Brandverdacht in Klinikgebäude

Kassel (ots) – Am Montagabend gegen 21:25 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein starker Brandgeruch aus einem Klinikgebäude an der Mündener Straße in Bad Karlshafen gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden starke Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zum Einsatzort entsandt, da zunächst davon auszugehen war, dass Patienten der betroffenen Station oder gar des Gebäudes evakuiert werden müssen.

Zur Sicherung der Rettungswege sowie Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden Streifen der Polizeistation Hofgeismar, des Polizeireviers Nord aus Vellmar sowie zwei Streifen der Hessischen Bereitschaftspolizei entsandt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Ursache des Brandgeruchs schnell lokalisiert werden. Ein technischer Defekt an einer Beleuchtungseinrichtung hatte einen Kurzschluss ausgelöst. Ein offenes Feuer wurde nicht festgestellt.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag beziffert. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Matratze brannte in Flur von Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz

Kassel (ots) – In der Nacht zu Dienstag 09.11.2021 kam es gegen 22:15 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses am Holländischen Platz zum Brand einer Matratze. Erste Löschversuche von Bewohnern und das schnelle Eingreifen der Kasseler Feuerwehr verhinderten, dass sich das Feuer weiter ausbreitete und es zu einem größeren Schaden kam. Vorwiegend war der Flur verraucht worden, den die Feuerwehr anschließend mit einem Lüfter entrauchte.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die ersten Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes am Brandort ergaben, dass die Matratze offenbar angezündet worden war. Aufgrund der Angaben von Bewohnern gerieten 2 Männer in Verdacht, die regelmäßig in dem Flur im Bereich der Matratze nächtigen sollen und sich auch zum Zeitpunkt des Brandausbruchs dort aufhielten.

Die beiden 31 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen konnten durch die Polizei noch im Bereich des Hauses ausfindig gemacht und festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen versuchter Brandstiftung ermittelt. Da der 31-Jährige zudem offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm auf der Polizeidienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an und werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Autodiebstahl scheitert am wachsamen Nachbarn

Kassel-Wolfsanger (ots) – An einem wachsamen Nachbar sind in der Nacht zu Dienstag 09.11.2021 bislang unbekannte Autodiebe im Kasseler Stadtteil Wolfsanger gescheitert. Zwei Täter hatten gegen 4:30 Uhr im Wohngebiet zwischen Fuldatalstraße und Triftweg versucht, einen hochwertigen Audi S 4 zu stehlen. Der Nachbar des Autobesitzers war jedoch auf das nächtliche Treiben der 2 Unbekannten aufmerksam geworden, von denen einer bereits in dem Audi saß. Möglicherweise hatten sich die professionell agierenden Täter die Keyless-Go-Funktion des Wagens zunutze gemacht und diesen mittels sogenannter Funkstreckenverlängerung geöffnet.

Als der Zeuge aus dem Haus lief, ergriffen die Autodiebe jedoch sofort die Flucht zu Fuß und stiegen vermutlich in ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug. Zu dem Fluchtwagen liegt momentan keine weitere Beschreibung vor.

Die beiden Täter sollen maskiert gewesen sein. Einer von ihnen soll eine schlanke, sportliche Statur haben, etwa 1,75 Meter groß sein und eine braune Stoffhose sowie einen dunkelgrünen Parka getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Stadtteil Wolfsanger in der Nacht zum heutigen Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen