelzugmaschine entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.500 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.