Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei in Wiesbaden – 54-jähriger Wiesbadener aus Klinik im Rheingau vermisst

Wiesbaden (ots) – (fh)Seit Montag, dem 08.11.2021, wird der 54 Jahre alte Thomas

Albert W. aus einer Klinik in Eltville am Rhein vermisst. Herr W., welcher

ursprünglich aus Wiesbaden stammt, verließ am Montag die Klinik für einen

Spaziergang und kehrte daraufhin nicht zu der Einrichtung zurück. Er wurde

seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen

der Wiesbadener Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden des

Vermissten. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine Gefahr für ihn nicht

auszuschließen.

Herr W. ist etwa 186 cm groß und schlank. Er hat einen grauen Haarkranz mit

lichten Haaren. Zuletzt war er mit einem Trenchcoat, einem Pullover und einem

blauen Hemd bekleidet. Weiterhin trug er eine Jeans und blaue Schuhe der Marke

„Nike“

Hinweise zu dem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Taschendiebe in der Vorweihnachtszeit! Wiesbaden, Mitte,

Fußgängerzone, Montag, 08.11.2021, 08:55 Uhr bis 14:00 Uhr

(jc) Am gestrigen Montag haben Taschendiebe in Wiesbaden, insbesondere in der

Fußgängerzone, ihr Unwesen getrieben. Sie nutzten die beginnende

vorweihnachtliche Einkaufsstimmung, um Beute zu machen. Es wurden insgesamt fünf

Fälle zur Anzeige gebracht, wobei Geldbörsen speziell aus Rücksäcken und

Handtaschen entwendet wurden. Die Täter erbeuteten ein Handy, Bargeld, Kredit –

und EC-Karten sowie private Papiere im Wert von über 1.000 Euro. In einem Fall

nutzte ein Täterpärchen zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Grabenstraße die

Verweildauer des Opfers an einem Schaufenster aus, um deren Geldbörse unbemerkt

zu entwenden. Bei dem Pärchen soll es sich um eine weibliche und eine männliche

Person mit gepflegtem Erscheinungsbild gehandelt haben. Die männliche Person

soll in etwa 180 cm groß, schlank, mit einer dunklen Steppjacke bekleidet

gewesen sein und dunkelbraune, mittellange Haare mit Seitenscheitel gehabt

haben. Die Komplizin soll schulterlanges, dunkelbraunes Haar getragen haben. Die

Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 entgegen. Darüber

hinaus gibt die Polizei den Hinweis, gerade beim Einkaufen auf seine Wertsachen

und Geldbörsen aufzupassen. Bei dichtem Gedränge sollten Sie besonders auf

Taschendiebe achten. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören

nicht in die Außentasche des Rucksacks, sondern sollten dicht am Körper in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Die Handtasche sollte

verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen

werden. Weitere Hinweise zur Vermeidung von Trickdiebstählen gibt es auch im

Internet unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Rohbau – Hochwertiges Diebesgut, Wiesbaden, Südost, Solmsstraße,

Samstag, 06.11.2021, 12:00 Uhr bis Montag 08.11.2021, 07:00 Uhr

(jc) Unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt zu einer Baustelle in der

Solmsstraße und entwenden Kupferdraht im hohen Wert. Wie der Polizei gestern

bekannt wurde, drangen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagfrüh in

den Rohbau ein und entwendeten eine Vielzahl von dort gelagerten Kabeltrommeln.

Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem Diebesgut. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

In Einfamilienhaus eingebrochen,

Wiesbaden, Erbenheim, Am Zollstock, Montag, 08.11.2021, 08:25 Uhr bis 11:30 Uhr

(jc) Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Erbenheim in der Straße

„Am Zollstock“ ein und entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren

Tausend Euro. Die Täter haben am Montagvormittag das Schloss der Kellertür

überwunden und im Anschluss die Räumlichkeiten des Hauses durchsucht, um dann

mit dem erbeuteten Diebesgut die Flucht zu ergreifen. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Tresor gestohlen,

Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Ring, Sonntag, 07.11.2021, 22:30 Uhr bis

Montag, 08.11.2021, 06:10 Uhr

(jc) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Wiesbaden am

Kaiser-Friedrich-Ring ein Tresor aus dem Büro eines Gewerbekomplexes entwendet.

Am Montag wurde der Einbruch durch den geschädigten Firmenchef festgestellt,

woraufhin dieser die Polizei verständigte. Um in das Büro zu gelangen, wurde die

Zugangstür durch die Einbrecher gewaltsam geöffnet und anschließend der Tresor

entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp über 500 Euro. Die

Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0

zu melden.

Lkw-Abfahrtskontrollen auf der Autobahn, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Sonntag, 07.11.2021, 21:15 Uhr bis Montag 08.11.2021, 02:15 Uhr

(wie)In der Nacht von Sonntag auf Montag führte die Autobahnpolizei Wiesbaden

Kontrollen von Lkw-Fahrern durch, die nach dem Ende des Sonntagsfahrverbotes

wieder abfahren wollten. Drei Streifen der Autobahnpolizei überprüften dabei

stichpunktartig die Verkehrstüchtigkeit der Berufskraftfahrer. Zunächst wurden

abfahrbereite Fahrer auf der Tank- und Rastanlage Medenbach kontrolliert. Von 39

überprüften Personen hatten elf Alkohol getrunken. Bei fünf Fahrern war der Wert

des Atemalkoholtestes so hoch, dass eine Abfahrt verhindert werden musste.

Zwischen 1,1 und 2,06 Promille zeigten die Messgeräte bei diesen Fahrern an. Die

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Lkw wurde mit einer Parkkralle

gesichert. Bei weiteren mobilen Kontrollen wurden bis 02:15 Uhr keine Fahrer

unter Alkoholeinfluss mehr festgestellt.

Fußgängerin durch Fahrradfahrer verletzt – Unfallflucht! Wiesbaden, Kurpark,

Montag, 08.11.2021, 07:20 Uhr

(jc) Bei einem Unfall im Kurpark wurde am Montagmorgen gg. 07:20 Uhr eine

Fußgängerin durch einen Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt. Nach dem

Zusammenstoß flüchtete der Fahrradfahrer. Das Alter des Fahrradfahrers wird

durch die 40-jährige Geschädigte auf Mitte 50 geschätzt. Er soll von schlanker

Statur gewesen sein und hatte kurze blonde Haare. Getragen habe er eine schwarze

Jacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Sporthose. Die Polizei nimmt Hinweise

von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Geparkten Omnibus und Toreinfahrt beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden,

Nordenstadt, Geisbergweg Freitag, 05.11.2021, 12:00 Uhr bis Samstag, 07.11.2021,

09:00 Uhr

(jc) Von Freitag auf Samstag ereignete sich im Geisbergweg in Wiesbaden eine

Verkehrsunfallflucht, bei der an einem weißen Omnibus als auch einer Toreinfahrt

ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstanden ist. Der Omnibus war am

Freitagmittag um 12:00 Uhr letztmalig unbeschädigt gesehen worden. Am Samstag um

13:45 Uhr wurden großflächige Beschädigungen auf der Fahrerseite des Busses

festgestellt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Es wird davon

ausgegangen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Omnibus touchierte, die

im unmittelbaren Nahbereich befindliche Toreinfahrt beschädigte und sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen

unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus, Hünstetten-Beuerbach,

Rhönstraße, Montag, 08.11.2021, 12:30 Uhr bis 20:15 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Nachmittages brachen Unbekannte in ein Beuerbacher

Wohnhaus ein. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von 12:30 Uhr bis

20:15 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen. Nachdem

die Einbrecher das Haus durchsucht hatten flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zur Art und Höhe des Stehlgutes können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine

Aussagen getroffen werden. Beim Einbruch entstand Sachschaden von einigen

Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Rollstuhlhebebühne beschädigt, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Samstag,

06.11.2021, 19:00 Uhr bis Sonntag, 07.11.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde in Taunusstein-Wehen die Rollstuhlhebebühne

eines Mehrfamilienhauses beschädigt und dabei hoher Sachschaden verursacht.

Mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag beschädigten unbekannte Vandalen die besagte

Rampe vor dem Hauseingang in der Aarstraße und verursachten so einen Sachschaden

in Höhe von etwa 5.000 Euro. Durch die Beschädigungen, die augenscheinlich mit

roher Gewalt verübt wurden, ist die Rampe nicht mehr funktionstüchtig.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug landet auf dem Dach, Niederlibbach / Strinz-Margarethä, Landesstraße

3274, Montag, 08.11.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen kam ein Pkw auf der L 3274 bei Niederlibbach von der

Fahrbahn ab und landete letztlich auf dem Dach. Der Fahrer verletzte sich

leicht. Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter Mann aus dem

Rhein-Neckar-Kreis die Landesstraße von Niederlibbach in Richtung

Strinz-Margarethä. In Höhe einer Kurve verlor der junge Mann aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW und fuhr eine Böschung hinab.

Das Fahrzeug überschlug sich abseits der Fahrbahn und kam auf dem Dach liegend

zum Stillstand. Dem 25-Jährigen gelang es, sich selbstständig aus dem Fahrzeug

zu befreien. Der leichtverletzte Mann kam zur weiteren Abklärung in ein

Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die L 3274 musste

für die Abschleppmaßnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Unfallflucht in Georgenborn, Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße, Montag,

08.11.2021, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich in der Mainstraße in Georgenborn ein

Verkehrsunfall, dessen Verursacher oder Verursacherin von der Unfallstelle

flüchtete. Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein schwarzer Ford

Fiesta mutmaßlich im Rahmen eines Wendemanövers an der rechten Fahrertür

beschädigt. Bei dem Zusammenstoß entstand am Ford ein Sachschaden in Höhe von

etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Walluf, Am Klingenweg, Montag, 08.11.2021,

14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen einer Unfallflucht,

die sich am Montag in Walluf ereignet hat. Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:00

Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Straße „Am Klingenweg“

vermutlich beim Ausparken einen Citroën C4 in Rot an der hinteren rechten

Fahrerseite. Hierbei entstand Sachschaden von circa 2.500 Euro. Das

unfallverursachende Fahrzeug fuhr daraufhin von der Unfallstelle davon.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.