Kollision zwischen Pkw und Linienbus

Eschwege (ots) – Ein 20-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat am Montagmittag 08.11.2021 gegen 13.10 Uhr in Eschwege einem Bus die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 20-Jährige wollte aus Richtung der Parkplätze der Beruflichen Schulen kommend in den Südring nach rechts in Richtung Schützengraben einbiegen.

Dabei übersah er den bevorrechtigten Linienbus, der von einem 23-Jährigen aus Meinhard gefahren wurde und der auf dem Südring aus Richtung Heuberg kommend, in Richtung Schützengraben unterwegs war. Der Busfahrer versuchte noch mittels Gefahrenbremsung den Unfall zu vermeiden, was ihm jedoch nicht gelang.

Bei der Kollision entstand am Auto des 20-Jährigen ein Schaden von 4.000 Euro was dazu führte, dass das Auto später abgeschleppt werden musste. Der Kraftomnibus kam mit einem Schaden in Höhe von 2.000 Euro davon und konnte die Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Versuchter Diebstahl von Kraftstoff

Unbekannte Täter haben auf der A 44 Autobahnbaustelle “Tunnel Spitzenberg” bei Wehretal-Reichensachsen versucht, Kraftstoff aus einem Minibagger abzuzapfen. Die Täter verschafften sich dazu zwischen vergangenem Freitag, 16.30 Uhr und Montag, 07.10 Uhr Zugang zu dem teilweise eingefriedeten Gelände, brachen anschließend gewaltsam den Motorraum des Baggers auf und montierten einen Schlauch von dem Motorblock ab.

In der Folge benutzten die Täter den Schlauch, um Kraftstoff aus dem Tank abzuzapfen. Ob und wieviel Kraftstoff die Täter tatsächlich an sich brachten, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Der entstandene Schaden wird laut Polizeibericht auf 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Diebstahl von Baumaterial

Den Diebstahl von Baumaterialien, insgesamt 90 sog. “Schalungsbretter”, meldet die Polizei in Eschwege, der dieser Vorfall jetzt zur Anzeige gebracht wurde. Die Bretter im Wert von knapp 1.000 Euro wurden von der Brückenbaustelle in der Bilsteinstraße (K 33) in Waldkappel-Harmuthsachsen von unbekannten Tätern zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr geklaut.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr

Ein Schaden von 4.500 Euro entstand bei einem Unfall in Weißenborn am gestrigen Montagmorgen. Gegen 08.50 Uhr befuhr eine 64-jährige Autofahrerin aus Weißenborn die Straße “Auf dem Pritzel” in Richtung Eschweger Straße. Im Verlauf einer Linkskurve geriet die Frau mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit etwas zu weit nach links, so dass sie mit dem entgegenkommenden Auto einer 36-Jährigen aus dem Ringgau kollidierte.

Dabei entstand am Fahrzeug der Verursacherin ein Schaden 2.000 Euro. Der Pkw der 36-Jährigen wurde mit einem Schaden in Höhe von 2.500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Konflikt zwischen Autofahrer und Fußgänger

(ots) – Dienstagmorgen 09.11.2021 kam es etwa gegen 09.15 Uhr zu einem Konflikt zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte ein 51-jähriger Mann aus Helsa mit seinem Pkw ausparken.

Dabei geriet der Mann offenbar mit einem 64-jährigen Fußgänger in Konflikt, der unmittelbar während des rangierens vor dem Pkw vorbeigegangen sein soll. Daraufhin soll der 51-jährige Autofahrer den 64-Jährigen zunächst beleidigt haben.

Als der 64-Jährige seinerseits etwas erwiderte, soll der Tatverdächtige aus seinem Auto gestiegen sein und den Fußgänger zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch soll der 64-Jährige letztlich zu Fall gekommen sein, ernsthafte Verletzungen erlitt der Mann nach ersten Erkenntnissen dabei aber nicht.

Nach dem Vorfall fuhr der 51-Jährige mit seiner Beifahrerin in unbekannte Richtung davon. Zeugen der Auseinandersetzung hatten die Polizei hinzugezogen, die den verantwortlichen Fahrer in der Folge ermitteln konnte. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Autofahrerin kollidiert mit Straßenlaterne

Eine 70-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ist am Montagnachmittag 08.11.2021 mit einer Straßenlaterne kollidiert und hat dadurch einen Schaden von 3.500 Euro verursacht. Die Frau war gegen 14.30 Uhr in Hessisch Lichtenau auf der Fürstenhagener Straße in Richtung Fürstenhagen unterwegs, geriet dann in Höhe des Teichhofes gegen den rechten Bordstein, wodurch sie schließlich die Kontrolle über ihren Pkw verlor.

In der Folge kam die 70-Jährige mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde durch den Aufprall komplett aus der Verankerung gerissen und fiel zu Boden. Der Schaden an der Laterne beläuft sich laut Unfallbericht auf 3000 Euro. Dazu kommt ein Schaden in Höhe von 500 Euro am Pkw der Frau.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen ermittelt aktuell gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wegen Verkehrsunfallflucht. Am Montagvormittag ist zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr ein weißer VW Polo in der Straße “Hinter den Teichhöfen” in Witzenhausen auf dem Kundenparkplatz einer Arztpraxis angefahren worden.

Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Höhe des Schadens, der sich bei dem Polo auf der Fahrerseite befindet, ist noch nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

