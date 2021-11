Geparktes Fahrzeug beschädigt

Kandel (ots) – Der Geschädigte stellte am 05.11.2021 um 22:00 Uhr seinen PKW, Seat Ibiza in der Hauptstraße ab. Am nächsten Morgen stellte der Halter Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der Scheibe festgestellt werden. Im Bereich der Beschädigungen konnten Strohhalme und Erdklumpen festgestellt werden.

Es ist anzunehmen, dass das geparkte Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Schulwegüberwachung

Wörth/Kandel (ots) – Im Rahmen ihrer Kontrollwoche überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr die Schulwege beim Europa-Gymnasium in Wörth und an der IGS Kandel. Insgesamt 35 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden wegen unterschiedlicher Fehlverhalten beanstandet.

Am auffälligsten war das Befahren, beziehungsweise Halten von und auf Gehwegen beim zur Schule bringen im Bereich des Europa-Gymnasiums Wörth mit 18 Beanstandungen, davon drei Mal die Missachtung eines Durchfahrtverbotes.

In den meisten Fällen blieb es bei einem verkehrserzieherischen Gespräch. Weiterhin wurden an 12 Fahrzeugen Mängel festgestellt, die in der Einleitung eines Mängelberichtsverfahrens mündeten.

Stopp-Schild überwacht

Kandel (ots) – Am ersten Kontrolltag im Rahmen ihrer Kontrollwoche beanstandeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth an der Bundesautobahnausfahrt Kandel-Nord und an der Einfahrt zum Industriegebiet Kandel-Minderslachen am Montag, dem 08.11.2021,in der Zeit von 09.30-12.50 Uhr, 33 Fahrzeugführer.

Wegen Missachtung des Stopp-Schildes wurden 18 Fahrzeug- führer belangt, wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes sieben und wegen Verstoßes gegen das Handyverbot vier. Weiterhin wurde an vier Fahrzeugen Mängel festgestellt.

Brand eines Holzstapels

Hagenbach (ots) – Am 07.11.2021 wurden um 20:35 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, da es im Bereich der Gemarkung Geißwörth zu einem Brand eines Holzstapels gekommen ist. Das Feuer konnte von der FFW Hagenbach schnell gelöscht werden. Die Brandumstände sind derzeit noch ungeklärt.

Schwerpunktkontrollwoche der Polizeiinspektion Wörth

Wörth (ots) – Die Polizeiinspektion Wörth führt im Rahmen einer Schwerpunktkontrollwoche vom 08.11. bis 12.11.2021 anlassbezogene Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Die Verkehrsteilnehmer werden insbesondere hinsichtlich der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, der Beachtung der Vorfahrt, sowie der Ablenkung im Straßenverkehr durch die Nutzung von Smartphones überprüft.

Zudem wird auf der BAB 65 das Überholverbot, sowie im Baustellenbereich die Einhaltung der Rettungsgasse überwacht. Des Weiteren wird der Fahrradverkehr schwerpunktmäßig an Schulen, sowie an den stark frequentierten Fahrradwegen kontrolliert. Mit den vorgesehenen Maßnahmen sollen die Hauptunfallursachen bekämpft und die schwächeren Verkehrsteilnehmer, vor allem Fahrradfahrer, bezüglich deren Erkennbarkeit, besonders bei Dunkelheit, sensibilisiert werden.

Neben den Beamten der Polizeiinspektion Wörth, wird die Kontrollwoche durch die Kontrollgruppe Schwerverkehr der Polizeidirektion Landau, den Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste, sowie durch die Bereitschaftspolizei unterstützt.

Erfreulicherweise keine Verstöße

Lingenfeld (ots) – Am Freitagvormittag überwachte die Germersheimer Polizei von 12-13 Uhr das Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg “Am Hirschgraben” zwischen Lingenfeld und Westheim. Erfreulicherweise wurden in diesem Zeitraum keinerlei Verstöße festgestellt.