Wettanbieter werden in Deutschland immer beliebter. Mit der Integrierung des Glücksspielstaatsvertrag wurde jüngst ein weiterer Schritt für sichere und faire Sportwetten getan. Dennoch unterscheiden sich die breite Masse der Online-Wettanbieter oftmals deutlich. Doch welche Features machen den Unterschied beim Wetterlebnis?

Inzwischen bieten Wettanbieter eine Vielzahl von Gadgets an. Während einige davon für Wettfreunde wenig Relevanz haben, wird bei anderen viel Wert auf dessen Vorhandensein gelegt. Insbesondere fünf Features machen neben der Wettquote für viele Fans den Unterschied beim Wettanbieter Vergleich.

Apps

Für Fans von Wettspielen ist es häufig wichtig, auch von unterwegs spontan und schnell Wetten abgeben zu können. Am besten sind dafür Apps geeignet. Inzwischen besitzen daher viele der großen Wettanbieter wie Tipico oder Betway eine Wett-App. Neben der schnellen Verfügbarkeit hat eine Applikation zudem den Vorteil, auf Smartphone und Tablet abgestimmt zu sein und erleichtert damit häufig die Bedienbarkeit bei mobilen Endgeräten, als es eine Homepage tut.

Livestreams

Ein weiterer relevanter Punkt ist für viele Wettende, dass der Wettanbieter Livestreams anbietet. Unternehmen wie beispielsweise Bet365 oder bwin bieten ihrer Kundschaft bereits seit Jahren diese Möglichkeit. In der Regel ist dieses Angebot sogar kostenlos. Meistens benötigt man als Kundin beziehungsweise Kunde lediglich einen Account bei dem jeweiligen Anbieter und muss zudem eine bestimmte Geldsumme einzahlen.

Welche Sportarten und Ligen sich im jeweiligen Livestream-Angebot der Wettunternehmen befinden, ist unterschiedlich. Je nach Lizenz kann sich das Angebot unterscheiden und zudem in anderen Ländern variieren. So kann die Bundesliga oftmals nicht in Deutschland gezeigt werden, während sie beim gleichen Anbieter im Ausland gestreamt wird. Wenn man eine bestimmte Sportveranstaltungen bevorzugt, findet man auf den Homepages der Anbieter zudem oftmals die Informationen über die angebotenen Wettbewerbe.

Cashout-Funktion

Auch die Cashout-Funktion ist für viele ein Grund, sich für einen Anbieter zu entscheiden. Der Cashout ermöglicht es den Spielenden, noch vor Beendigung für einen Teil des Wettgewinns die Wette zu beenden und so einen Teil des Betrages zu sichern, was sich bei unsicheren Wetten durchaus lohnt.

Eine Steigerung des Cashouts ist zudem der Teil-Cashout. Dabei wird den Kunden zusätzlich die Möglichkeit gegeben, lediglich einen bestimmten Anteil des Einsatzes der noch nicht beendeten Wette zu sichern. Der übliche Betrag verbleibt auf die laufende Wette und erhält den Wettenden die Möglichkeit, einen Wettgewinn nach Beendigung der Wette zu erhalten. Einen Teil-Cashout bieten unter anderem Bet3000 und Interwetten an.

Live-Wetten

Eine Livewette macht für so manchen Sportfan erst den Reiz des Spieles aus. Während eines Spiels können sich die Wettquoten je nach Verlauf massiv verändern und insbesondere für Expertinnen und Experten ist eine Livewette interessant. Daher haben Anbieter wie Unibet oder Bildbet die Möglichkeit geschaffen, noch während des Spiels mit Einsätzen auf Spiele reagieren zu können und den Nervenkitzel-Faktor für Wettfreunde weiter zu erhöhen.

Casinos

Online-Casinos geben eine willkommene Abwechslung zur Sportwette ab. Wenn wenig lukrative Angebote für Sportwetten gegeben sind, oder man schlicht eine Pechsträhne hat, können Blackjack, Roulette und Co. durchaus für neuen Spielspaß sorgen. Oftmals kombinieren Anbieter daher das Angebot aus Sportwetten und Casino. So kann sich die Kundschaft auch in der Halbzeitpause von Bayern, Dortmund und Co. etwas die Zeit vertreiben.