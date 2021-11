Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 9. November wurde um 00:15 Uhr ein Rollerfahrer in der Martin-Luther-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 38-Jährige verfügte jedoch nicht über eine für das Kleinkraftrad erforderliche Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Neustadt: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 8. November wurde kurz vor Mitternacht ein 34-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße in Neustadt unterzogen. Dabei konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Als Grund gab er an, dass er keinen Führerschein besitze. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten deutliche drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Neustadt: Defekt an Maschine verursacht Verkehrsbehinderungen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ausgelaufenes Öl an einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine war der Grund, warum es heute Morgen (09.11.2021) im Bereich der Branchweilerhofstraße/Schlachthofstraße zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kam. Der Bauhof der Stadt Neustadt nahm sich rasch der Verunreinigungen an und gab nach entsprechenden Gegenmaßnahmen die Straßen wieder frei.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):