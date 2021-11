Frankfurt-Niederursel (ots)-(dr) – Die beiden 12- und 13-jährigen Kinder hielten sich am Montag 08.11.2021 gegen 13:40 Uhr im Martin-Luther-King-Park auf. Zu diesem Zeitpunkt saß im nordwestlichen Teil des Parks ein dunkelhäutiger Mann auf einer Bank. Während die Kinder an ihm vorbeigingen, sprach der Mann sie an, dass sie mal “schauen” sollten. Als die Beiden sich umdrehten, zeigte der Fremde sein entblößtes Glied.

Die Kinder liefen davon und riefen die Polizei. Eine Fahndung nach dem Exhibitionisten verlief jedoch erfolglos.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 190 cm groß, dunkler Teint, dunkle kurze Haare, dunkle Augen. Er trug einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

