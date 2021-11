Egal in welchem Onlineshop Sie unterwegs sind, schnell hat man eine relativ hohe Summe an Produkten im Warenkorb. Vor allem bei Klamotten oder Möbeln möchte man beim Anblick der Summe, den Shop dann am liebsten schnell wieder schließen.

Doch das muss nicht sein, denn für die meisten Shops gibt es Online-Gutscheine. Damit können Sie viele Rabatte auf Ihre Lieblingsprodukte erhalten und den zu zahlenden Betrag deutlich verringern. Wir erklären Ihnen im Folgenden, welche Arten von Gutscheinen es überhaupt gibt und worauf Sie dabei achten sollten.

Wo findet man Online-Gutscheine?

Viele Gutscheine werden bereits im Shop selbst angezeigt und können einfach übernommen werden. Doch auch wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie vor dem Kauf kurz schauen, ob es passende Rabattcodes gibt. Dazu geben Sie einfach den Shopnamen und das Wort “Gutschein” in Ihre Suchmaschine ein und schon erhalten Sie eine Reihe von Ergebnissen.

Sie können aber auch direkt auf Gutschein-Portalen nach Rabatten schauen. So finden Sie auf tripplo.com Codes für Yomonda und viele andere Marken sowie Onlineshops. Schauen Sie direkt auf dem Portal nach passenden Rabatten und sparen Sie sich eine lange Suche.

Wann ist Shoppen mit Gutscheinen sinnvoll?

Generell sind Online-Gutscheine eine einfache Möglichkeit, um Geld zu sparen. Vor allem, wenn Sie hochpreisige Anschaffungen oder einen umfangreichen Online-Einkauf planen, sind die Rabatte sehr sinnvoll. Nur um zu sparen, sollten Sie damit jedoch auch nicht einkaufen, teilweise sind die Online-Gutscheine an einen Mindestbestellwert gekoppelt, sodass Sie dann Teile kaufen, die Sie eigentlich gar nicht benötigen.

Zudem sollten Sie die Gutscheine nur von seriösen Anbietern, wie zum Beispiel Tripplo.com beziehen, da teilweise Fake-Gutscheine genutzt werden, um Sie in dubiose Shops zu locken.

Welche Art von Gutscheinen gibt es?

Im Folgenden die gängigsten Arten von Online-Gutscheinen, auf die Sie achten sollten:

Neukundenrabatt

In den meisten Shops werden Neukundenrabatte angeboten. Vor allem Anbieter für Sportwetten werben oft damit. Diese Rabatte sorgen für eine einmalige Ersparnis, wenn Sie vorher noch nicht im Shop registriert waren. Natürlich soll der Gutschein als Anreiz dienen, erstmalig dort einzukaufen. Schauen Sie, ob der Rabatt an einen Mindestbestellwert gekoppelt ist und vergleichen Sie trotzdem die Preise in anderen Onlineshops.

Gutschein für Newsletter-Anmeldung

Newsletter landen meistens im Spam-Ordner und werden nicht weiter beachtet. Sie können sich allerdings trotzdem hin und wieder lohnen, nämlich wenn Sie der Onlineshop für die Anmeldung eines Newsletters, mit einem Gutscheincode belohnt. Wenn Sie die regelmäßige E-Mail irgendwann nicht mehr interessiert, können Sie den Newsletter auch einfach wieder abbestellen, den Code haben Sie aber trotzdem.

Cashback-Gutscheine

Beim Cashback erhalten Sie nach Ihrem Kauf bares Geld zurück. Diese Aktionen findet man in Onlineshops eher selten, jedoch kommen sie auch hier ab und zu vor. Dabei wird eine Aktionsware zum regulären Preis gekauft und anschließend können Sie beim Cashback-Partner die Kaufbestätigung einreichen und schon erhalten Sie einen Teil des gezahlten Preises zurück.

Aktionstage

Rund um Weihnachten, Black Friday, Start der Gartensaison und vielen weiteren Aktionstagen, finden sich immer wieder tolle Rabatte. Wer richtig sparen möchte, sollte auf solche Ereignisse warten und dann nach passenden Rabatten schauen.

Mengenrabatt

Auch in Onlineshops gibt es Rabatte, wie “Kaufe 3 T-Shirts und zahle nur 2”. Wenn die Auswahl groß ist und Sie entsprechend viele Aktionsprodukte finden, dann können Sie durch solche Mengenrabatte ebenfalls einiges an Geld sparen.

Rabatte auf Produktgruppen

Je näher der Sommer rückt, desto weniger dicke Pullis werden bestellt. Dann lassen sich in vielen Onlineshops attraktive Sales finden, da jeder Shop die Saisonware loswerden möchten. Viele Produktgruppen werden mit Rabatten versehen und sind beim antizyklischen Kauf deutlich günstiger.

Gratis Versand

Viele Shops bieten auch Online-Gutscheine für einen kostenlosen Versand an. Entweder fällt dieser durch die Eingabe eines Codes weg oder wenn Sie einen bestimmten Mindestbestellwert erreichen. Den gratis Versand können Sie ruhig mitnehmen, aber zu einem Schnäppchen wird der Einkauf dadurch natürlich nicht.

Schauen Sie entweder nach einem passenden Gutschein-Code, wenn Sie Ihren Warenkorb bereits gefüllt haben oder schauen Sie bereits vorher, welche Shops Rabatte anbieten und suchen erst daraufhin nach passenden Produkten. Mit beiden Varianten profitieren Sie von teils hohen Preisnachlässen.