Ludwigshafen-West/Hemshof (ots) – Am Mittwoch 29.09.2021 gegen 20:35 Uhr, ging eine 16-Jährige von der “Deutsche Straße” aus kommend in Richtung “Rohrlachstraße”. Als sie sich kurz hinter dem Kreuzungsbereich Frankenthaler Straße/Rohrlachstraße befand, wurde sie plötzlich von einem dunkelhäutigen jungen Mann von hinten umarmt und begrabscht. Im Rahmen der Ermittlungen gab es Hinweise auf eine mögliche Augenzeugin. Diese wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Die 16-Jährige wurde unmittelbar nach der Tat von einer anderen Jugendlichen gefragt, ob es ihr gut gehe. Vermutlich hatte die Zeugin die Tat zuvor beobachtet.

Täterbeschreibung:

männlich, 15-16 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, schlanke Statur und dunkelhäutig. Er trug dunkle Ober-/ Unterbekleidung, schwarze Schuhe, rote Wollmütze und einen schwarzen Adidas-Rucksack.

Beschreibung der Zeugin:

weiblich, ca. 15-16 Jahre alt, hatte langes braunes Haar.

Die Zeugin soll an der Ampel an der Bushaltestelle Rohrlachstraße gestanden haben und in Begleitung einer männlichen Person gewesen sein.

Die Zeugin wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludigshafen.k2@polizei.rlp.de zu melden.