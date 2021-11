Speyer: Weihnachtsmarkt sucht Kunsthandwerker – Kreative Köpfe gefragt

Speyer – Bald ist es wieder so weit: An den vier Adventswochenenden öffnet der bekannte und beliebte Kunsthandwerkermarkt im Rathausinnenhof endlich wieder seine Tore. Ein Jahr der pandemiebedingten Pause hat aber leider dazu geführt, dass einige Traditionsbeschicker 2021 nicht wie gewohnt am Kunsthandwerkermarkt teilnehmen und ihre Werke ausstellen werden. Das hat unterschiedliche Gründe: einige haben ihr Handwerk aufgegeben, andere haben nicht genug Ware für einen Markt produziert, weil man von einer Absage ausging und wieder andere gehören selbst zur Risikogruppe und möchten sich nicht dem Kontakt mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Menschen aussetzen.

„Damit unsere Kunsthandwerkerzelte an den Ausstellungswochenenden nicht in Teilen leer stehen bleiben, sind wir nun auf der Suche nach Kunsthandwerkern, Bastlerinnen und Bastlern und kreativen Köpfen, die Lust haben, ihre Werke im Hof des Rathausensembles den Besucherinnen und Besuchern zu präsentierten. Auch Neulinge sind herzlich eingeladen, die Chance, den Speyerer Weihnachtsmarkt mitzugestalten, zu nutzen“, unterstreicht Marktmeisterin Heidi Jester.

Es bestehen noch Kapazitäten an allen vier Adventswochenenden – vom 26. bis 28. November, vom 3. bis 5. Dezember, vom 10. bis 12. Dezember sowie vom 17. bis 19. Dezember 2021. Geöffnet ist jeweils freitags von 16 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Interessierte müssen immer mindestens ein volles Wochenende ausstellen. Die Standgebühr beläuft sich in diesem Jahr – pandemiebedingt reduziert – auf 82,50 Euro für das Zelt sowie rund 60 Euro für den Stromanschluss. Die Zelte sind mindestens 3×3 Meter groß, teilweise auch 4×3 Meter.

Interessierte wenden sich bitte bis spätestens Freitag, 19. November 2021 direkt an Markmeisterin Heidi Jester unter Tel. 06232/14-2748 oder per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de.