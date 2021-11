Heidelberg: Stadtnotizen 09.11.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Schulbergweg in Ziegelhausen fast fertig – Bauende voraussichtlich am 20. Dezember

Die Tiefbauarbeiten im Ziegelhäuser Schulbergweg stehen kurz vor dem Abschluss. Allerdings verschiebt sich das Bauende witterungsbedingt nochmal etwas nach hinten: Statt Ende November wird die Baumaßnahme voraussichtlich am 20. Dezember 2021 abgeschlossen. Solange bleiben die Vollsperrung und die Umleitung der Buslinie 36 noch bestehen.

Auch die angekündigte Sperrung der Karl-Christ-Straße verschiebt sich entsprechend. Um den Lückenschluss an der Einmündung Schulbergweg / Karl-Christ-Straße herzustellen, wird die Durchfahrt hier voraussichtlich von Montag, 6. Dezember, bis Sonntag, 19. Dezember, gesperrt. Der Verkehr wird über die Hirtenaue umgeleitet. Im Zuge dessen erfolgen auch Arbeiten, die die Anwohnerinnen und Anwohner bei Starkregenereignissen besser schützen sollen. Auf der Innenseite der Kurve wird ein Straßenablauf in einen sogenannten Bergeinlauf umgebaut, der durch seine besondere Geometrie mehr schnell fließendes Regenwasser aufnehmen kann. Vor den Hausnummern 14 und 16 wird eine 8,50 Meter lange Schlitzrinne eingebaut, um das aus der Karl-Christ-Straße fließende Oberflächenwasser aufzunehmen. Beide Maßnahmen – Bergeinlauf und Rinne – führen zu einer deutlich verbesserten Entwässerungssituation.

Schulbergweg: Was wird gemacht?

Der Schulbergweg ist das größte Tiefbauprojekt im Stadtteil und zugleich eine der derzeit aufwendigsten Baumaßnahmen in Heidelberg. Seit September 2019 wird hier in zwei Abschnitten gebaut. Insgesamt wurden 1.800 Quadratmeter Asphalt aufgebracht, 110 Meter Stützwand gebaut und 200 Meter Hauptkanal verlegt. Zudem wurden neue Gas- und Wasserleitungen sowie Leerrohre im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus verlegt. Die Arbeiten sind Teil des Stützmauer- und Straßenerneuerungsprogramms der Stadt. Beteiligt sind das städtische Tiefbauamt, die Stadtbetriebe Heidelberg mit den Sparten Abwasser und Breitbandausbau sowie die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Die Gesamtkosten betragen rund 2,38 Millionen Euro.

Ausblick: Bauarbeiten im Jahr 2022

Ausbau und Erneuerung von Leitungen werden im Stadtteil Ziegelhausen zum Jahresanfang 2022 fortgesetzt: Im Friedhofweg und in der Reinhard-Hoppe-Straße erfolgt der Glasfaserausbau. Ab März 2022 bis voraussichtlich Ende 2024 werden die Leitungen im Rudolf-Stratz-Weg und der Reinhard-Hoppe-Straße erneuert. Die Stadt informiert Anwohnerinnen und Anwohner vor Baustart.

Boxbergknoten: Sperrung auch am Mittwoch, 10. November

Der Zustand der Heidelberger Brücken wird regelmäßig von der Stadt überprüft. Seit Anfang November steht an der Brücke über die Karlsruher Straße am Boxbergknoten eine detaillierte Bauwerksuntersuchung an. Diese dauert nun länger als ursprünglich geplant. Daher wird am Mittwoch, 10. November 2021, die südliche Fahrspur für einen Tag gesperrt. Am Samstag, 13. November, werden von 4 bis 6 Uhr die Restarbeiten auf der Brücke erledigt. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Der öffentliche Nahverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Hochwasserbüro mit neuer Adresse

Das Hochwasserbüro der Stadt Heidelberg hat eine neue Adresse. Ab sofort sind die Einsatzkräfte im Hochwasserfall in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt, Untere Neckarstraße 70, zu finden. In der Vergangenheit wurden die Räumlichkeiten ein Gebäude weiter, in der Unteren Neckarstraße 72 genutzt. Vorteile des neuen Standorts: Die räumliche Nähe zur Feuerwehr ist ein wichtiger Baustein, um bei Hochwasserereignissen oder im Katastrophenfall möglichst gut und effizient zusammenzuarbeiten. Auch bieten die neuen Räumlichkeiten der Hochwassereinsatzleitung vom Tiefbauamt sowie vom Abwasserzweckverband Heidelberg bessere Voraussetzungen und mehr Platz, um den Hochwassereinsatz zu steuern. Das ist auch angesichts der Corona-Pandemie wichtig, um bei steigenden Fallzahlen das erforderliche Personal sicher verteilen und einsetzen zu können. Zusätzlich kann von den Einsatzorten Tiefbauamt, Hochwassercontainer und auch teilweise aus dem Homeoffice gearbeitet werden.

Das Hochwasserbüro der Stadt Heidelberg 72 ist ab einem Pegelstand von 2,90 Meter unter Telefon 06221 58-27590 oder persönlich für Auskünfte zu erreichen.

www.heidelberg.de/hochwasser