Erst geholfen, dann ausgeraubt

Bad Bergzabern (ots) – Gegen 14:00 Uhr am Samstag 06.11.21, wurde einem Mann beim tragen von Einkaufstaschen Hilfe angeboten. In der Neugasse, im Bereich des Alten Stadtmauerturms, wurde der 45-jährige Mann von dem vermeintlichen Helfer niedergeschlagen und seine Geldbörse geraubt. Der fernöstlich aussehende Täter hatte einen kurzen Bart und trug schwarze Kleidung.

Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang und dem Täter machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Gescheiterter Enkeltrickbetrug

Bad Bergzabern (ots) – Ein Enkeltrickbetrug wurde bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern am heutigen Montag, 07.11.2021, gegen 14:35 Uhr, gemeldet. Eine junge Frau meldete sich telefonisch bei einer 81-Jährigen und gab sich als deren Enkelin aus. Die Anruferin versuchte für einen angeblichen Wohnungskauf von dem Opfer aus Bad Bergzabern eine größere Bargeldsumme zu erlangen. Um keinen Verdacht zu erwecken, sollte das Opfer bei der Bank angeben, das Geld für Renovierungsmaßnahmen zu benötigen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam die richtige Enkelin ins Spiel. Die Betrugsmasche wurde aufgedeckt und eine Geldübergabe verhindert. Bei Schockanrufen und ungewöhnlichen Geldforderungen weißt die Polizei darauf hin, die nächstgelegene Dienststelle zu informieren und in keinem Fall den Forderungen nachzukommen. Im Zweifelsfall sollten sich die betroffenen Personen eigenständig mit den angeblichen Enkeln/ Nichten in Verbindung setzen, um die Echtheit des Anrufes zu prüfen.

Pkw beschädigt und Handtasche entwendet

Steinfeld (ots) – An einem Pkw VW Caddy, abgestellt am Sportplatz in Steinfeld, wurde am 07.11.21, zwischen 14:00 und 14:50 Uhr, die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche entwendet, der rechte Vorderreifen aufgeschlitzt und der Kotflügel zerkratzt. Der Gesamtschaden liegt bei 2.250 Euro.

Zeugen, welche in dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:50 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes Steinfeld wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.