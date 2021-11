Katze schlägt Trickdieb in die Flucht

Frankfurt/Nieder-Erlenbach (ots)-(em) – Am Montagmittag 08.11.2021 haben sich 2 Trickdiebe als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben und auf diese Art und Weise versucht an Wertgegenstände einer 84-jährigen Frau zu gelangen, dank ihrer Katze ohne Erfolg.

Gegen 13.00 Uhr suchten 2 Männer in der Straße Feldbergblick eine 84-jährige Frau auf. Die beiden gaben sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und gelangten, da die 84-Jährige in der Vergangenheit bereits Angebote dieses Dienstes in Anspruch genommen hatte, auf diese Weise in das Haus der Dame. Die beiden Täter erkundigten sich danach,

ob bzw. wo im Haus sie ihre Wertgegenstände deponiert habe.

Die Frau reagierte besonnen und gab keine Auskunft. Nach ein paar Minuten verließen die mutmaßlichen Trickdiebe das Anwesen schließlich unverrichteter Dinge. Offensichtlich litt einer der beiden Täter unter einer Katzenhaarallergie und hatte daher das Weite gesucht.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche. Immer wieder geben sich Trickdiebe als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus, um an Wertgegenstände sowie das Vermögen älterer Menschen zu gelangen. Seien Sie daher immer skeptisch und überprüfen Sie im Zweifel, ob es sich bei den vor Ihrer Tür befindlichen Personen tatsächlich um Mitarbeiter eines Pflegedienstes handelt. Bitten Sie diese kurz vor der Tür zu warten und rufen Sie den Pflegedienst unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer an, um sich zu vergewissern, ob diese tatsächlich bei dem genannten Unternehmen tätig sind. Sollten Sie sich unsicher sein, rufen Sie die Polizei an.

Tödlicher Unfall – Mann von ICE erfasst

Frankfurt am Main/Offenbach (ots) – Am Bahnhof Frankfurt am Main Süd kam es am Montagabend 08.11.2021 zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem ein 46-jähriger Mann aus Offenbach gegen 22.45 Uhr, von einem einfahrenden ICE erfasst und tödlich verletzt wurde. Nach Aussage von Zeugen gegenüber der Bundespolizei hatte sich der Mann am Bahnsteig von Gleis 4 aufgehalten.

Als der ICE 22 in den Bahnhof einfuhr, sei er von dort ins Gleis gesprungen und über die Gleise zum Bahnsteig von Gleis 5 gelaufen. Der Lokführer gab einen Achtungspfiff ab und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Mann erfasst und hierbei tödlich verletzt wurde.

Der Bahnhof Frankfurt-Süd wurde kurz darauf komplett für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei sicherten die Unfallstelle.

Die etwa 75 Reisenden, die sich im ICE 22 aufgehalten haben, konnten den Zug unverletzt über den Bahnsteig verlassen und mussten ihre Reise später mit anderen Zügen fortsetzen. Der Lokführer des ICE stand unter Schock und musste abgelöst werden. Etwa eine Stunde später konnte der Bahnhof, bis auf die Gleise 4,5 und 6 wieder freigegeben werden. Die komplette Aufhebung der Sperrungen erfolgte gegen 01.45 Uhr nach Abschluss der Ermittlungen an der Unfallstelle.

Bisher ist nicht bekannt aus welchen Gründen der Mann über die Gleise gelaufen ist. Dies ist weiter Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen, die vom Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen wurden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 57 Zügen zu Verspätungen, 7 Züge mussten umgeleitet werden.

Fahrräder nach Diebstahl sichergestellt

Frankfurt-Bahnhofsviertel/Bornheim/Westend (ots)-(dr) – Beamte der Polizei haben am Montag 08.11.2021, zwei mutmaßliche Fahrraddiebe im Bahnhofsviertel und Westend festgenommen. Gegen 16:50 Uhr kontrollierten Beamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) einen 35-jährigen Mann in der Niddastraße, der mit einem E-Bike unterwegs war. Bei der Überprüfung des Rades konnte der Mann zwar keinen Eigentumsnachweis vorlegen, er gab jedoch an, dieses vor einem Jahr bei einem Händler erworben zu haben. Die Beamten hegten allerdings Zweifel an den Angaben des Mannes, der in der Vergangenheit wegen Fahrraddiebstählen in Erscheinung getreten war. Sie sollten mit ihrem polizeilichen Spürsinn Recht behalten. Weitere Ermittlungen führten sie zu dem Verkäufer des Rades, welcher den Kontakt zum rechtmäßigen Besitzer vermitteln konnte. Der Eigentümer konnte schließlich angeben, dass sein Rad erst in der vergangenen Nacht in Bornheim gestohlen worden war. Die Beamten stellten das entwendete E-Bike der Marke Haibike sicher, das nun wieder an den Geschädigten ausgehändigt wird. Der 35-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein zweiter Fall ereignete sich gegen 17 Uhr im Westend, als eine Passantin einen 58-jährigen Mann beobachtete, wie dieser in der Hamburger Allee mit einem Werkzeug an einem Damenrad hantierte. Nachdem dieser offenbar das Fahrradschloss geknackt hatte, entfernte er sich mit dem Rad in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Ludwig-Erhard-Anlage. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streife des 13. Reviers den gesuchten Mann anhand der Täterbeschreibung samt gestohlenem Rad noch in der Nähe festzunehmen. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Der 58-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Videoaufnahmen führten zur Festnahme

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Durch die Auswertung von Videoaufnahmen gelang es Beamten der Bundespolizei am Montagmittag 08.11.2021 einen 15-jährigen Jugendlichen festzunehmen, der am Morgen des gleichen Tages einer 23-jährigen Frau aus Fulda im Frankfurter Hauptbahnhof ein hochwertiges Laptop entwendet hatte.

Wie die Frau nach dem Diebstahl bei der Bundespolizei angab, hätte ihr ein unbekannter Täter in einem Restaurant im Hauptbahnhof die Tasche mit ihrem Laptop entwendet. Ermittler der Bundespolizei konnten bei der späteren Auswertung von Videoaufzeichungen den Täter erkennen und nur wenig später im Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen.

Der gestohlene Laptop konnte leider nicht wieder aufgefunden werden. Über den Verbleib wollte sich der Jugendliche nicht äußern. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Verkehrsunfall zwischen Pkw und U-Bahn

Frankfurt-Riederwald/Seckbach (ots)-(em) – Montagnachmittag 08.11.2021 kam es zwischen einem Fiat Panda und einer U-Bahn der Linie 4 zu einem Verkehrsunfall. Der 53-jährige U-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock und ein Fahrgast wurde mutmaßlich leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr war eine 23-jährige Frau mit einem Fiat Panda in der Straße Am Erlenbruch in Fahrtrichtung Borsigallee unterwegs. Auf der Höhe der Flinschstraße beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen.

Als die Ampel grün wurde fuhr sie los, musste jedoch, noch bevor sie abbiegen konnte, verkehrsbedingt warten. Als sie schließlich nach links abbog, kollidierte sie mit der U-Bahn der Linie 4, welche zwischenzeitlich grün hatte und in Richtung Haltestelle “Gwinnerstraße” unterwegs war. Der U-Bahn-Fahrer hatte noch versucht mittels einer Notbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, jedoch ohne Erfolg. Die Bahn erfasste das Auto an dem linken Heck.

Der 53-jährige U-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock. Die 23-jährige Fiat-Fahrerin blieb zum Glück unversehrt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich jedoch ein Fahrgast leicht verletzt haben. Dieser war, als die Polizei vor Ort eintraf, jedoch nicht mehr anzutreffen.

Der betreffende Fahrgast wird darum gebeten, sich an das 18. Polizeirevier Tel. 069/755-11800 zu wenden.

Die Unfallstelle musste während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 17.45 Uhr schließlich wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Einbruch in Wohnung

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(ne) – Eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Ginnheimer Waldgasse war Montagnachmittag 08.11.2021 gegen 17:40 Uhr das Zielobjekt zweier Einbrecher. Während einer der Männer an der Straße Schmiere stand, kletterte der andere Täter auf das Fensterbrett des Küchenfensters und hebelte dieses auf. In der Wohnung durchsuchte er die Zimmer.

Gestört durch eine Nachbarin, die gerade nach Hause kam, verließ er fluchtartig die Wohnung wieder durch das Fenster und lief mit seinem Mittäter in unbekannte Richtung. Über die Art des Stehlgutes ist aktuell noch nichts bekannt.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Mitte 20 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schmale Statur und helle Hautfarbe. Einer der Männer hatte kurze schwarze oder braune Haare und ein rundes Gesicht, der andere hatte kurze blonde Haare.

Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11200 entgegen.

Einbruchsdiebstahl in Apotheke

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Ein unbekannter Mann hat Montagmorgen 08.11.2021 einen Einbruch in eine Apotheke an der Hauptwache verübt und 3 iPads gestohlen. Gewaltsam drang der bislang unbekannte Täter über den Haupteingang in die Apotheke ein. Hier durchwühlte er einige Schränke und nahm letztlich die drei Tabletcomputer mit. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.

Auf der Videoüberwachung war eine männliche Person mit einem grünen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke mit weißem Rückenaufdruck zu sehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Rettungswagen

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Am Montag 08.11.2021, kam es auf der Hanauer Landstraße zu einem Verkehrsunfall am Ratswegkreisel, bei dem eine Straßenbahn mit einem Rettungswagen kollidierte. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Der Rettungswagen war gegen 10.55 Uhr auf der Hanauer Landstraße in Fahrtrichtung Fechenheim unterwegs und folgte am Ratswegkreisel der dortigen Verkehrsführung in Richtung Eissporthalle. Eine Straßenbahn der Linie 12 befuhr hingegen den Ratswegkreisel von der Eissporthalle aus kommend in Fahrtrichtung Fechenheim.

Zu diesem Zeitpunkt kreuzte der Rettungswagen, unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte, die Gleisanlage, auf der die Straßenbahn fuhr. Während dem Fahrer der Straßenbahn offenbar die Sicht durch einen Lkw versperrt wurde, prallte er mit der Straßenbahn gegen das Fahrzeugheck des kreuzenden Rettungswagens. In der Folge kippte dieser um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Die 2-köpfige Besatzung des Rettungswagens, 47 und 49 Jahre alt, der 42-jährige Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste blieben allesamt unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Bis zum Abtransport des Rettungswagens kam es im Umfeld des Ratswegkreisels zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 12.30 Uhr konnte der Verkehr in alle Richtungen wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

