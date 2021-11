Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt

Kaiserslautern – Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots) – Drogen, Bargeld

und verbotene Waffen hat die Polizei am Samstagabend in einem Auto und in

Wohnung in Kaiserslautern und in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

sichergestellt.

Kurz vor 19 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Donnersbergstraße einen

23-jährigen Autofahrer. Mit im Wagen saß ein 21-Jähriger. Bei dem Fahrer

stellten die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Außerdem war dem

Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden. Dem 23-Jährigen wurde einer Blutprobe

entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Im Auto des

Verdächtigen fand die Polizei zwei Beutel mit zusammen mehr als 200 Gramm

Marihuana und eine Flasche mit Codein, einem Opiat. Ein Richter ordnete auf

Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen und

die seines 21-jährigen Beifahrers an. In der Wohnung des 23-Jährigen in der

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn fanden die Beamten weiteres Marihuana,

Haschisch, Amphetamin und einen Joint. In der Wohnung des 21-Jährigen im

Stadtgebiet fanden die Polizisten unter anderem eine größere Menge Marihuana,

Haschisch, Amphetamin und Bargeld im hohen vierstelligen Bereich sowie verbotene

Messer, Schlagstöcke und Schlagringe. Das Rauschgift und die Waffen wurden

sichergestellt. Das Auto des 23-Jährigen stellte die Polizei ebenfalls sicher,

um weitere Fahrten ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss zu verhindern.

Gegen die Verdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihnen wird unter

anderem unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen

vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Internetbekanntschaft: Erpressung mit Sex-Video

Kaiserslautern (ots) – Eine 49-Jährige wird von einem Unbekannten mit einem

Sex-Video erpresst. Die Frau hatte den Mann auf einer Dating-Seite eines

sogenannten Sozialen Netzwerks im Internet kennengelernt. Weil sie sich in einer

Beziehung mit dem Unbekannten wähnte, schickte sie ihm ein Video mit sexuellem

Inhalt von sich. Der vermeintliche Franzose fragte die 49-Jährige irgendwann

nach Geld. Angeblich sitze er in Marokko fest. Die Frau ging nicht auf die

Forderungen ein, sie lehnte ab. Als der vermeintliche Liebhaber wieder und

wieder Geld forderte, brach die 49-Jährige den Kontakt ab. Der Unbekannte blieb

hartnäckig. Er schickte das Video an Angehörige der Frau und forderte mehrere

zehntausend Euro von der 49-Jährigen. Sollte sie den Betrag nicht bezahlen,

werde er das Video an ihre Kontakte schicken. Die 49-Jährige handelte richtig:

Sie zahlte nicht und wandte sich an die Polizei. Die Beamten haben ein

Ermittlungsverfahren gegen den Unbekannten eingeleitet.

Sollten auch Sie auf die Masche mit der vorgetäuschten Liebe hereingefallen

sein, scheuen Sie sich nicht, sich an die Polizei zu wenden. Erstatten Sie eine

Anzeige.

Wenn Sie eine virtuelle Beziehung mit einer unbekannten Person haben, bleiben

Sie stets wachsam! Verschicken Sie kein Geld und seien Sie zurückhaltend mit der

Preisgabe persönlicher Daten, Fotos oder Videos. Informationen rund um das

sogenannte „Romance-Scamming“ und wie Sie sich besser davor schützen können

finden Sie unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ im Internet.

|erf

Fahrweise lässt nichts Gutes vermuten

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat die Polizei am

Montagmittag über ein Auto mit merkwürdiger Fahrweise informiert. Der Pkw war

der Frau bereits zuvor auf der A6 wegen seiner komischen Fahrmanöver

aufgefallen, jetzt hatte sie ihn in Reichenbach-Steegen wieder vor sich – mitten

auf der Fahrbahn und in Schlangenlinien.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei die Adresse des

Fahrzeughalters ermitteln und ihm zu Hause einen Besuch abstatten. Der

59-Jährige sollte einen Atemalkoholtest durchführen, war dazu aber nicht in der

Lage. Deshalb musste er mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Straftat im Internet gepostet

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem

Landkreis. Den Beweis für seine Tat lieferte der 21-Jährige selbst – er postete

ein Video im Internet.

Auf dem Video ist der amtsbekannte Mann am Steuer eines hochmotorigen Fahrzeugs

zu sehen, mit dem er durch Kaiserslautern fährt. Dabei zeigt der Tacho gefahrene

Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h an – innerorts sowie im Bereich einer

gefährlichen Einmündung.

Weil der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde

das Video gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |cri

Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen

Kaiserslautern (ots) – Beim Abbiegen an einer Ampel im Stadtgebiet hat ein

Autofahrer am Montagnachmittag eine Fußgängerin verletzt. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen kam der 42-jährige Autofahrer gegen 14.30 Uhr durch die

Pirmasenser Straße und wollte an der Ampelkreuzung nach rechts in die

Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch eine Fußgängerin,

die dort gerade an der Fußgängerampel die Straße überquerte. Der Pkw erfasste

die Frau am Bein, wodurch sich die 61-Jährige Verletzungen zuzog. Der

verständigte Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort. |cri

Dieb verliert Messer

Kaiserslautern (ots) – Ein Messer hat ein Dieb in den vergangenen Tagen an

seinem „Tatort“ in der Baumstraße verloren. Der Unbekannte war in ein Auto

eingestiegen, das über mehrere Tage hinweg unverschlossen vor einem Anwesen

stand.

Am Montagmorgen stellte die Nutzerin des Pkw fest, dass jemand in den Wagen

eingedrungen war und den Innenraum durchwühlt hat. Ersten Überprüfungen zufolge

wurde das Bordbuch gestohlen.

Stattdessen fand die Frau auf dem Rücksitz ihres Audi A3 ein Messer, das ihr

nicht gehört. Offenbar hatte es der Täter verloren. Es wurde zwecks

Spurensicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Polizei ist Diebin auf der Spur

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht eine Diebin, die sich am

Montagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße einen Geldbeutel

unter den Nagel gerissen hat. Die Geldbörse hatte eine junge Frau gegen 10.15

Uhr auf der Ablage an der Postannahmestelle abgelegt. Als sie diese gegen 10.30

Uhr wieder an sich nehmen wollte, war das Portemonnaie verschwunden. Es wurde

später durch einen Mitarbeiter in einer Umkleidekabine wieder gefunden. Bis auf

das Bargeld war alles noch da.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tat von der Videoüberwachung aufgezeichnet

wurde. Auf den Aufnahmen ist eine weibliche Täterin zu sehen. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Nach Unfall abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht gegen einen Mann

mit einem roten Pkw. Der Unbekannte hat am Montagmittag in der Karl-Marx-Straße

einen Unfall verursacht, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Der Mann fuhr

mit seinem Pkw im Kreuzungsbereich der Karl-Marx-Straße/Bismarckstraße auf das

Auto einer verkehrsbedingt wartenden 46-Jährigen. An beiden Autos entstand ein

leichter Sachschaden. Die Frau klagt über Schmerzen im Nackenbereich, lehnte

eine medizinische Versorgung aber ab. Aufgrund des sich bildenden Staus,

vereinbarten die 46-Jährige und der Unbekannte mit ihren Fahrzeugen eine

Parkbucht aufzusuchen und dort auf die Polizei zu warten. Dabei entfernte sich

der Mann von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts

des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise. Wer hat

den Unfall beobachtet? Der Fahrer des Wagens hat schwarze Haare und einen kurzen

schwarzen Bart. Die 46-Jährige gab an, dass er mit einem italienischen Akzent

gesprochen hätte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Beim Abbiegen Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Montagmittag in der

Kahlenbergstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ersten

Ermittlungen zufolge kam der 44-jährige Autofahrer aus der Kahlenbergstraße und

wollte in die Mainzer Straße abbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten

Fahrradfahrer, der gerade über den Radweg entlang der Mainzer Straße fuhr. Es

kam zur Kollision, wobei sich der Fahrradfahrer eine Verletzung am Knie zuzog.

Am Pkw entstand ein Schaden an der Motorhaube. Der Fahrradfahrer lehnte eine

Behandlung durch den Rettungsdienst ab. |elz

Seniorin bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Montagnachmittag in der Fackelstraße eine

Seniorin bestohlen. Nach Angaben der 85-jährigen Frau müssen die Täter

zugegriffen haben, während sie von einer Apotheke aus in Richtung Mall lief. Die

Unbekannten machten sich unbemerkt an dem Trolley zu schaffen, den die Seniorin

hinter sich her zog, und stahlen daraus die Handtasche der Dame.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die Betroffene nicht geben; es war ihr

niemand aufgefallen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 und 15.30 Uhr.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

39-Jährige in Schutzgewahrsam genommen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Randalierer sind der Polizei am späten

Montagabend aus einem Ort in der Verbandsgemeinde Weilerbach gemeldet worden.

Ein Anrufer teilte kurz nach 23 Uhr mit, dass zwei Personen durch die Straßen

ziehen, laut herumschreien und auch an geparkten Fahrzeugen herumhantieren.

Eine Streife rückte aus und konnte vor Ort ein Pärchen ausfindig machen, das

offensichtlich seine Differenzen lautstark austrug. Von den Beamten

angesprochen, wollte sich die Frau aus dem Staub machen, sie konnte jedoch

aufgehalten werden. Allerdings machte die 39-Jährige wirre Angaben und wirkte

völlig desorientiert. Mal schrie sie die Polizisten an, mal fing sie laut an zu

weinen.

Ihr Begleiter gab an, dass sie zusammen Alkohol getrunken hätten – bis die Frau

ausgerastet wäre. Alle Versuche des Mannes und der Polizeibeamten, die

39-Jährige zu beruhigen, brachten keine Besserung der Situation. Weil sie ganz

offensichtlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, nicht wusste, wo sie

war, und auch frierte, wurde die Frau zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam

genommen.

Bei der obligatorischen Durchsuchung ihrer Sachen fanden die Beamten ein kleines

Päckchen Cannabis. Dieses wurde sichergestellt und gegen die 39-Jährige ein

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

|cri

Handfeste Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am

Montagnachmittag im Stadtgebiet gekommen. Ein 64-jähriger Autofahrer übersah

beim Abbiegen von der Eisenbahnstraße in die Alleestraße einen 45-jährigen

Fußgänger, der die Fahrbahn bei der grün anzeigenden Fußgängerampel querte. Der

Fußgänger schlug daraufhin mit der Faust gegen das Beifahrerfenster und wollte

den Fahrer zur Rede stellen. Nachdem dieser aus dem Pkw ausgestiegen war, schlug

der Fußgänger ihm mehrmals ins Gesicht und trat ihn in den Bauch. Der 64-Jährige

schlug ebenfalls zu und bedrohte den Fußgänger mit einem Messer. Gegen beide

wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. |elz

Mit Nacktfotos erpresst

Kreis Kaiserslautern (ots) – Mit Nacktfotos ist ein Mädchen aus dem Landkreis

erpresst worden. Ein Unbekannter hatte ihren Account einer Messenger-App

geknackt. Dadurch erhielt er Zugriff auf mehrere Nacktbilder, die die

Jugendliche dort an männliche Freunde gesendet hatte. Der Unbekannte drohte

damit, dass er die Bilder veröffentlichen werde, wenn er keine neuen Nacktbilder

erhalten würde. Das Mädchen entschied sich dazu, nicht auf die Erpressung

einzugehen, sondern die Polizei einzuschalten. Die Ermittlungen nach dem

Erpresser laufen…

Viele junge Menschen verschicken heutzutage über Messenger intime Bilder. Doch

der Missbrauch intimer Aufnahmen kommt leider häufiger vor, als man denkt. Das

Phänomen solcher Erpressungen mit intimen Aufnahmen nennt sich „Sextortion“ –

zusammengesetzt aus den Wörtern „Sex“ und „Extortion“ (Erpressung). Die Experten

der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes informieren

darüber auf ihrer Internet-Seite www.polizeifürdich.de ausführlich unter

https://s.rlp.de/NgTqT.

Grundsätzlich sollte man, wenn man erotische Selfies von sich gemacht hat und

diese Bilder jemand anderem schicken möchte, genau überlegen, ob der Empfänger

vertrauenswürdig ist. Man sollte darüber nachdenken, was mit den Fotos oder

Videos geschieht, wenn die Freundschaft auseinanderbricht oder aus Freunden

Feinde werden. Sind die Bilder erst einmal weitergegeben, hat man keine

Kontrolle mehr über die weitere Verwendung. Ebenfalls sollte man beachten, dass

Messenger-Apps die vorgeben, für gesendete Bilder keine Speicherfunktion

anzubieten und diese nur für eine bestimmte Zeit beim Empfänger anzuzeigen,

mittels Screenshot-Funktion oder abfotografieren ausgetrickst werden können.

|elz