Grünberg: Mit Würgeholz und Langstock unterwegs

(ots) – Auf einem Parkplatz in der Gießener Straße fiel Montagabend 08.11.2021 ein alkoholisierter Mann mehreren Passanten auf. Gegen 20.35 Uhr torkelte er über eine Kreuzung. Eine Streife konnte den 50-jährigen Grünberger wenig später kontrollieren. Er hatte ein Nunchaku dabei und überließ es nach Aufforderung den Polizeibeamten. Anschließend wurde der offenbar angetrunkene Mann entlassen. Offenbar wollte er in seiner Wohnung seinen Rausch ausschlafen.

Er blieb jedoch nicht lange dort: Keine halbe Stunde später, gegen 21.15 Uhr, meldete ein Passant erneut einen auffälligen Mann in Grünberg. Zwei Streifen trafen auf den 50-Jährigen, der einen sogenannten Bojutsu-Langstock mit sich führte. Er schwang diesen Stab über seinen Kopf und schlug gegen ein Geländer. Der Aufforderung, den Stock wegzulegen, kam er nicht nach.

Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Sie stellten seinen Stock sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Buseck: Geldautomaten gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Durch zwei laute Knallgeräusche wurden Anwohner am Dienstagmorgen in der Mollner Straße in zentraler Lage in Großen-Buseck geweckt. Offenbar erbeuteten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe und richteten einen hohen Sachschaden an.

Gegen 03.30 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass es offenbar zu einer Sprengung eines Geldautomaten in Großen-Buseck kam. Die ersten Streifen stellten fest, dass es zu einem hohen Schaden im Bereich des Geldautomaten bzw. der dortigen Filiale eines Geldinstitutes gekommen war. Erste Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Zeugen berichteten, von drei Personen, die mit einem dunklen Audi (Limousine) mit hoher Geschwindigkeit wegfuhren.

Entsprechende erste Untersuchungen und Ermittlungen, bei denen auch Entschärfter des Landeskriminalamtes beteiligt waren, ergaben, dass offenbar Sprengstoff benutzt und gezündet wurde. An dem Gebäude entstand sehr hoher Sachschaden. Auch drei Fahrzeuge, die in der Nähe abgestellt waren, wurden durch die Sprengung beschädigt. Aktuell wird geprüft, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kripo sucht dringend Zeugen, die am frühen Morgen etwas beobachtet haben und weitere Hinweise zu dem Audi oder anderen auffälligen Fahrzeugen geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Grünberg: 31-Jähriger schlägt 2 Personen

Am Montagabend kam es gegen 18.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Mann und 2 Personen im Alter von 13 und 15 Jahren. Die Beteiligten gerieten im Zug von Gießen nach Grünberg in Streit, welcher sich auf dem Weg in die Kantstraße fortsetzte. Dort schlug der 31-Jährige auch den Minderjährigen gegen den Hinterkopf.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Polizei warnt und sucht nach Zeugen

Grünberg/Gießen (ots) – Immer wieder warnt die Polizei aus gegebenem Anlass vor falschen Handwerkern und Trickdieben. Diese unangemeldet auftauchenden Arbeiter gelangen unter einem vorgetäuschten Vorwand in die Wohnung des zukünftigen Opfers. Mitte und Ende Oktober kam es zu zwei Fällen, bei dem die Betrüger in die Wohnung der Betroffenen kamen.

Am 14.Oktober 2021 gegen 12.30 Uhr klingelte ein Unbekannter in der Londorfer Straße (Grünberg) an der Haustür einer 87-jährigen Frau und gab sich als vermeintlicher Handwerker aus. Unter dem Vorwand aufgrund eines Wasserschadens in der Nachbarschaft und daraus resultierenden Störungen in den Leitungen ins Haus zu müssen, ließ ihn die Seniorin rein. Während die Bewohnerin den Betrüger in den Keller führen wollte, ließ er die Haustür offen. Daraufhin kam offenbar ein Komplize unbemerkt ins Haus und konnte die Räumlichkeiten im Obergeschoss durchsuchen. Im Keller erklärte der Trickdieb etwa 15 Minuten lang die Waschmaschinen- und Trocknerbenutzung. In dieser Zeit konnte sein Kompagnon Bargeld und hochwertige Colliers sowie Ringe einstecken. Damit die Bestohlene offenbar Angehörige oder Polizei nicht verständigen konnte, entwendete er ebenso das Haustelefon. Anschließend rief er laut, dass er fertig sei und verließ zusammen mit dem Dieb aus dem Keller schlagartig das Haus. Der Polizei liegt lediglich die Beschrebung des Diebes vor, der mit der Seniorin in den Keller ging. Der unbekannte Mann ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Er sprach deutsch und hatte ein deutsches Erscheinungsbild. Er trug ein graues Basecap, ein graues Sakko und eine graue Hose.

Fast 14 Tage später, am 27. Oktober ereignete sich in der Löberstraße in Gießen ein merkwürdiger Fall. Zwischen 16.45 und 16.50 Uhr gab sich ein Unbekannte als Stadtwerke-Mitarbeiter bei einem über 80-jährigen Mann aus. Er müsse Wasserleitungen überprüfen sowie spülen und gaukelte dem Bewohner vor, dass die Rohre sonst platzen würden. Er zeigte dem Senior ein rotes Funkgerät und bat ihn, mit dem Mitarbeiter Herrn Schmidt zu sprechen. Dem Bewohner kam die Situation komisch vor und ließ den Unbekannten in der Wohnung nicht aus den Augen, so dass dieser offenbar ohne Diebesgut die Wohnung verließ. Beschreibung des Verdächtigen: Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat einen gebräunten Hautteint und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug ein schwarzes Basecap, eine schwarze Jacke, eine beigefarbene Hose und Handschuhe. In seiner Hand hatte er ein schwarzes Büchlein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollten Sie zum Schutz vor Trickdieben folgende Ratschläge beherzigen.

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung.

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort, legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung?

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Weitere Informationen zum Schutz vor derartigen Betrügereien stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de (Prävention) und unter www.polizei-beratung.de.

Laubach: Einbrecher fliehen ohne Beute

Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße. Am Montag zwischen 18.00 und 19.30 Uhr brachen sie ein gekipptes Fenster auf und stiegen in das Haus ein und durchsuchten einen Raum.

Aus unbekannten Gründen ließen sie offenbar von ihrem Vorhaben ab und verließen das Haus. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Rangieren Nissan touchiert

Am Freitag (05.November) zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren in der Licher Straße (Höhe 76) einen geparkten weißen Nissan. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Ausweichmanöver führt zu Unfall – Radfahrer gesucht

Ein 22-jähriger Mann aus Staufenberg in einem Daimler befuhr am Freitag (29.Oktober) gegen 23.15 Uhr die Teichstraße in Wieseck in Richtung Marburger Straße. Beim Abbiegen übersah der Daimler-Fahrer aufgrund der Dunkelheit und schlechten Beleuchtung einen unbekannten Radfahrer, der die Marburger Straße auf dem entgegengesetzten Gehweg in Richtung Innenstadt befuhr. Durch ein Ausweichmanöver konnte der 22-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Radler verhindern, kollidierte jedoch mit einer Verkehrsinsel.

Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen Mann mit dunkler Jacke und einem dunkelgrauen Fahrrad. Wer kann Angaben zu der Identität des Radlers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer angefahren

Ein 25-jähriger Radfahrer aus Gießen und ein zunächst Unbekannter befuhren am Montag (08.November) gegen 09.00 Uhr hintereinander die Liebigstraße in Richtung Aulweg. An der Einmündung zum Aulweg beabsichtigte der Unbekannte nach rechts abzubiegen und stieß gegen das Fahrrad. Der 25-Jährige konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich jedoch leicht. Anschließend fuhr der Unbekannte davon.

Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Radler konnte sich das Kennzeichen notieren. Die Ermittlungen führten zu einem 39-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Chevrolet beschädigt

Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstag (14.Oktober) gegen 18.00 Uhr und Montag (08.November) 12.00 Uhr im Kropbacher Weg (Höhe 31-37) einen geparkten Chevrolet. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Spark zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Langgöns: Kontrolle verloren

Montagabend (08.November) gegen 21.45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Gießen in einem Opel den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Im Bereich einer Baustelle überfuhr der Opel-Fahrer aufgehäufte gelbe Fahrbahnmarkierungen, erschrak sich und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Daraufhin stieß der Opel gegen die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Biebertal: Zusammenstoß mit Reh

Am Montag (08.November) gegen 22.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Biebertal in einem Audi die Landstraße 3286 von Waldgirmes nach Biebertal als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh lief anschließend in unbekannte Richtung davon. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Staufenberg: Wildunfall

Trotz eines Bremsmanövers konnte ein 19-jähriger Mann aus Staufenberg in einem VW den Zusammenstoß mit einem Reh auf der Landstraße 3146 zwischen Treis und Mainzlar nicht verhindern. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Hungen: Anhänger macht sich selbstständig

Am Montag (08. November) gegen 19.00 Uhr stellte eine 71-jährige Frau einen Anhänger am Fahrbahnrand der Vordergasse in Bellersheim ab und sicherte ihn mit Backsteinen vor dem Wegrollen. Offenbar reichte die Sicherung nicht aus, der Anhänger setzte sich in Bewegung und stieß gegen eine Hauswand.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 550 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B49/Grünberg: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger Mann aus Grünberg in einem BMW befuhr am Montag (08.November) gegen 16.45 Uhr die Bundesstraße 49 von Grünberg nach Reiskirchen und beabsichtigte nach Harbach abzubiegen. Dabei übersah der Grünberger den Renault eines 24-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Renault-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der 24-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 9.150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Im Kreisel Radfahrerin angefahren

Am Montag (08.November) gegen 14.35 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Linden in einem Dacia die Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Offenbar missachtete der Dacia-Fahrer die Vorfahrt einer 85-jährigen Radfahrerin, die sich bereits im Kreisel befand. Der Lindener stieß leicht gegen das Rad und die Radlerin kam zu Fall.

Dabei zog sich die 85-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Zapfhahn abgerissen

Ein zunächst Unbekannter beabsichtigte an einer Tankstelle in der Gießener Straße zu tanken und steckte den Zapfhahn in sein Fahrzeug. Da der Tankautomat kein Bargeld annahm, setzte sich der Unbekannte in sein Fahrzeug, vergaß den Zapfhahn und fuhr los. Der Tankstutzen riss ab. Anschließend blieb der Unbekannte stehen, entfernte den Stutzen und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 74-Jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg/B49: 70-Jähriger nach Unfall schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 70-jährigen Autofahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Der in Reiskirchen lebende Mann war am Freitagabend (05.November) gegen 22.55 Uhr auf der Bundesstraße 49 von Grünberg in Richtung Lindenstruth unterwegs. In einer Linkskurve kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben.

Der PKW knallte gegen einen Baum, welcher teilweise auf das Fahrzeug stürzte. Nachdem der Verletzte in eine Klinik kam, wurde sein Audi durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An dem Fahrzeug entstand offenbar Totalschaden.

Gießen: Unfall in der Lahnstraße

Am Dienstag (09.November) gegen 11.40 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Mann in einem Renault von einem Grundstück in die Lahnstraße einzubiegen. Offenbar übersah der Renault-Fahrer dabei eine 64-jährige Frau in einem Skoda, die ebenfalls auf dem Grundstück unterwegs war und in Richtung Lahnstraße fahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

