Mit Stein niedergeschlagen – Senior und Pfleger in Wohnung überfallen

Speyer (ots) – Ein unbekannter Mann brach am Samstag 06.11.2021 gegen 03 Uhr, in eine Wohnung eines 85-Jährigen in der Richard-Wagner-Straße in Speyer ein. Der Senior wurde vom Einbruchslärm geweckt und traf in der Wohnung auf den Einbrecher. Der Eindringling warf den 85-Jährigen zu Boden. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen blieb der Senior auf dem Boden liegen.

Der Unbekannte blieb noch eine ganze Weile in der Wohnung bis ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes gegen 6 Uhr in der Wohnung erschien. Auch diesen ging der Einbrecher körperlich an, schlug mit einem Stein auf ihn ein und verletzte ihn. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Der 85-Jähriger blieb bei dem Überfall unverletzt. Gegenstände wurde nicht entwendet.

Der Einbrecher war circa 1,70m groß, hatte eine Glatze und trug einen Drei-Tage-Bart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – Einen 32-jährigen PKW-Fahrer kontrollierte am Sonntag um 14:30 Uhr eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße. Bei der Prüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass der Mann aus Speyer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was eine Strafanzeige zur Folge hat.

Da er zudem unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand, wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.