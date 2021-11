Körperverletzung während Fußballspiel

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Sonntag 07.11.2021 gegen 14.30 Uhr, entstand eine Auseinandersetzung zwischen Zuschauern während eines Fußballspiels im Bereich In den Neugärten. Hierbei wurde ein 22-Jähriger durch einen Tritt ins Gesicht verletzt. Der Auslöser der Auseinandersetzung, sowie die Anzahl der Beteiligten wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 05.11. bis 07.11.2021 in ein Bürogebäude in der Walzmühlstraße ein. Ob Gegenstände aus dem Gebäude entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rauchwarnmelder, Kleestraße

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(UG) – Am Montag 08.11.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 13:43 Uhr zu einer Auslösung eines Rauchwarnmelders nach Ludwigshafen Maudach in die Kleestraße alarmiert. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte von den Bewohnern eines mehrgeschossigen Wohnhauses über einen Brandgeruch im Treppenraum informiert. Der Brandherd wurde in der Küche einer Wohnung in der 2. Etage lokalisiert und von der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht. Aus Sicherheitsgründen wurden die Küche und angrenzende Räumlichkeiten maschinell belüftet.

Eine Bewohnerin wurde dem Rettungsdienst übergeben. Auch hier hat der Rauchwarnmelder Leben gerettet. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 3 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Bezahlung verweigert

Ludwigshafen (ots) – Ein 25-Jähriger verweigerte am Sonntag (07.11.2021), nachdem er sich ein Essen bestellte, die Rechnung zu bezahlen. Ein 58-jähriger Mitarbeiter eines Restaurants in der Ludwigstraße wollte gegen 21 Uhr den 25-Jährigen abkassieren, nachdem er seine Mahlzeit beendet hatte. Der junge Mann gab an seine Rechnung schon bezahlt zu haben. Infolgedessen entstand ein Streit zwischen den beiden. Daraufhin schlug der 25-Jährige unvermittelt dem Mitarbeiter mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Als die Polizei erschien, wollte der 25-Jährige das Restaurant schnell verlassen. Die Polizei musste den 25-Jährigen letztendlich fesseln. Bei der Auseinandersetzung wurden der 58- und er 35-Jährige verletzt. Beide mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Durch den Randalierer entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro im Restaurant. Der 25-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und hatte eine Promillewert von 1,39.

Begegnung mit falschem Polizeibeamten

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Eine 92-Jährige wurde am Samstag (06.11.2021) von einem unbekannten Mann angesprochen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Die Seniorin wurde an ihrer Wohnungstür in der Schopenhauerstraße, gegen 18.40 Uhr, von dem Unbekannten abgepasst. Zeitgleich präsentierte der Mann ihr einen gefälschten Polizeiausweis.

Die Seniorin erkannte sofort die Betrugsmasche und bat den Mann zu verschwinden. Der Aufforderung kam er direkt nach.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen: